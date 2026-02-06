Sun*、北陸銀行と「ビジネスマッチング契約」を締結

株式会社Sun Asterisk

株式会社Sun Asterisk（本社：東京都千代田区、代表取締役：小林泰平、以下「Sun*」）は、ほくほくフィナンシャルグループの北陸銀行（本社：富山県富山市、頭取：中澤宏）とビジネスマッチング契約を締結したことをお知らせします。

Sun*は、グローバルIT人材の採用プラットフォームである「xseeds Hub」を運営しています。海外トップ大学のIT人材をデータベース化し、海外の優秀な人材と日本国内の企業が効率的にマッチングできる仕組みを提供しています。「xseeds Hub」と金融機関との事業連携の枠組みは、今回が初めての試みです。

日本の採用市場は深刻なIT人材不足に直面しており、2030年には情報サービス分野において最大79万人のIT人材が不足すると懸念されています。今回のビジネマッチングにより、北陸銀行の取引先企業に対し、グローバルなIT人材採用の新たな選択肢を提供し、デジタルトランスフォーメーション（DX）推進や国際的な競争力の強化を支援してまいります。

■北陸銀行について

会社名：株式会社北陸銀行

所在地：富山市堤町通り1丁目2番26号

頭取：中澤 宏

創立年：1943年

URL：https://www.hokugin.co.jp/

■Sun*について

会社名：株式会社Sun Asterisk（英語表記：Sun* Inc.）

所在地：東京都千代田区大手町1-6-1 大手町ビルB1F

代表者：代表取締役 小林 泰平

創立年：2013年

事業内容：デジタル・クリエイティブスタジオ事業、海外IT人材プラットフォーム事業

URL：https://sun-asterisk.com

「xseeds Hub」について：https://xseeds-hub.sun-asterisk.com