昨年夏に好評を博した、８番らーめん×『ラブライブ！蓮ノ空女学院スクールアイドルクラブ』のコラボキャンペーンが、金沢市内17店舗で期間限定復刻開催！

1967年に創業し「野菜らーめん」が名物の「８番らーめん」を展開する株式会社ハチバン（本社：石川県金沢市、代表取締役社長：長丸 昌功）は2026年2月21日（土）より、石川県を舞台とした作品『ラブライブ！蓮ノ空女学院スクールアイドルクラブ』とのコラボキャンペーンを、金沢市内の「８番らーめん」17店舗（泉ヶ丘店は除く）で復刻開催いたします。

■コラボキャンペーン概要

開催期間：2026年2月21日（土）～2026年3月20日（金）

実施店舗：金沢市内の８番らーめん17店舗（泉ヶ丘店は除く）

（森本店／入江店／諸江店／笠舞店／犀川大橋店／古府南店／大徳店／城北南店／横川店／駅西本町店／みなと大橋店／もりの里店／御影店／金沢駅店／福久店／安原店／鞍月店）

・オリジナル特典付きコラボメニューの販売

・コラボイラストの等身大パネル展示（泉ヶ丘店・金沢駅店は除く）

・コラボイラストのミニキャラパネル展示（泉ヶ丘店・金沢駅店は除く）

８番らーめんのスタッフユニフォームをイメージした衣装をまとって、”推しメニュー”を手にしたメンバーたちが再び登場！『みらくらぱーく！』のふたりは、８番らーめんのマスコットキャラクター「ハチコ」のアクセサリーを髪につけた、遊び心あふれるデザインになっています。

■オリジナル特典付きコラボメニューの販売！

どこか懐かしい、ほっとする味わいの「野菜らーめん」は、北陸の”ソウルフード”で、野菜が主役の１杯です。今回も、『百生 吟子』さんの好きな味「野菜らーめん（塩）」と、オリジナル特典グッズ付きのコラボメニューを金沢市内の８番らーめん17店舗（泉ヶ丘店を除く）で販売いたします。

さらに、熱烈なファンが多い、８番流まぜそば「唐麺（からめん）」とのコラボメニューもおすすめです。

◆コラボ特典付きAセット（税込1,980円）：８番セット（塩）または唐麺・餃子セット＋特典レンゲ＋ポストカード◆コラボ特典付きBセット（税込1,430円）：８番セット（塩）または唐麺・餃子セット＋ポストカード

※料理は「野菜らーめん（塩）と８番餃子のセット」または「【８番流まぜそば】唐麺と８番餃子セット」からお選びください。

※特典レンゲ（全8種）とポストカード（全9種）はランダムで、1種ずつのお渡しになります。

※絵柄はお選びただけません。

※特典は数量限定のため、各店舗なくなり次第終了となります。

※1名様、1会計につき2食までのご注文となります。

※店内飲食のみ、ご注文いただけます。

※販売店：泉ヶ丘店を除く、金沢市内の８番らーめん17店舗

■蓮ノ空メンバーがお出迎え！スタンディパネル展示店舗

キャンペーン実施店舗では、蓮ノ空メンバーの等身大スタンディパネルを展示いたします。今回は等身大パネルだけでなく、レンゲに乗ったかわいいミニキャラパネルも展示。ぜひメンバーに会いに来てください。

【等身大パネル｜展示スケジュールと店舗】

◇2026年2月21日（土）～2026年3月5日（木）

日野下 花帆：古府南店

村野 さやか：犀川大橋店

大沢 瑠璃乃：もりの里店

百生 吟子：笠舞店

徒町 小鈴：入江店

安養寺 姫芽：御影店

セラス 柳田 リリエンフェルト：横川店

桂城 泉：安原店

◇2026年3月7日（土）～2026年3月20日（金）

日野下 花帆：鞍月店

村野 さやか：みなと大橋店

大沢 瑠璃乃：駅西本町店

百生 吟子：福久店

徒町 小鈴：城北南店

安養寺 姫芽：森本店

セラス 柳田 リリエンフェルト：大徳店

桂城 泉：諸江店

【ミニパネル｜展示店舗】

日野下 花帆：古府南店・鞍月店

村野 さやか：犀川大橋店・みなと大橋店

大沢 瑠璃乃：もりの里店・駅西本町店

百生 吟子：笠舞店・福久店

徒町 小鈴：入江店・城北南店

安養寺 姫芽：御影店・森本店

セラス 柳田 リリエンフェルト：横川店・大徳店

桂城 泉：安原店・諸江店

■ラブライブ！蓮ノ空女学院スクールアイドルクラブとは

女子高校生が学校で活動するアイドル、“スクールアイドル”を通して夢を叶えていく姿を描くプロジェクト。「みんなで叶える物語」をテーマに、オールメディアでの展開を行っている『ラブライブ！』シリーズの第５弾。

「蓮ノ空女学院スクールアイドルクラブ」は、2023年5月20日正式リリースされたスマートフォン向けアプリ『Link！Like！ラブライブ！』をメインに、メンバーおよびキャストによる動画配信、雑誌展開、楽曲CDのリリース、ライブイベントなど、オールメディアで展開中のバーチャルスクールアイドルです。

金沢の私立蓮ノ空女学院を舞台とし、入学や卒業といったメンバーの高校生活がリアルタイムと同じ時間で進行していきます。完全新作3Dアニメーション映画『ラブライブ！蓮ノ空女学院スクールアイドルクラブ Bloom Garden Party』が2026年5月8(日)(金)全国の劇場にて公開予定です。

■８番らーめんについて

８番らーめんの創業は、1967年（昭和42年）。加賀市国道8号線沿いの田んぼの真ん中に、掘っ建て小屋同然の店構えのラーメン店が開店しました。店の名前は、国道8号線にちなんで「８番らーめん」と名付けられました。店主は創業者「後藤長司」です。炒めた野菜をたっぷりのせた「野菜らーめん」の評判はすさまじく、開店当初から大勢のお客様が行列をつくり、25席の店で、1日1,300杯のラーメンを売り切るような繁盛ぶりでした。創業した年にフランチャイズチェーンとして展開。現在は、北陸を中心に岡山と長野に店舗があります。

創業時から続く主力メニュー「野菜らーめん」を繰り返し調理しお客様に提供していく事は、創業時の「熱い心」を伝え続ける事であると私達は考えています。

■株式会社ハチバンについて

1967年2月11日に「８番ラーメン」を創業、同年9月にはフランチャイズ展開を開始（1971年1月21日に当社を設立）。1977年10月には、ファミリー層を対象に屋号を「８番ラーメン」から「８番らーめん」に変更。現在「８番らーめん」は、北陸を中心に国内114店舗、タイ・ベトナムの海外176店舗で展開（2025年12月20日現在）。

その他にも、和食居酒屋「八兆屋」「長八」「市の蔵」、そばと四季揚げ「八兆庵」、炭火串焼き・肴菜「八千屋」などを展開し、日常からハレの日の食事まで、複数のブランドを通じて多くのお客さまにハチバンのおいしさをお届けできるよう、さまざまな挑戦を続けております。

これからも、私たちハチバングループは、「『食』と『おもてなしの心』で人やまちを笑顔に、元気に。」というビジョンのもと、地域社会やお客さまをはじめ、すべてのステークホルダーの皆様の「幸福な生活」を実現できるよう誠心誠意努め、「食はハチバン」と、日本はもとより、海外においても愛され続ける企業を目指して、努力を続けてまいります。

