『城郭合体オシロボッツ』新キャストを発表！コメントを公開！オシロボット和歌山城パイロット・ハルトミ：中島由貴、シロダマ（武将）・徳川吉宗：小西克幸

株式会社MIXI 株式会社MIXI（東京都渋谷区、代表取締役社長 上級執行役員 CEO：木村 弘毅）は、MIXI_ANIMEオリジナルコンテンツ『城郭合体オシロボッツ』において、オシロボット和歌山城パイロット「ハルトミ」役を中島由貴さん、シロダマ（武将）「徳川吉宗」役を小西克幸さんが担当することをお知らせします。このキャスト発表を記念して、サイン入り解説書（チラシ）が抽選で当たるキャンペーンも実施します。今後も各オシロボットのパイロットおよびシロダマ（武将）のキャラクターボイス（CV）を順次追加していく予定です。

https://oshiro-robots.com/oshiro-robots/wakayamajo/(https://oshiro-robots.com/oshiro-robots/wakayamajo/)

▲オシロボット和歌山城詳細ページ

■新キャストのコメントを公開

ハルトミ役：中島由貴さんコメント

ハルトミの声を担当させていただきます。私にとって和歌山城は小さい頃からよく天守閣に登ったり、動物園に行ったり、桜を見に行ったりしていたので、とても思い出深い和歌山城のオシロボットのパイロットになれてとても嬉しいです…！気だるげなハルトミですが、ヨシムネとの息はぴったりなはず！おたのしみに！！

徳川吉宗役：小西克幸さんコメント

ありがたいことに、今回オシロボッツに参加させていただきました。そして和歌山城です！和歌山城は和歌山在住の頃、何度も足を運んだ場所です。小さい時、「和歌山城ってロボットに変形したらかっこいいよね」なんて友達と話していたことが本当になるとは！皆様、ぜひとも和歌山城、そしてオシロボッツを応援して下さいね！

■キャストを反映したPVも公開！

公開URL：https://youtube.com/shorts/3MvKkNMk4Yw

■和歌山城チーム新キャスト発表記念フォロー＆リポストキャンペーンを実施

＜参加方法＞

１.公式Xアカウント（@oshiro_robots(https://x.com/oshiro_robots)）をフォロー ２.本キャンペーンの投稿をリポスト

＜応募期限＞

2026年2月20日（金）23：59まで

＜賞品＞

ハルトミ役・中島由貴さん、徳川吉宗役・小西克幸さんのサイン入り解説書（チラシ）・・・3名様

最新情報はオシロボッツ公式サイトのお知らせページおよび公式Xアカウント（@oshiro_robots(https://x.com/oshiro_robots)）をご確認ください。

■城郭合体オシロボッツ

『城郭合体オシロボッツ』は、日本全国に存在する個性豊かで魅力的なお城を、“もしも実際のお城が巨大ロボットに変形＆合体したら”という今まで無い新しい切り口で描くMIXI_ANIMEオリジナルコンテンツです。2022年12月に「熊本城」「高松城」「会津若松城」の3城のオシロボットと、3城が登場する大張正己監督によるショートアニメを発表しました。また、2023年3月、世界遺産・国宝「姫路城」の参城を皮切りに、「福山城」「名古屋城」「松本城」「岡山城」「備中松山城」「小田原城」「和歌山城」「津山城」「岸和田城」「島原城」「彦根城」のオシロボットを発表し、2025年には「広島城」「丸亀城」「五稜郭」「松江城」「大阪城」「小倉城」「福井城」を発表しています。今後も全国のお城からオシロボットが続々と誕生する予定です。

■株式会社MIXI

MIXIは、「豊かなコミュニケーションを広げ、世界を幸せな驚きで包む。」というパーパス（存在意義）のもと、「mixi」や「モンスターストライク」、「家族アルバム みてね」、「TIPSTAR」など、友人や家族間で一緒に楽しむコミュニケーションサービスを提供しています。私たちが大切にしている"ユーザーサプライズファースト"の精神のもと、当社のミッションである、ただつながるのではなく、濃く深い、より豊かなコミュニケーションを生む「心もつながる」場と機会を創造し続けることで、感情豊かな心の通い合う社会の実現に貢献してまいります。

■MIXI_ANIME

MIXI_ANIMEは、「キャラクターや物語のちからで豊かなコミュニケーションに貢献し、ユーザーに幸せなサプライズを提供していく。」というミッションのもと、IPコンテンツへの投資や企画・開発・プロデュースを行うチームです。

