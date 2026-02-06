東野圭吾「描」き下ろしイラスト全面帯で展開中！ 発行累計10万部突破記念『夢はトリノをかけめぐる』!!

株式会社光文社

このたび、東野圭吾『夢はトリノをかけめぐる』（光文社文庫）が発行累計10万部を突破しました。それを記念して、著者本人による「描」き下ろしイラスト全面帯を制作、1月下旬より出庫を開始しましたのでお知らせいたします。

“全面イラスト帯”展開によせて――東野圭吾氏を直撃！

編集 『夢はトリノをかけめぐる』10万部突破おめでとうございます。今回カバーイラスト描きおろしの理由をお伺いしてもよろしいですか？

（東野氏は夢吉氏に目をやりながら）

東野 「誰が主役かはっきりさせろ！」とあいつがうるさいので。

編集 たしかに作中でもプンちゃん（夢吉氏の愛称）大活躍ですもんね！ 次にプンちゃんに質問です。『夢はトリノをかけめぐる』の執筆時の思い出はありますか？

夢吉 直木賞授賞式の翌日で、おっさんは酔っ払って飛行機に乗り遅れそうになった。

編集 過密スケジュールだったんですね。当時の担当編集からも大変だったと伺っています。2006年に開催された冬季スポーツのことを思い出しながら、ぜひ読んでほしいですね。



――冬季スポーツが盛り上がるこの時期。ぜひ全面イラスト帯でご一読ください！





【『夢はトリノをかけめぐる』内容紹介】

直木賞授賞パーティの翌日、受賞作家は成田にいた。隣には何故か、人間に化けた作家の愛猫・夢吉が……。彼らが向かったのはイタリア・トリノ。指さし会話で国際交流をしながら、驚きと感動に満ちた観戦旅行が始まった! 冬季スポーツをこよなく愛する著者が描く、全く新しい観戦記！

【著者プロフィール】

東野圭吾 ひがしのけいご◎1958 年、大阪生まれ。大阪府立大学電気工学科卒。エンジニアとして勤務しながら、1985年『放課後』で第31 回江戸川乱歩賞受賞。’99 年『秘密』で第52 回日本推理作家協会賞受賞。2006 年『容疑者X の献身』で第134 回直木賞、第6 回本格ミステリ大賞、’12 年『ナミヤ雑貨店の奇蹟』で第7 回中央公論文芸賞、’13 年『夢幻花』で第26 回柴田錬三郎賞、’14 年『祈りの幕が下りる時』で第48 回吉川英治文学賞、’19 年に第1 回野間出版文化賞、’23 年に第71 回菊池寛賞、24 年に第28 回日本ミステリー文学大賞を受賞。’12 年に『容疑者X の献身』がエドガー賞最優秀小説賞、’19年に『新参者』で英国推理作家協会賞にノミネートされる。’23 年に紫綬褒章を受章。近著に『クスノキの女神』『架空犯』『マスカレード・ライフ』がある。

【書誌情報】

東野圭吾『夢はトリノをかけめぐる』（光文社文庫）

●740円（税込み）

累計10万部突破で好評発売中