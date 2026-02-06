NiziU全国アリーナツアー「NiziU Live with U 2026“NEW EvoNUtion”」愛知公演にあわせたコラボイベントの開催について

名古屋ステーション開発株式会社

名古屋ステーション開発株式会社は、NiziU全国アリーナツアー「NiziU Live with U 2026“NEW EvoNUtion”」開催を記念してコラボイベントを開催いたします。

2月14日（土）・15日（日）の愛知公演日を含めた5日間、JR名古屋駅の飲食・食物販店舗でのお食事やお買い物でNiziUメンバーのオリジナル・フォトカードがもらえるマストバイキャンペーンです。

この機会にぜひJR名古屋駅へお越しください。

◇企画概要

『NiziU×JR名古屋駅飲食・食物販店舗 全国アリーナツアーコラボ マストバイキャンペーン』

オリジナル・フォトカード イメージ- 開催期間：2月11日（水・祝）～15日（日） 5日間- 内 容：期間中、JR名古屋駅の対象店舗にて、1会計で1,500円（税込）以上ご利用のお客様に、「NiziUオリジナル・フォトカード（全9種類より1種類ランダム）」を1枚プレゼントします。（1会計につき1,500円（税込）毎に最大10枚まで）会計時に「NiziUのフォトカードください」とお申し出ください。- 注意事項：※オリジナル・フォトカードの種類はお選びいただけません。※期間中であっても、オリジナル・フォトカードが無くなり次第、終了となります。- 対象店舗：JR名古屋駅飲食・食物販店舗 36店舗〇名古屋うまいもん通りキッチンなごや中央通り、香楽、そば・酒処 みやび、廣寿司、赤い鳥〇名古屋うまいもん通り広小路口炭火焼肉スギモト、ドトールコーヒーショップJR名古屋駅広小路口店、リトルマーメイド、洋食家ロンシャン、マカロニ、嘉文、成城石井、TRUFFLE mini、アバンテ、こころにあまいあんぱんや、プロント〇名古屋うまいもん通り太閤通口NAGOYA BEER STATION浩養園、おらが蕎麦、美濃味匠、デリカステーション、ドトールコーヒーショップ名古屋太閤通り店、名古屋名物みそかつ矢場とん、こころにあまいあんぱんや名古屋太閤通口店、スパゲティハウスチャオ、松阪牛焼肉 一升びん、まるや本店、味仙、キッチンなごや太閤通り〇中央コンコースてんどん 天舞、喫茶 ボン・ヴォヤージュ、ドトールコーヒーショップ名古屋タワーズ通り店〇驛麺通り和歌山らーめん きのかわ軒、名驛式担々麺 しゃち福、喜多方らーめん 蔵まち、札幌らーめん ほくと亭、博多ラーメン 一風堂対象店舗位置図（赤色塗りつぶし箇所）

JR名古屋駅中央コンコースの大型ビジョン（NAGOYA STATION VISION）で特設広告も掲出します！

※画像はすべてイメージです。実際と異なる場合がございます。