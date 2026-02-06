ライオンハイジーン、「第54回　国際ホテル・レストラン・ショー」に出展

ライオン株式会社

ライオンハイジーン株式会社（代表取締役社長：黒川 貴行）は、外食・宿泊・レジャー業界に向けた商談専門展「第54回 国際ホテル・レストラン・ショー」に出展いたします。当社ブースにて厨房用洗浄剤や衛生管理ソリューションなどを紹介いたします。

本展示会は「サービス産業」「フードビジネス」に向けた日本最大級の商談展示会（HCJ2026(※1)）を構成する展示会の一つで、2026年2月17日（火）から20日（金）まで東京ビッグサイトで開催されます。

(※1) HCJは「サービス産業」「フードビジネス」に向けた日本最大級の商談展示会

本展示会と併せて、「第47回 フード・ケータリングショー」、「第26回 厨房設備機器展」が開催

当社ブース（イメージ図）

■出展の狙い

当社は宿泊業、飲食サービス業のオーナーや従事者に向けて、洗浄、清掃、衛生を提供する様々な製品を展開しております。飲食サービス業の厨房においては、深刻な人手不足や、外国人労働者などとのコミュニケーションや現場での作業教育が難しい局面が増えています。厚生労働省の外国人雇用状況の統計(※2)によると、産業別の外国人労働者数は宿泊業・飲食サービス業合計で対前年増加率17.1%となっており、今後も増加傾向は続くと考えられます。

そこで当社は本展示会において、人手不足や多国籍の労働者が一緒に働く労働環境に対応し、環境負荷にも配慮した、誰でも扱いやすい中性の洗浄剤と、頑固な焦げ汚れに対応し洗浄の労力削減を実現した洗浄剤の新製品を紹介いたします。さらに、「洗浄オペレーションや衛生管理業務の効率化」を中心とした製品やサービスを、厨房業務従事者の状況に合わせて紹介いたします。

(※2) 厚生労働省「外国人雇用状況」の届出状況まとめ（令和7年10月末時点）；2026年1月30日発表

［参考-6］外国人労働者数（産業別）001646131.pdf(https://www.mhlw.go.jp/content/11655000/001646131.pdf)

■展示ブース

東京ビッグサイト東展示棟 東6ホール F04

■展示内容

１．洗浄オペレーションのソリューション提案

人手不足が深刻な飲食店を対象に、2つのソリューションブランドと新製品を紹介いたします。

（１）ソリューションブランド 『エコセーフ』：労働環境への配慮と自然環境への負荷低減

【新発売】 食器洗浄機用洗浄剤

一般的な強アルカリ性の業務用食器洗浄機の洗浄剤に対し、現場でも扱いやすい「中性」であるにもかかわらず、油汚れに対して高い洗浄力を実現した濃縮タイプ(※3)の洗浄剤です。さらに、樹脂量を大幅に削減した包装資材を使用しており、プラスチックの廃棄量削減にも貢献するソリューションを提案いたします。

(※3) 当社従来品の半分の濃度から使用できるタイプです（汚れや水質に応じた洗浄濃度でご使用下さい）。

（２） ソリューションブランド 『らくオペ』：洗浄オペレーションの簡便性と効率化

【新発売】 焦げ汚れ用浸漬洗浄剤

焼き網やロストルに固着した頑固なコゲ汚れに対して、「コゲ浸透成分」が作用し、「漬け置きと軽いこすり洗い」でストレスなく簡単に洗浄できる(※4)浸漬洗浄剤です。繰り返しの擦り洗いなど、労力と時間が掛かるオペレーションの効率化ソリューションを提案いたします。

(※4) 汚れの落としやすさは、被洗物や汚れの種類・状態で異なります。

２．衛生管理業務のソリューション提案

食品衛生を中心とした、店舗の現状把握、従業員教育、日々の記録管理などのソリューションを紹介いたします。

（１）「衛生診断」

当社独自のチェック項目による衛生診断で、現場では気付きにくい食品事故リスクを客観的な視点により明確化します。当社の「衛生診断」は、洗剤メーカーとしての長年のノウハウにより、特に汚れや洗浄に対する詳細な診断や指導に強みがある点なども併せて紹介いたします。

（２）「eラーニング」

インターネットを利用した、ｅラーニングによる衛生教育のシステムを提供しています。いつでも、どこでも、個々の業務ペースに合わせて学習を進めることができます。また、管理者は、豊富なコンテンツ（コース）の中から自由に組み合わせて、個々の習得レベルに合わせた教育プログラムを簡単に立案できます。さらに、リアルタイムで受講者全員の状況を確認・データ保存が可能です。

（３）『はやラクHACCP』

主に多店舗展開している飲食店やホテルなどで、少ない手間で “誰でも、はやく、ラクに” HACCPを導入、運用いただけます。記録データやマニュアルはクラウド上に保管され、一元管理による見える化が可能となります。

各現場の状況を集約して比較・分析できるので、現場実態の把握が行いやすくなり、業務の効率化が図れます。

３．その他

現場の衛生管理や洗浄オペレーションの課題に対し、専門家がフォローして、より良い施策を提案いたします。

当社は今後も、製品とサービスの両面からソリューションを提供し、宿泊業、飲食サービス業などの事業者の課題解決に貢献してまいります。

【関連情報】

・ライオン統合レポート「産業用品事業 業務用洗浄剤事業」

https://www.lion.co.jp/ja/ir/library/ar/2025/pdf/ir2025.pdf#page=66