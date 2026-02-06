サマンサベガから、大人可愛い上品な春ツイードシリーズが登場。

写真拡大 (全4枚)

株式会社サマンサタバサジャパンリミテッド


株式会社サマンサタバサジャパンリミテッド（代表取締役社長：古屋 幸二、所在地：東京都港区）は


“「GIRL, Lady It‘s me」 今しかないこの時を自分らしく全力で。サマンサベガと一緒に。”


をコンセプトに展開するブランド 『SAMANTHAVEGA（サマンサベガ）から、春ツイードのシリーズが登場。


全国のサマンサベガ取扱い店舗及び、公式オンラインショップにて販売中。




■特集ページはこちら


https://www.samantha.co.jp/shop/e/evb2601a1/




■Tweed accent ribbon series





ショルダーバッグ　\18,700‐


ハンドバッグ　\19,800‐


（ホワイト・ピンク）



サマンサベガで大人気のアクセントリボンシリーズに、


オーロラカラーの糸を使用した格好柄のツイードシリーズにアップグレードしたアイテム。





大人っぽい上品なツイードと、立体的なリボンデザインで、大人可愛い唯一無二のデザイン。


ツイードのベースをホワイトにすることで、春らしい印象で


春コーデの先取りを叶えてくれるアイテム。




■Tweed diamond cut series




ショルダーバッグ　\20,900‐


ハンドバッグ　\23,100‐




昨年大人気だったツイードダイヤカットショルダーバッグから新色が登場。


モノクロ調のツイードを使用し、全体的にシックで大人っぽい印象に。


キラッとしたビジューがワンポイント。




■会社概要


商号：株式会社サマンサタバサジャパンリミテッド


代表取締役社長：古屋 幸二


設立：1994年3月10日


事業内容：バッグとジュエリーの企画・製造・販売


URL：https://www.samantha.co.jp/company