【無料ウェビナー】農業機械用伝動Vベルトの故障形態とそのメカニズム解析

バンドー化学株式会社

バンドー化学株式会社（本社：兵庫県神戸市）は、ウェビナー「農業機械用伝動Vベルト故障形態とそのメカニズム解析」を開催いたします。当社ではお客様から「ベルトが切断した」、「異音がする」、「摩耗が早い」、「交換判断が難しい」といった困りごとや解決策のご相談を多くいただいています。本ウェビナーでは、農業機械用伝動Vベルトで実際に多く見られる故障形態とその発生要因を解説します。交換基準の考え方、故障原因を特定する際のポイント、再発防止につながる効果的な対策方法についてもご紹介します。

・農業機械用伝動Vベルトの主な故障パターンを知りたい

・ベルトを交換するタイミングを知りたい

・ベルトを使用するうえでのワンポイントアドバイスを知りたい

上記のような疑問や課題をお持ちの農業機械設計者やメンテナンスに携わる方に、ぜひお聞きいただきたいウェビナーです。

■開催概要

【テーマ】 農業機械用伝動Vベルトの故障形態とそのメカニズム解析

【登壇者】 バンドー化学株式会社 産業資材事業部 技術部 藤原 敬志

■開催情報詳細

【日時】

2026年2月27日(金)15時00分から16時00分（ライブ配信）

2026年3月 3日(火)10時00分から11時00分（アーカイブ配信）

16時00分から17時00分（アーカイブ配信）

【会場】 Web会議ツール「Zoom」を利用したオンラインセミナーとなります。

（別途アクセス方法をご連絡いたします）

【定員】 500名

【参加費】 無料（事前登録制）

以下の申込フォームからお申し込みいただきますよう、よろしくお願いいたします。

URL: https://marketing.bandogrp.com/JP-I-WB-260227-application.html?１prtimes(https://marketing.bandogrp.com/JP-I-WB-260227-application.html?%EF%BC%91prtimes)

※ お申込み期限：ライブ配信：2月26日 (木) 正午、アーカイブ配信：3月2日 (月) 正午

※ 同業他社様やフリーメールでのお申し込みはお断りさせていただく場合がございます。

※ 内容および時間帯は、変更となる場合がございますので、予めご了承ください。

■当ウェビナーに関するお問い合わせ

バンドー化学株式会社 産業資材事業部 営業部

担当：遠藤 TEL: 06-7175-7422 E-mail: shoko.endo@bandogrp.com