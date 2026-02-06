2026年は「ミルキー」アニバーサリーイヤー！「ミルキー」発売75周年を記念したPOPUP SHOP「不二家ミルキー75th POPUP」が埼玉・大阪に期間限定で登場

■「ミルキー」発売75周年を記念したPOPUP SHOPが大宮・大阪で開催

株式会社不二家

“ママの味”でおなじみの「ミルキー」は1951年（昭和26年）に発売を開始しました。戦後の日本の子どもたちに、栄養価が高く、母親が安心して与えられるお菓子を届けたい――そんな想いから開発された「ミルキー」は、発売当初より練乳と水あめを使用し、ミルクそのままの味わいを大切に、いつの時代も変わらないおいしさで世代を超えて愛され続けてきました。

そしてこの度、2026年に発売75周年を迎えた「ミルキー」をテーマにしたPOPUP SHOPを埼玉県のエキュート大宮・大阪府のルクア大阪に出店いたします。

「ミルキー」にちなんだスイーツやギフトのほか、「ミルキー」発売75周年を記念したお楽しみ袋を、POPUP SHOP開催期間中に各日数量限定で発売します。大宮・大阪にお越しの際は、ぜひお立ち寄りください。

不二家ミルキー75th POPUP in エキュート大宮

会期：2026年2月16日（月）～3月1日（日）

開催時間：8:00～22:00（日祝は20:30まで）

※2月22日（日）は22:00終了、23日（月・祝）は20:30終了

会場：JR東日本大宮駅 「エキュート大宮 ノース」（中央改札（北）内 イベントスペースtui tui A

● 「出張！ ペコちゃんmilkyドーナツ」

● ミルキースイーツの発売

● ミルキー発売75周年を記念したお楽しみ袋の発売

● ノベルティプレゼント

ほか

※諸般の事情により、予告なく営業時間、イベントを変更、中止させていただく場合がございます。最新情報はエキュート大宮公式ウェブサイトよりご確認ください。

不二家ミルキー75th POPUP in ルクア大阪

会期：2026年2月16日（月）～2月25日（水）

開催時間：10:00～22:00

※2月24日（火）は休館日、25日（水）は21:00終了

会場：SWEETS BOX ルクア大阪店 right side（ルクア大阪 地下1階）

● 「出張！ ペコちゃんmilkyドーナツ」

● ミルキースイーツの発売

● ミルキー発売75周年を記念したお楽しみ袋の発売

● ノベルティプレゼント

ほか

※諸般の事情により、予告なく営業時間、イベントを変更、中止させていただく場合がございます。最新情報はSWEETS BOX公式ウェブサイトよりご確認ください。

■全国続々展開中の「ペコちゃんmilkyドーナツ」が登場

現在全国に15店舗を展開中の不二家のドーナツ専門店「ペコちゃんmilkyドーナツ」がこの度、「出張！ ペコちゃんmilkyドーナツ」として、POPUP SHOPに登場します。ドーナツ単品の販売に加え、人気ドーナツを詰め合わせた本催事限定セットをご用意。セットをお買い上げいただいた方には「ペコちゃんmilkyステッカー」を1枚プレゼントいたします。

◆「milky 75th 5個セット」 税込1,080円

■詰め合わせ内容

・milkyドーナツ（プレーン） 1個

・milkyドーナツ（苺チョコ） 1個

・リングドーナツ 1個

・milkyクリームドーナツ（プレーン） 1個

・まみれさんのドーナツ 1個

※数量限定のため、なくなり次第終了となります。

◆「milky 75th 10個セット」 税込2,160円

■詰め合わせ内容

・milkyドーナツ（プレーン） 2個

・milkyドーナツ（苺チョコ） 1個

・milkyドーナツ（ホワイトチョコ） 2個

・リングドーナツ 1個

・リングドーナツ（チョコ掛け） 1個

・milkyクリームドーナツ（プレーン） 2個

・まみれさんのドーナツ 1個

※数量限定のため、なくなり次第終了となります。

●プレゼントキャンペーン

「ペコちゃんmilkyステッカー（全4種）」イメージ

税込1,000円以上お買い上げの方に、「ペコちゃんmilkyステッカー（全4種）」をランダムで1枚プレゼント。

※ランダムでのお渡しとなり、お選びいただけません。

※数量限定のため、なくなり次第終了です。

※1会計につき1枚までのお渡しとなります。

そのほか、「ペコちゃんmilkyタイム」で展開中の「milkyマフィン」など手土産やおやつにぴったりなミルキースイーツをご用意しております。

◆その他、ミルキースイーツも登場＜一例＞

左から

「milkyマフィン」＜フレーバー＞プレーン・チョコチップ・バナナ

各税込222円

「ペコサブレサンド」＜フレーバー＞ミルキー・あまおう苺・【季節限定】せとか

各税込350円

「milkyクリームドーナツ」

税込231円

■手土産にぴったりのギフトやグッズが登場！

◆「ペコちゃんmilkyクッキー」

左から「ペコちゃんmilkyクッキー」／詰め合わせBOX

「ペコちゃんmilkyドーナツ」で販売中の、ホワイトチャンクチョコがアクセントの「ペコちゃんmilkyクッキー」に詰め合わせBOXが新登場。

最大5枚まで入るBOXに、お好きな枚数を詰め合わせてご購入いただけます。ちょっとした贈り物にもぴったりです。

「ペコちゃんmilkyクッキー」

税込162円

詰め合わせBOXは2月20日（金）より税込50円でご用意いたします。

※最大5枚まで詰め合わせできます。

◆「milky 75th Happy Bag」

「milky 75th Happy Bag」

「ミルキー」発売75周年を記念したお楽しみ袋を各日20個限定で販売します。黄色のTシャツに紺色のオーバーオールを身にまとった、ミルキーパッケージのペコちゃんをイメージした人形は、台座にミルキー75周年ロゴが入った、2026年限定デザイン！ そのほか、ミルキー風味のお菓子やミルキーデザインのグッズが入った、ミルキーの世界観をお楽しみいただける詰め合わせです。

「milky 75th Happy Bag」

税込3,300円

《詰め合わせ内容》

●ミニレトロペコちゃん人形（ミルキーフラワー×ネイビー）＜約直径45×高さ95mm＞

●〔非売品〕オリジナルニットトートバッグ（スマイルマーク）

●〔非売品〕カラフルミルキーコースター

●A5リングノート（ミルキー）

●ミルキー袋

●ペコちゃんmilkyドーナツクッキー

●ペコちゃんミルキーパイ

※各日無くなり次第終了となります。

※お一人様1点まで。

■会場でのお買い物でオリジナルグッズをプレゼント！

POPUP SHOP開催を記念し、税込2,400円以上お買い上げのお客様に先着で、「〔非売品〕オリジナルクリアボトル（スマイルマーク）」をプレゼントするキャンペーンを実施いたします。

容量：500ml

税込2,400円以上お買い上げでプレゼント！

「〔非売品〕オリジナルクリアボトル（スマイルマーク）」

※会場により実施期間が異なります。

※営業時間が曜日により異なるためご注意ください。

※数量限定のため、なくなり次第終了です。

※画像はすべてイメージです。

※商品や展示物の内容及びデザインは変更になる場合がございます。

※商品によっては、購入の際に個数制限を設けさせていただく場合がございます。

※商品は十分な数量をご用意しておりますが、万一品切れの際はご了承ください。

※イベントの内容は変更、中止となる場合がございます。

