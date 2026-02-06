スポーツ庁「スポーツエールカンパニー2026　ブロンズ＋」に認定

バンドー化学株式会社

バンドー化学株式会社（本社：兵庫県神戸市）は、このたび、従業員のスポーツ活動の促進に向けた取り組みを実施している企業として、スポーツ庁から「スポーツエールカンパニー2026 ブロンズ＋」に認定されましたのでお知らせいたします。

今回で6回目の認定であり、従業員の週1回以上のスポーツ実施率70％以上を達成したことから、2年連続で「ブロンズ＋（プラス）」認定されました。

1.当社の取り組み

当社は、グループ発展のために一人ひとりの心身の健康が基盤であると考え、「バンドーグループ健康宣言」を制定しており、当宣言のもと、経営陣と従業員、健康保険組合が一体となり、“健康いきいき職場づくりチーム”を結成し、より良い職場環境の推進に取り組んでいます。

具体的には、日々のラジオ体操や業間体操に加え、定期的に実施している運動教室、オンラインヨガ

といった運動のほか、体力測定やウォーキングイベントなどを展開し、“健康いきいき職場”を目指した活動を行っています。

2.「スポーツエールカンパニー」とは

「スポーツエールカンパニー」（英語名称:Sports Yell Company）は、スポーツ庁が企業で働く従業員の健康増進のためにスポーツ活動に対する支援や促進に向けた取り組みを行っている企業を応援することを目的に、2017年に創設した認定制度です。

朝や昼休みに体操・ストレッチをするなどの運動機会の提供をはじめ、スポーツ競技に限らず、働く世代における健康的なライフスタイルの定着を目指した取り組みを行っている企業が認定されます。

＜関連情報＞

当社の健康経営: https://www.bandogrp.com/sustainability/labor/health_management.html?１prtimes(https://www.bandogrp.com/sustainability/labor/health_management.html?%EF%BC%91prtimes)