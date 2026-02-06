無添加クラフトアイスクリーム「HANDELS VAGEN」より、心まで軽やかになる春限定フレーバーが2026年2月19日(木)より販売開始。

フレックス株式会社

フレックス株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長 藤崎 孝行）が運営する無添加クラフトアイスクリームブランド「HANDELS VAGEN（ハンデルスベーゲン）」から、ベルガモットで香り付けしたオリジナルのアールグレイや静岡県産「紅ほっぺ」を使用した、3種の春限定フレーバーが登場。2026年2月19日(木)より販売開始。

2026 Spring 春かおる、心ふわり

やわらかな陽ざしに、ふと心おどる春。

ひと口目に立ちのぼる香りが、気分をふわりと弾ませる。

そんな春らしい高揚感を素材の香りで表現しました。

天然素材で香り付けした〈ミルクティーカシス〉、紅ほっぺとブリュレの満足感が広がる〈紅ほっぺブリュレ〉、そして2種のマンゴーと木頭柚子が立体的に香り立つ〈2種のマンゴーと柚子のソルベ〉。

春の訪れとともに、心まで軽やかになる3つのフレーバーをお楽しみください。

- 2026春フレーバー詳細

○ミルクティーカシス

アッサムの茶葉にフレッシュなベルガモットで香り付けしたオリジナルのアールグレイをアイスクリームに。天然素材ならではのすがすがしい香りとミルクのやわらかな風味がマッチしたミルクティーアイスができあがりました。

アッサムにベルガモットの果皮を重ねて丁寧に煮だし、素材そのものが持つやさしい香りをミルクに移しました。さらにクリームチーズと練乳が、ミルクティーならではのまろやかさと華やかな余韻を引き出しています。

合わせるカシスソースも“本物の香り”にこだわっています。青森県で手摘みされる「あおもりカシス」は、品種改良前の姿に近い原種性を保ち、酸味・甘み・ほのかな苦味が交わる複雑な香気が特徴。ここに白桃のやさしい甘さ、フランボワーズのキレのある酸味、そして津軽りんごを長期熟成させたバルサミィアップルを加え、果実が本来持つ香りのレイヤーをさらに奥深く広げました。

自然な香りが柔らかく広がり、素材の息づかいをそのまま味わうことのできるミルクティー＆カシスアイスです。

○紅ほっぺブリュレ

日本の三大ブランドいちごのひとつ、静岡県産「紅ほっぺ」を贅沢に使った、ブリュレ仕立てのアイスクリーム。

ベースには、バニラと卵のコクを感じる濃厚なカスタードを。そこへ自家製キャラメルチップを忍ばせ、ほろ苦さが静かに広がる奥行きのある味わいに仕上げました。

合わせたのは、フレッシュな紅ほっぺを丁寧に仕込んだ自家製いちごジャム。フランボワーズの甘酸っぱさと、クラフトジンのほのかな香りが重なり、上品な余韻を添えます。

甘味・酸味・ほろ苦さが美しく調和する、パティスリーのデザートを思わせる一品です。

○2種のマンゴーと柚子のソルベ

濃厚な甘みと華やかな香りを持つアルフォンソマンゴーに、爽やかな酸味が特徴的なタイ産イエローマンゴー。“2種のマンゴー”の個性が重なり合う豊かな層に、香り高い木頭柚子を重ねることで、マンゴーだけでは生まれない軽やかなリズムが加わりました。柚子のすっきりとした風味がマンゴーの濃密な果実味を心地よく切り替え、最後の一口まで飽きのこない流れるような味わいへ導きます。

マンゴーと柚子のソルベは、ブラッドオレンジとほんの少しの塩を加え、味に深みとキレを。ソースには柚子でコンポートしたタイマンゴーの果肉を使用し、マンゴーの柔らかな甘みと柚子の爽やかな香りが交互に訪れるフレッシュな味わいに。さらに豆乳を加えたことで、ソルベならではの軽やかさを保ちつつ、ほどよいミルキー感もお楽しみいただけます。

マンゴーの濃密な味わいと柚子の凛とした香りが重なり合うことで、奥行きのある立体的な味わいを実現した、ハンデルスベーゲンならではの一品です。

- ブランド紹介 ハンデルスベーゲンとは

2011年創業の無添加クラフトアイスクリームブランド。



自然の素材だけを使い、乳化剤・安定剤・着色料・香料無添加でつくる、100%ナチュラルな手づくりのアイスクリームは、「濃厚なのに、軽くて繊細なあと味」が特徴。人工の代替物に頼らず、“牛乳に砂糖を入れ、冷やし固める” というシンプルでオーセンティック（本物）な製法に向き合い、「あたりまえの手間」をかけてひとつひとつを手作業でお作りしています。



https://www.handelsvagen.com/

https://www.instagram.com/handelsvagen/