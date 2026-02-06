【ハッピーセット(R)に新登場！】憧れのお姫様がいっぱい！　ドレスやティアラ、アクセサリーなどのときめきアイテム満載の『おひめさまのずかん』

株式会社 学研ホールディングス

株式会社 学研ホールディングス（東京・品川／代表取締役社長：宮原博昭）のグループ会社、株式会社 Gakken（東京・品川／代表取締役社長：南條達也）発行の『学研のえほんずかん おひめさまのずかん』が、日本マクドナルド 株式会社（東京・新宿／代表取締役社長兼CEO：トーマス・コウ）が提供するハッピーセットとコラボレーションし、「ほんのハッピーセット」のミニ図鑑「学研のえほんずかん おひめさまのずかん きせかえシールつき」として、期間限定で登場いたします。2026年2月13日より、全国のマクドナルド（一部店舗を除く）にて販売が開始されます。

■「ほんのハッピーセット」として『おひめさまのずかん』が登場

プリンセス好き必見！ お姫様のことが、たっぷりわかるオリジナルミニ図鑑です。「しぜんのなかのお姫様」や「おとぎばなしのお姫様」など、憧れのお姫様はもちろん、お姫様のドレスやアクセサリー、靴にカバンに、お城などもたっぷり掲載しています。

さらに、お姫様を自由にコーディネートできる、今回だけの「きせかえシール」付き！

また、あなたが理想のお姫様に変身できちゃう、AR「おひめさまメーカー」でも遊べます。

■販売期間：2026年2月13日（金）～約5週間（予定）

■販売エリア：全国のマクドナルド店舗（一部店舗を除く）

▶URL：https://www.mcdonalds.co.jp/family/happyset/

※数量に限りがございますので、なくなり次第終了となります。

※この絵本は、ハッピーセット(R)用に作成されたミニサイズです。

■マックカードがもらえる！ 今だけの書店キャンペーン開催

ハッピーセットでの「学研のえほんずかん おひめさまのずかん きせかえシールつき」の登場を記念して、特別なキャンペーンを実施いたします。「学研のえほんずかん」シリーズ11冊のうち、2冊をご購入いただいた方の中から、抽選で100名様に500円分のマックカードをプレゼント！

■キャンペーン対象：2026年2月13日（金）～3月31日（火）の期間中、「学研のえほんずかん」2冊を購入したレシートをお持ちの方が対象です。

▶キャンペーンの詳しい内容はこちらから：https://gkp-koushiki.gakken.jp/2026/02/06/92810/

■「cotolie.おひめさまのずかん展」開催

ときめきいっぱいの空間にどっぷり浸れる、「cotolie.おひめさまのずかん展」も開催中。

超豪華な20枚以上のパネルはもちろん、『おひめさまのずかん』のイラストレーター・cotolie.による、グッズ販売も行っています。

■日程：2026年1月29日（木）～2月23日（月）

■場所：ニジノ絵本屋1号店

〒152-0032 東京都目黒区平町1‐23‐20 東急東横線「都立大学」駅徒歩3分

（営業時間：12:00～18:00 ※火・水定休日）

■入場料：無料

■『学研のえほんずかん おひめさまのずかん』

▲『学研のえほんずかん おひめさまのずかん』

大ボリューム！ 200以上のときめきイラストが詰まった夢いっぱいのイラスト図鑑です。あなたのお気に入りのシーンやアイテムにきっと出会える一冊です。

▲個性豊かなお姫様が登場！

自然や季節、ときめきやおとぎ話から生まれた、27人の個性豊かなお姫様が登場します！ それぞれのお姫様から、キラキラした空想の世界が広がります。

▲ドレスもたっぷり▲豊富なデザインのおめかしアイテム

お姫様のドレスやアクセサリー、ヘアスタイル、鞄、靴、持ち物などもたっぷりと掲載しています。「ドレスのラインや色の意味は？」「靴や鞄にはどんな種類があるの？」など、服飾に関する気になる疑問にも応えます。

▲お姫様の暮らしもわかる！

お姫様の華やかなお部屋やお城、お食事の紹介ページも。お姫様がどんな生活を送っているのか、想像が広がるページも満載です。

★内容紹介★

・お姫様大集合!

・ドレス ―ラインの種類・ウェディングドレス・色に込められた意味―

・おめかしアイテム ―お化粧品・ヘアスタイル・ティアラ・帽子・髪飾り・アクセサリー・持ち物・鞄・靴―

・お姫様の暮らし ―お城・お部屋・得意なこと・お食事―

・お姫様になる方法

・おまけページ きせかえしましょ

■「学研のえほんずかん」シリーズ

▲学研のえほんずかん

「学研のえほんずかん」シリーズは、子どもたちが好きなテーマを、やさしいイラストとシンプルな文章でコンパクトにまとめた絵本のような図鑑シリーズ。お子さんのはじめての図鑑や、興味を引き出すきっかけにもぴったり。

世代を超えて会話が弾むページもあり、家族のコミュニケーションにもおすすめです。

☆シリーズサイトはこちらから：https://gakken-ep.jp/extra/gakkennoehonzukan/

［商品概要］

■『学研のえほんずかん おひめさまのずかん』

絵：cotolie.

発売日：2024年6月6日

定価：1,430円（税込）

判型：206×217mm／32ページ

ISBN：978-4-05-205841-7

電子版：あり

発行所：株式会社 Gakken

学研出版サイト：https://hon.gakken.jp/book/1020584100(https://hon.gakken.jp/book/1020584100)

【本書のご購入はコチラ】

・Amazon：https://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/4052058410(https://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/4052058410)

・楽天ブックス：https://books.rakuten.co.jp/search?sitem=4052058410(https://books.rakuten.co.jp/search?sitem=4052058410)

＜電子版＞

・Kindle：https://www.amazon.co.jp/ebook/dp/B0D5X2RMW9(https://www.amazon.co.jp/ebook/dp/B0D5X2RMW9)

・楽天Kobo：https://books.rakuten.co.jp/rb/17853832/(https://books.rakuten.co.jp/rb/17853832/)

