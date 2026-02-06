株式会社ジェネラルトレーディング

株式会社ジェネラルトレーディング（本社：兵庫県神戸市、代表取締役：上田祐之）が運営する、中国越境ライブコマース「抖音（Douyin）」への進出支援サービス「LiveTok（ライブトック）」は、2026年の中国市場における日本ブランドの需要拡大を受け、最新の市場分析と支援体制の強化をお知らせいたします。

■ 中国市場で日本ブランドが再び脚光を浴びる「3つの理由」

かつての「爆買い」ブームから一転、現在の中国TikTok市場では、より洗練された理由で日本ブランドが選ばれています。

「情緒的価値」へのシフト（Y2K・レトロトレンドの波）

2026年の中国Z世代の間では、2000年代の日本のファッションやカルチャーを再解釈する「Y2K」や「日本感性」が大きなトレンドとなっています。単なる機能性だけでなく、日本ブランドが持つ独特の世界観やストーリーが、抖音のショート動画を通じて「エモい（情緒的価値）」として高く評価されています。

「信頼の再定義」と品質への回帰

情報が氾濫する中で、消費者の視点は「インフルエンサーが勧めるもの」から「本質的に信頼できるもの」へと回帰しています。長年培われた日本ブランドの品質管理と、細部へのこだわりが、抖音のライブ配信による徹底した商品説明を通じて改めて再認識されています。

ライブコマースによる「体験の共有」

現在の抖音では、単なる販売ではなく、商品の背景にある文化や職人技をリアルタイムで伝える「体験型ライブ」が主流です。日本のライフスタイルそのものを提案するコンテンツが、中国の消費者の「質の高い生活への憧れ」を刺激しています。

■ LiveTok（ライブトック）が提供する、2026年型の中国展開支援

株式会社ジェネラルトレーディングは、伊藤忠建材様やTOTO様など数多くの大手企業を支援してきた実績を活かし、「ローコスト・ローリスク・ロングリターン」な中国進出を最短ルートで実現します。

抖音（TikTok shop中国）出店代行： 複雑な中国独自の商習慣や規制をクリアし、スピーディに旗艦店を開設。 KOLマッチング： 日本のブランドストーリーを正しく理解し、熱量を持って伝えられる現地の有力ライバーを選定。 フルフィルメント支援： 物流・決済・カスタマーサポートまで一気通貫で対応。神戸と上海の2拠点体制で、日本企業に寄り添った伴走支援を提供します。

■ 株式会社ジェネラルトレーディングについて

「日本と中国を、もっと近くに。」をビジョンに、国際都市：神戸を拠点として企業の海外展開を支援。独自の知見に基づいた「LiveTok」サービスにより、日本企業の優れたプロダクトを中国全土へ届けています。

ビジョン： ローコスト・ローリスク・ロングリターンでの中国展開支援



主要取引先： 伊藤忠建材、近畿日本ツーリスト、TOTO、ユニバーサル・スタジオ・ジャパン 他多数 主要取引先：JTB各社・HIS・近畿日本ツーリスト・伊藤忠建材・トッパンレーベル・VISAカード

・ビームス・アクタス・ 東急ハンズ・阪急/阪神/京阪/南海/名古屋/各電鉄会社・日野自動車・

ココ壱番屋・USJ・ ハードロックカフェ・リクルート・ティファニー美術館・千趣会・シャディ

SAVVY・プルデンシャル生命・ 三井生命・日清製粉・TBS・毎日放送・関西テレビ・CBC

東海テレビ・J-Wave・TOTO・ハリウッド



所在地：神戸市中央区下山手通2丁目13-3 建創ビル8F-33

中国事務所

〒201612

上海市新桥镇漕河泾开发区松江高科技园莘砖公路668号B座606

本件に関するお問い合わせ先

「テレワーク推進のため、お問い合わせはメールにて承っております。」



LiveTok 事務局

担当：上田・胡（コ）・小柳

prs@@realchina.jp

ueda@realchina.jp

070-8465-8340

リモート面談

https://timerex.net/s/generalueda/f72991b6