サマンサベガから、大人可愛い上品な春ツイードシリーズが登場。
株式会社サマンサタバサジャパンリミテッド
株式会社サマンサタバサジャパンリミテッド（代表取締役社長：古屋 幸二、所在地：東京都港区）は
“「GIRL, Lady It‘s me」 今しかないこの時を自分らしく全力で。サマンサベガと一緒に。”
をコンセプトに展開するブランド 『SAMANTHAVEGA（サマンサベガ）から、春ツイードのシリーズが登場。
全国のサマンサベガ取扱い店舗及び、公式オンラインショップにて販売中。
■特集ページはこちら
https://www.samantha.co.jp/shop/e/evb2601a1/
■Tweed accent ribbon series
ショルダーバッグ \18,700‐
ハンドバッグ \19,800‐
（ホワイト・ピンク）
サマンサベガで大人気のアクセントリボンシリーズに、
オーロラカラーの糸を使用した格好柄のツイードシリーズにアップグレードしたアイテム。
大人っぽい上品なツイードと、立体的なリボンデザインで、大人可愛い唯一無二のデザイン。
ツイードのベースをホワイトにすることで、春らしい印象で
春コーデの先取りを叶えてくれるアイテム。
■Tweed diamond cut series
ショルダーバッグ \20,900‐
ハンドバッグ \23,100‐
昨年大人気だったツイードダイヤカットショルダーバッグから新色が登場。
モノクロ調のツイードを使用し、全体的にシックで大人っぽい印象に。
キラッとしたビジューがワンポイント。
■会社概要
商号：株式会社サマンサタバサジャパンリミテッド
代表取締役社長：古屋 幸二
設立：1994年3月10日
事業内容：バッグとジュエリーの企画・製造・販売
URL：https://www.samantha.co.jp/company