「ハードロックカフェ」ロックショップ　世界的に活躍する絵師、木村英輝[キーヤン] コラボアイテム販売

様々な音楽を聴きながら料理が楽しめるアメリカンレストラン「ハードロックカフェ」のオリジナルグッズを扱うロックショップでは、世界的に活躍する絵師、木村英輝[キーヤン]とのコラボレーショングッズを販売とのコラボレーションアイテムを販売します






キーヤンこと木村英輝氏は、京都が生んだロックな壁画絵師。「美術館に飾られる絵よりも街に輝くPOPな絵」をテーマに描き続ける数々の動植物をモチーフとした極彩色の壁画は、国内外で大きな反響を見せています。ハードロックカフェにおいては、「大阪なんばロックショップ」の昨年12月のオープンを記念した特別なアート「Singing Jaguar」を手掛けられました。




当コラボレーションでは、この「Singing Jaguar」をモチーフにしたTシャツ、フーディに加え、キーヤンの代表作をデザインしたピンバッジを販売します。
　
また、当コラボレーショングッズを含む商品を10,000円以上のお買い上げの方には、特製のコラボカレンダーをプレゼント(※)します。
※コラボカレンダーは数に限りあり、なくなり次第終了。上野駅東京店、横浜店においては上野店では、当コラボレーショングッズを含む商品を7,000円以上のお買い上げの方を対象とします。



プレゼント コラボカレンダー

ハードロックカフェ × 木村英輝[キーヤン]
コラボレーションアイテム 販売概要

◇ 販売開始：

2026年2月7日（土）


◇ 販売商品：

・ Singing Jaguar Tee Black　　5,940円（税込）※サイズS-XXL
　販売店舗…国内ロックショップ6店舗
・ Singing Jaguar Hoodie Gray　　9,240円（税込）※サイズS-XXL
　販売店舗…東京店／京都店／大阪なんば店／ユニバーサル・シティウォーク大阪店
・ Singing Jaguar Tee White　　8,580円（税込）※サイズS-XXL
　販売店舗…大阪なんば店
・ Ki-yan Art Pin　　2,750円（税込）
　販売店舗…国内ロックショップ6店舗（各店300個限定）


◇ 販売店舗：

ハードロックカフェ 国内6店舗 ロックショップ


東京店／上野駅東京店／横浜店／京都店／大阪なんば店／ユニバーサル・シティウォーク大阪店


※商品の取り扱いは店舗によって異なります。上記「販売商品」欄をご覧ください。


https://hardrockjapan.com/


◇ 木村英輝 -キーヤン- オフィシャルサイト「KI-YAN.COM」：

https://ki-yan.com/



Singing Jaguar Tee Black

Singing Jaguar Hoodie Gray


Singing Jaguar Tee White


東京店　Ki-yan Art Pin

上野駅東京店　Ki-yan Art Pin

横浜店　Ki-yan Art Pin


京都店　Ki-yan Art Pin

大阪なんば店　Ki-yan Art Pin

ユニバーサル・シティウォーク大阪店　Ki-yan Art Pin

【ハードロック(R)概要】

世界約75カ国、300以上の都市にホテル、カジノ、ロックショップ、コンサート会場、カフェを展開するハードロック・インターナショナルは、世界でも最も認知の高い企業の一つです。　エリック・クラプトンのギターから始まった、ハードロックが所有する88,000点以上の貴重なメモラビリア（有名ミュージシャンの衣装や楽器）のコレクションは、世界中の店舗に展示されています
グローバル・ロイヤリティプログラム「Unity by Hard Rock(TM)」では、会員の趣向に合わせ、世界中の参加店舗で、さまざまな特典を提供しています。また、「Hard Rock Digital」においては、エキサイティングなスポーツベッティングとiGamingの体験を提供しており、世界中のプレーヤーから注目が集まっています。
ハードロック・インターナショナルは、旅行、ホスピタリティ、ゲーム、エンターテインメント、フード＆ビバレッジの業界において、数多くの賞を受賞しています。企業評価では、S&PグローバルレーティングにおいてBBBの評価、フィッチレーティングにおいてもBBBの評価をされています。
ハードロック・インターナショナルの詳細については、www.hardrock.com または shop.hardrock.com


https://hardrockjapan.com/


ハードロックカフェ 国内店舗

東京店

東京都港区六本木5-4-20


TEL.03-3408-7018


上野駅東京店

東京都台東区上野7‐1-1 アトレ上野１階


TEL.03-5826-5821


横浜店

神奈川県横浜市西区みなとみらい2-3-1 クイーンズタワーA 1階


TEL.045-682-5626


京都店

京都府京都市東山区四条通大和大路西入中之町216 祇園OKIビル1・3・4階


TEL. 075-606-5671


大阪なんば店（ロックショップ）

大阪府大阪市中央区難波3丁目4番10号　伊藤屋ビル


TEL. 06-6647-6011


ユニバーサル・シティウォーク大阪店

大阪府大阪市此花区島屋6-2-61 ユニバーサル・シティウォーク大阪(TM) 3・4階


TEL.06-4804-3870