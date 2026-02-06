パッケージを大幅にリニューアルし、懐かしい配色で登場！ やさしい甘さと“軽ふわ”食感『チーズビット まろやかチーズ味』

カルビー株式会社

カルビー株式会社(本社:東京都千代田区、代表取締役社長兼CEO: 江原 信)は、軽ふわ食感でコーンとチーズの味わいが楽しめる『チーズビット まろやかチーズ味』を、春夏限定商品として、2026年2月16日（月）から全国のコンビニエンスストア先行で期間限定発売します。コンビニエンスストア以外の店舗では2026年2月23日（月）から期間限定発売します（2026年8月下旬終売予定）。

※チェダーチーズ、クリームチーズはパウダーとして使用しています。

【発売経緯】

1978年に発売した「チーズビット」は、小さくて可愛らしいアーモンド型で、コーンとチーズの絶妙なバランスが幅広い層のお客様に親しまれています。チェダーチーズの濃厚な味わいに加え、生地に練り込んだスイートコーンのまろやかな後味も楽しめる、ふわっと軽い食感の春夏限定商品です。

例年、「サクッと軽い食感がクセになる」といったお声を多数いただき、多くのお客様に親しまれています。中でも「歯ごたえがありながらも軽やかで、つい手が伸びてしまう」「軽い食感なのにチーズの味わいがしっかり感じられる」（一部抜粋）といった、それぞれの良さが調和した独自の食べ心地が、長年にわたり支持されてきました。

今回のリニューアルでは、こうした「チーズビット」の特長である「まろやかさ」と「甘さ」の魅力はそのままに、ベースとなるチェダーチーズに加え、新たにクリームチーズを組み合わせています。コク深いチェダーチーズの風味を活かしながら、口当たりの良いクリームチーズを重ねることで、奥行きのあるまろやかな味わいに仕上げました。長年親しまれてきた“なつかしさ”を大切にしながら、夜のリラックスタイムのおつまみなど、お子様から大人まで幅広い食シーンに寄り添う一品です。

【商品特長】

●「チーズビット」の味の要となるチェダーチーズにクリームチーズを合わせることで、クセがなく、お子様から大人までおいしくお楽しみいただける、まろやかでコクのある味わいを実現しました。スイートコーンを練り込んだ生地はサクッと軽い食感で、チーズのまろやかさとやさしい甘さで飽きのこない味わいです。

●パッケージは、黄・赤の配色にすることで、かつての「チーズビット」を想起させる“懐かしさ”を表現し、長年のファンの方々が思わず手に取りたくなるデザインに仕上げました。

【商品概要】

[表: https://prtimes.jp/data/corp/30525/table/1778_1_a77efe53c3aee4b02ff26ab1d1574331.jpg?v=202602060221 ]

【カルビー公式SNS】

カルビー公式Facebook http://www.facebook.com/Calbee.JP

カルビー公式Instagram http://www.instagram.com/calbee_jp/

カルビー公式LINE https://page.line.me/calbee_jp

カルビー公式YouTubeチャンネル http://www.youtube.com/c/CalbeeJp

カルビー公式X https://x.com/Calbee_JP

カルビーPR部公式X https://x.com/calbee_PR

カルビー公式note「THE CALBEE」 https://note.calbee.jp/

カルビー公式TikTok https://www.tiktok.com/@calbee_jp_official