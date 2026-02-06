NiziU全国アリーナツアー「NiziU Live with U 2026“NEW EvoNUtion”」愛知公演にあわせたコラボイベントの開催について
名古屋ステーション開発株式会社
- 開催期間：2月11日（水・祝）～15日（日） 5日間
- 内 容：期間中、JR名古屋駅の対象店舗にて、1会計で1,500円（税込）以上ご利用のお客様に、
「NiziUオリジナル・フォトカード（全9種類より1種類ランダム）」を1枚プレゼントし
ます。（1会計につき1,500円（税込）毎に最大10枚まで）
会計時に「NiziUのフォトカードください」とお申し出ください。
- 注意事項：※オリジナル・フォトカードの種類はお選びいただけません。
※期間中であっても、オリジナル・フォトカードが無くなり次第、終了となります。
- 対象店舗：JR名古屋駅飲食・食物販店舗 36店舗
〇名古屋うまいもん通り
キッチンなごや中央通り、香楽、そば・酒処 みやび、廣寿司、赤い鳥
〇名古屋うまいもん通り広小路口
炭火焼肉スギモト、ドトールコーヒーショップJR名古屋駅広小路口店、
リトルマーメイド、洋食家ロンシャン、マカロニ、嘉文、成城石井、TRUFFLE mini、
アバンテ、こころにあまいあんぱんや、プロント
〇名古屋うまいもん通り太閤通口
NAGOYA BEER STATION浩養園、おらが蕎麦、美濃味匠、デリカステーション、
ドトールコーヒーショップ名古屋太閤通り店、名古屋名物みそかつ矢場とん、
こころにあまいあんぱんや名古屋太閤通口店、スパゲティハウスチャオ、
松阪牛焼肉 一升びん、まるや本店、味仙、キッチンなごや太閤通り
〇中央コンコース
てんどん 天舞、喫茶 ボン・ヴォヤージュ、
ドトールコーヒーショップ名古屋タワーズ通り店
〇驛麺通り
和歌山らーめん きのかわ軒、名驛式担々麺 しゃち福、喜多方らーめん 蔵まち、
札幌らーめん ほくと亭、博多ラーメン 一風堂
対象店舗位置図（赤色塗りつぶし箇所）
名古屋ステーション開発株式会社は、NiziU全国アリーナツアー「NiziU Live with U 2026“NEW EvoNUtion”」開催を記念してコラボイベントを開催いたします。
2月14日（土）・15日（日）の愛知公演日を含めた5日間、JR名古屋駅の飲食・食物販店舗でのお食事やお買い物でNiziUメンバーのオリジナル・フォトカードがもらえるマストバイキャンペーンです。
この機会にぜひJR名古屋駅へお越しください。
JR名古屋駅中央コンコースの大型ビジョン（NAGOYA STATION VISION）で特設広告も掲出します！
※画像はすべてイメージです。実際と異なる場合がございます。