「ハードロックカフェ」ロックショップ　世界的に活躍する絵師、木村英輝[キーヤン] コラボアイテム販売

株式会社WDI JAPAN販売開始：2026年2月7日（土）

様々な音楽を聴きながら料理が楽しめるアメリカンレストラン「ハードロックカフェ」のオリジナルグッズを扱うロックショップでは、世界的に活躍する絵師、木村英輝[キーヤン]とのコラボレーショングッズを販売とのコラボレーションアイテムを販売します

キーヤンこと木村英輝氏は、京都が生んだロックな壁画絵師。「美術館に飾られる絵よりも街に輝くPOPな絵」をテーマに描き続ける数々の動植物をモチーフとした極彩色の壁画は、国内外で大きな反響を見せています。ハードロックカフェにおいては、「大阪なんばロックショップ」の昨年12月のオープンを記念した特別なアート「Singing Jaguar」を手掛けられました。

当コラボレーションでは、この「Singing Jaguar」をモチーフにしたTシャツ、フーディに加え、キーヤンの代表作をデザインしたピンバッジを販売します。



また、当コラボレーショングッズを含む商品を10,000円以上のお買い上げの方には、特製のコラボカレンダーをプレゼント(※)します。

※コラボカレンダーは数に限りあり、なくなり次第終了。上野駅東京店、横浜店においては上野店では、当コラボレーショングッズを含む商品を7,000円以上のお買い上げの方を対象とします。

ハードロックカフェ × 木村英輝[キーヤン]

コラボレーションアイテム 販売概要

プレゼント コラボカレンダー◇ 販売開始：

2026年2月7日（土）

◇ 販売商品：

・ Singing Jaguar Tee Black 5,940円（税込）※サイズS-XXL

販売店舗…国内ロックショップ6店舗

・ Singing Jaguar Hoodie Gray 9,240円（税込）※サイズS-XXL

販売店舗…東京店／京都店／大阪なんば店／ユニバーサル・シティウォーク大阪店

・ Singing Jaguar Tee White 8,580円（税込）※サイズS-XXL

販売店舗…大阪なんば店

・ Ki-yan Art Pin 2,750円（税込）

販売店舗…国内ロックショップ6店舗（各店300個限定）

◇ 販売店舗：

ハードロックカフェ 国内6店舗 ロックショップ

東京店／上野駅東京店／横浜店／京都店／大阪なんば店／ユニバーサル・シティウォーク大阪店

※商品の取り扱いは店舗によって異なります。上記「販売商品」欄をご覧ください。

◇ ハードロックカフェ 公式HP

https://hardrockjapan.com/

◇ 木村英輝 -キーヤン- オフィシャルサイト「KI-YAN.COM」：

https://ki-yan.com/

【ハードロック(R)概要】

Singing Jaguar Tee BlackSinging Jaguar Hoodie GraySinging Jaguar Tee White東京店 Ki-yan Art Pin上野駅東京店 Ki-yan Art Pin横浜店 Ki-yan Art Pin京都店 Ki-yan Art Pin大阪なんば店 Ki-yan Art Pinユニバーサル・シティウォーク大阪店 Ki-yan Art Pin

世界約75カ国、300以上の都市にホテル、カジノ、ロックショップ、コンサート会場、カフェを展開するハードロック・インターナショナルは、世界でも最も認知の高い企業の一つです。 エリック・クラプトンのギターから始まった、ハードロックが所有する88,000点以上の貴重なメモラビリア（有名ミュージシャンの衣装や楽器）のコレクションは、世界中の店舗に展示されています

グローバル・ロイヤリティプログラム「Unity by Hard Rock(TM)」では、会員の趣向に合わせ、世界中の参加店舗で、さまざまな特典を提供しています。また、「Hard Rock Digital」においては、エキサイティングなスポーツベッティングとiGamingの体験を提供しており、世界中のプレーヤーから注目が集まっています。

ハードロック・インターナショナルは、旅行、ホスピタリティ、ゲーム、エンターテインメント、フード＆ビバレッジの業界において、数多くの賞を受賞しています。企業評価では、S&PグローバルレーティングにおいてBBBの評価、フィッチレーティングにおいてもBBBの評価をされています。

ハードロック・インターナショナルの詳細については、www.hardrock.com または shop.hardrock.com

公式ホームページ

https://hardrockjapan.com/

ハードロックカフェ 国内店舗

東京店

東京都港区六本木5-4-20

TEL.03-3408-7018

上野駅東京店

東京都台東区上野7‐1-1 アトレ上野１階

TEL.03-5826-5821

横浜店

神奈川県横浜市西区みなとみらい2-3-1 クイーンズタワーA 1階

TEL.045-682-5626

京都店

京都府京都市東山区四条通大和大路西入中之町216 祇園OKIビル1・3・4階

TEL. 075-606-5671

大阪なんば店（ロックショップ）

大阪府大阪市中央区難波3丁目4番10号 伊藤屋ビル

TEL. 06-6647-6011

ユニバーサル・シティウォーク大阪店

大阪府大阪市此花区島屋6-2-61 ユニバーサル・シティウォーク大阪(TM) 3・4階

TEL.06-4804-3870