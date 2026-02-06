開催10年目に427点の応募数から受賞作品を発表「ミラタップデザインアワード2025」表彰式開催

株式会社ミラタップ

住宅設備機器のインターネット販売を行う株式会社ミラタップ（所在地：大阪市）は、2026年2月5日（木）、東京都内にて、ミラタップデザインアワード2025の表彰式を開催いたしました。本アワードは、今年で10年目の節目を迎えます。作品は「施工事例部門」・「プロダクトデザイン部門」の2部門で募集し、合計427点もの応募作品から各賞を選出・発表しました。学生デザイナーによる作品も複数選出され、次世代を支えるデザイナーへの期待が高まる表彰式となりました。当社は今後も、空間やくらしの可能性を探求するとともに、建築やデザイン業界の活性化に貢献できるよう取り組んでまいります。

〈プロダクトデザイン部門〉受賞者と審査員〈施工事例部門〉受賞者と審査員

■ミラタップデザインアワードについて

建築・デザイン業界で活躍する人々を支援するとともに、ミラタップの新たな価値や可能性を見出すきっかけづくりとして、2016年から毎年開催しているコンテストです。

施工事例部門は当社商品を使った施工事例写真と動画を募集。人と空間に新しい可能性が垣間見えるデザインを、募集します。

プロダクトデザイン部門は、現代のくらしに合わせた「Redesign」をテーマに、新しい住宅設備や建築資材のアイデアを募集。今後の建築・インテリア業界を支える才能豊かなデザイナーの発掘を目指します。

節目となる10年目の審査員として、施工事例部門には建築家の山下 保博氏、山崎 健太郎氏、プロダクトデザイン部門にはプロダクトデザイナーの倉本 仁氏、横関 亮太氏をお迎えしました。

両部門ともに、予想を大きく上回る質の高い応募作品が多数寄せられたことを受け、審査過程で受賞作品数を14点から18点に変更する運びとなりました。

施工事例部門

※厳正なる審査の結果、施工事例部門は受賞作品数を変更しています。

最優秀賞（2点）1.「Pino」合同会社キリコ設計事務所 上森 こくとう

高低差のある敷地を活かし、生活動線と構造を調和させた住宅。高基礎と路地状アプローチを設け、外と内をゆるやかにつなげた。母屋と囲炉裏のある離れで構成し、内部は畳と自然素材を基調に落ち着いた空間とした。主寝室には遮音と景観を兼ねる広縁を設けている。建築板金職人の施主も本建物の仕上げに携わった。

【採用商品】

・タオルバー《フツラ》

・水栓《スティック壁付混合水栓》

・水栓《ミンタ シングルレバー引出式混合水栓》

・キッチンパネル《キッチンパネル マットホワイト》

・ポスト《ブレッタ》

・インターホンカバー《オスボード》

2.「House TW」石川翔一建築設計事務所 石川 翔一

4世代がくらすため、家族が乖離しない建築にしたいと考えた。間口5m奥行37mの細長い敷地に間柱や大垂木を1尺5寸間隔で規則的に並べ、つながりを意識。屋根は4枚に分け、リズムを生み、畑への影を軽減。既存建物と同じグリッドを共有し、家族の一体感を保つ設計とした。

【採用商品】

・キッチン《プレティカ》

・水栓《浄水器付ワンホール混合栓》

・洗面ボウル《シガラキロール》

ミラタップ賞（1点）「house-Kamiosaki」株式会社Tacta建築設計事務所 志藤 拓巳

武蔵野台地の舌状の丘に位置する敷地。植栽ポットの隙間を「谷」と見立てたアプローチから高さを抑えた玄関へ入り、階段を上がると緑が広がる開放的な空間。RC腰壁と木造フレームで耐力壁を避け、南北に抜ける眺望を確保し、谷から丘への流れを感じるくらしを実現。

【採用商品】

・キッチン《グラッド45》

・洗面ボウル《Tエッジ ル ピエトラ》

・洗面台《カスタムカウンター》

・水栓《タリスE240混合水栓》

・ミラー《スミス》

・タオルバー《トゥーボ》

・バス《バルネア》

動画賞（1点）「宝塚のガレージハウス」株式会社Horibe Associates 堀部 直子・堀部 圭一

【採用商品】

・タイル《スタイル》

・インターホンカバー《オスボード》

・ポスト《ブレッタ》

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=9F5I06W7wt0 ]入賞（3点）

1.「光降の舎」積水ハウス株式会社 服部 甲生

【採用商品】

・タイル《スタイル》

2.「風土の家」atelier SALAD 徳永 孝平・栫井 寛子

【採用商品】

・水栓《ミンタラウンドスパウトシングルレバー引出式混合水栓》

・水栓《スティック壁付混合水栓》

・タオルバー《トゥーボ》

3.「中目黒こころのクリニック」タカラスペースデザイン株式会社 湯口 巌

【採用商品】

・水栓《スティック壁付混合水栓》

新人賞（2点）

1.「市ヶ谷の家T」株式会社フーニオデザイン 前野 慧・橋本 潤

【採用商品】

・タイル《ダスト》

・洗面ボウル《モアイ71》

2.「house_K」川瀬 章裕

【採用商品】

・ルーバー《ランネルウッド》

・建具《ノッポ》

・収納《ピッタラ》

・ミラー《ステムズミラーボックス》

・巾木《アルミ調巾木(極小スリム)》

プロダクトデザイン部門

※厳正なる審査の結果、プロダクトデザイン部門の最優秀賞は、該当者無しとさせていただきました。これにより、その他の受賞作品数を変更しています。

ミラタップ賞（1点）「Handrail flat」株式会社CSコーポレイション 本間 拓海

現代の超高齢化時代における、トイレ用手すりと紙巻器。インテリアのアクセントとして利用可能なシンプルでモダンな形をリデザイン。お年を召してもデザインにこだわりを持ちたい方、将来に備えて手すりを設けたい若い方などに選んでいただける製品デザインを目指した。

CasaBRUTUS賞（1点）「Stack pebble」 馬渕 晃

丸みのある石を積み上げたような洗面台。石は川の流れなどで長い時間をかけ、柔らかな丸みを帯び、得も言われぬ美しさを持っている。自然が作り出してくれた、ミニマルな形状を組み合わせ、空間に優しく溶け込むようにデザインした。

入賞（4点）1.「CONCEAL SYSTEM」株式会社モノグラフアーツ 黒田 克史2.「Flat-IN」村上 広和3.「blur」東洋大学人間環境デザイン学科 松本 和也

4.「MEJI MODOKI- 目地のようにたたずむコンセント・スイッチ -」小沼計画一級建築士事務所 小沼 慶典

新人賞（3点）

受賞作品詳細

1.「band」関 響佑2.「Switch louver」高橋 颯太3.「雨景礼賛」atelierYAMORI 舟木 健太郎

