春休みに宅配のおしごとを体験しよう　稲城市の特別施設で無料開催

パルシステム生活協同組合連合会

パルシステム連合会（本部：新宿区大久保、理事長：渋澤温之）は2026年3月7日（土）、20日（金祝）、26日（木）、30日（月）と4月2日（木）、4日（土）の6日間、東京都稲城市の物流・ITの体験施設で「おしごと体験」企画を開催します。小学生とその保護者を対象に、物流とIT体験を通して宅配の仕組みを紹介します。

累計参加は1700人突破 ホンモノの機械で“レア体験”

おしごと体験施設には、パルシステムの物流センターで実際に使用されている仕分け機が設置されているほか、オリジナル動画やパネル、タブレットなどを用意しています。所要時間は1時間程度で、楽しみながら宅配の仕組みを知ることができます。（稲城市教育委員会後援）

パルシステムは毎週、合計1千万点を超える商品を80万世帯の利用者へ届けています。企画では、物流の仕分け機器や情報システムを駆使し、大量の商品を確実に配達するまでの仕組みを紹介します。急速に普及が進むデジタル化など、現代社会の動きを理解することにも役立ちます。生協の宅配サービスによる食材の事前注文により、食品ロスを減らす持続可能な仕組みも解説します。

パルシステムは2023年から、おしごと体験企画を実施しています。地元小中学校をはじめとする教育機関などの職場体験受け入れも含め、これまで1,700人以上が参加しています。子どもたちからは「タブレットでの買い物がおもしろい」「もっと体験したい」など、企画を楽しむ声が寄せられます。保護者からも「大人もためになりました」「子どもが食べ物に興味を持つようになりました」など好評です。

【3月・4月開催日程】 プログラムは1時間程度、開催1週間前締め切り

3月7日（土）１.11時～２.14時～（申し込み締め切り3月1日・日）

3月20日（金祝）１.11時～２.14時～（申し込み締め切り3月15日・日）

3月26日（木）１.11時～２.14時～（申し込み締め切り3月19日・木）

3月30日（月）１.11時～２.14時～（申し込み締め切り3月23日・月）

4月2日（木）１.11時～２.14時～（申し込み締め切り3月26日・木）

4月4日（土）１.11時～２.14時～（申し込み締め切り3月29日・日）

お申し込みは、下記URLか2次元コードで案内しています。（事前申込制）

https://forms.gle/k2A5HGZvL9PK3Cox8

パルシステム物流・ITおしごと体験施設

所在地：東京都稲城市百村2111 パルシステム連合会稲城事務所1階

交通案内：

○稲城駅から徒歩15分もしくはバス1番乗り場「稲12若葉台駅行」で「稲城中央公園」下車徒歩5分

○南多摩駅から徒歩20分もしくはバス2番乗り場「ｉバスＢコース平尾団地行」で「消費生活センター」下車徒歩3分

○若葉台駅からバス2番乗り場「稲12稲城駅行」で「稲城中央公園」下車徒歩5分

※所用時間や時刻表などは小田急バスHP（https://www.odakyubus.co.jp/regular/）をご覧ください。

体験のようすはこちら

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=AerSH6UsCqw ]幅広い世代が参加する「おしごと体験」実際の機器を使った仕分け体験保護者の体験を子どもが撮影する姿もタブレットやパネルを使って宅配の仕組みを考えますパルシステム生活協同組合連合会

所在地：東京都新宿区大久保2-2-6 、理事長：渋澤温之

13会員・統一事業システム利用会員総事業高2,604.2億円/組合員総数176.2万人（2025年3月末現在）

会員生協：パルシステム東京、パルシステム神奈川、パルシステム千葉、パルシステム埼玉、パルシステム茨城 栃木、パルシステム山梨 長野、パルシステム群馬、パルシステム福島、パルシステム静岡、パルシステム新潟ときめき、パルシステム共済連、埼玉県勤労者生協、あいコープみやぎ

HP：https://www.pal-system.co.jp/