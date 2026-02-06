全国の映画館で、どんな映画も観られる映画鑑賞デジタルギフト「映画GIFT」、バレンタインキャンペーン開催！2,000円以上の購入で、最大10,000円分がもらえる

株式会社KADOKAWA

株式会社ムービーウォーカー（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：五十嵐淳之）が販売している、全国の映画館で、どんな映画も観られるデジタルギフト(※)「映画GIFT」。この度、対象の販売ストアで映画GIFTを総額2,000円以上ご購入された方の中から、抽選で合計110名様に映画GIFTをプレゼントするバレンタインキャンペーンを、2026年2月6日（金）～2月14日（土）に実施いたします。

本キャンペーンでは、映画GIFTをご購入いただいた方の中から、抽選で10名様に10,000円分、100名様に1,000円分の映画GIFTをプレゼントいたします。

エントリー方法は、期間中に公式販売ストア内で映画GIFTを購入するだけ。

バレンタインの贈りものに、日頃の感謝の気持ちや大切な人への想いを込めて。ふたりで過ごすデートのきっかけにもぴったりです。映画という特別な時間を贈れる体験ギフトを、ぜひこの機会にご利用ください。

※映画GIFTは、年間約600作品の「ムビチケ」の購入に利用でき、全国の映画館の98.5%で映画をご覧いただけます。

■キャンペーン対象の販売ストア

https://eigagift.egift-store.com/

※賞品のコードは当選者様にメールで送付いたします。購入時に、「ご注文確認メール送信先」に必ずご利用中のメールアドレスをご記入ください。

当選通知メールは、【mailnews@moviewalker.jp】のドメインから、登録されたメールアドレスにお送りします。ドメイン指定受信設定をされている方は、上記ドメインを許可するか、設定を解除するようお願いいたします。

■実施期間

2026年2月6日（金）～2月14日（土）23:59

■ 「映画GIFT」概要

映画GIFTは、MOVIE WALKER STOREおよびMOVIE WALKERアプリで販売しているデジタル映画鑑賞券「ムビチケ」を購入の際にご利用いただけるプリペイドコードです。

「映画GIFT」公式サイト

https://moviewalker.jp/eiga-gift

「映画GIFT」の詳しい使い方はこちら

https://moviewalker.jp/eiga-gift/howtouse/

＜ムビチケとは＞

全国の映画館で利用できる、ネットで座席指定可能なデジタル映画鑑賞券です。

MOVIE WALKER STORE

https://store.moviewalker.jp/ticket-online

■株式会社ムービーウォーカー

設立2011年7月、株式会社KADOKAWAのグループ会社として映画に特化した事業を展開。映画の電子チケット 、映画関連コンテンツの制作・出版、 映画関連の広告宣伝および広告代理店事業を行っています。

■「ムビチケ」

株式会社ムービーウォーカーが運営する、デジタル映画鑑賞券「ムビチケ」は、2011 年のサービス開始以来、その利便性のよさから全国の映画ファンより高い評価をいただき、提携映画館数も年々拡大を続け、現在ではシネコンを100％カバーするまでとなりました。

https://store.moviewalker.jp/ticket

■「MOVIE WALKER STORE」

2022年2月にオープン。ムビチケ、書籍・ギフト・イベントチケットなど映画関連グッズ全般を取り扱うECサイトです。

https://store.moviewalker.jp/

■「MOVIE WALKER PRESS」

映画のことをもっと知りたくなる｡「次にみたい」が見つかるメディア。

作品情報、上映スケジュール、最新ニュースまで映画を観る前にも観たあとにも役立つプラットフォームとして、映画ライフをサポートします。

https://press.moviewalker.jp/

【本件に関するお問い合わせ】

株式会社ムービーウォーカー

映画GIFT販売窓口：gift-sales＠moviewalker.co.jp