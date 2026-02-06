全国の映画館で、どんな映画も観られる映画鑑賞デジタルギフト「映画GIFT」、バレンタインキャンペーン開催！2,000円以上の購入で、最大10,000円分がもらえる

写真拡大

株式会社KADOKAWA


株式会社ムービーウォーカー（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：五十嵐淳之）が販売している、全国の映画館で、どんな映画も観られるデジタルギフト(※)「映画GIFT」。この度、対象の販売ストアで映画GIFTを総額2,000円以上ご購入された方の中から、抽選で合計110名様に映画GIFTをプレゼントするバレンタインキャンペーンを、2026年2月6日（金）～2月14日（土）に実施いたします。




本キャンペーンでは、映画GIFTをご購入いただいた方の中から、抽選で10名様に10,000円分、100名様に1,000円分の映画GIFTをプレゼントいたします。


エントリー方法は、期間中に公式販売ストア内で映画GIFTを購入するだけ。


バレンタインの贈りものに、日頃の感謝の気持ちや大切な人への想いを込めて。ふたりで過ごすデートのきっかけにもぴったりです。映画という特別な時間を贈れる体験ギフトを、ぜひこの機会にご利用ください。




※映画GIFTは、年間約600作品の「ムビチケ」の購入に利用でき、全国の映画館の98.5%で映画をご覧いただけます。




■キャンペーン対象の販売ストア


https://eigagift.egift-store.com/




※賞品のコードは当選者様にメールで送付いたします。購入時に、「ご注文確認メール送信先」に必ずご利用中のメールアドレスをご記入ください。


当選通知メールは、【mailnews@moviewalker.jp】のドメインから、登録されたメールアドレスにお送りします。ドメイン指定受信設定をされている方は、上記ドメインを許可するか、設定を解除するようお願いいたします。




■実施期間


2026年2月6日（金）～2月14日（土）23:59




■ 「映画GIFT」概要


映画GIFTは、MOVIE WALKER STOREおよびMOVIE WALKERアプリで販売しているデジタル映画鑑賞券「ムビチケ」を購入の際にご利用いただけるプリペイドコードです。




「映画GIFT」公式サイト


https://moviewalker.jp/eiga-gift


「映画GIFT」の詳しい使い方はこちら


https://moviewalker.jp/eiga-gift/howtouse/




＜ムビチケとは＞


全国の映画館で利用できる、ネットで座席指定可能なデジタル映画鑑賞券です。




MOVIE WALKER STORE


https://store.moviewalker.jp/ticket-online




ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー


■株式会社ムービーウォーカー


設立2011年7月、株式会社KADOKAWAのグループ会社として映画に特化した事業を展開。映画の電子チケット 、映画関連コンテンツの制作・出版、 映画関連の広告宣伝および広告代理店事業を行っています。




■「ムビチケ」


株式会社ムービーウォーカーが運営する、デジタル映画鑑賞券「ムビチケ」は、2011 年のサービス開始以来、その利便性のよさから全国の映画ファンより高い評価をいただき、提携映画館数も年々拡大を続け、現在ではシネコンを100％カバーするまでとなりました。


https://store.moviewalker.jp/ticket




■「MOVIE WALKER STORE」


2022年2月にオープン。ムビチケ、書籍・ギフト・イベントチケットなど映画関連グッズ全般を取り扱うECサイトです。


https://store.moviewalker.jp/




■「MOVIE WALKER PRESS」


映画のことをもっと知りたくなる｡「次にみたい」が見つかるメディア。


作品情報、上映スケジュール、最新ニュースまで映画を観る前にも観たあとにも役立つプラットフォームとして、映画ライフをサポートします。


https://press.moviewalker.jp/




【本件に関するお問い合わせ】


株式会社ムービーウォーカー


映画GIFT販売窓口：gift-sales＠moviewalker.co.jp