【神奈川県寒川町】寒川の春の風物詩　春一番の一大イベント「観桜駅伝」開催!!

寒川町役場

観桜駅伝ポスター

寒川町の春の風物詩である「観桜駅伝」。昭和26年に第1回を開催し、今年で第76回目を迎えます。 昨年は80チームが襷をつなぎました。

今大会から参加申込人数が満たない選手向けのマッチング制度「SOMEまっち」を新たに導入し、より一層多くの参加者が桜を見ながら楽しめる駅伝を目指していきます。

みなさまのご参加をお待ちしております。

第76回観桜駅伝競走大会

【日 時】 4月5日(日)

開会式 午前8時00分

スタート 1部・2部 午前9時00分

3部・4部 午前9時20分

※雨天決行

※スタート地点は川とのふれあい公園

【場 所】 川とのふれあい公園付近周辺コース

詳しくはコチラ :https://www.town.samukawa.kanagawa.jp/soshiki/chomin/sports/sports/event/kanouekiden/20463.html申込みはコチラ :https://dshinsei.e-kanagawa.lg.jp/143219-u/profile/userLogin_initDisplay?nextURL=CqTLFdO4voZHuPTdfqR%2B5O3BB%2BFN7Gi4KMXGdBKterQfdrrJ0c3uG181qCk0pIgSKGbOsEub4o6v%0D%0A1FXxyDAFxZyLsivuQaZ7O%2F4En5FmVugzn7ITGYGB%2FA%3D%3Dr0psxrApVfk%3D%0D%0A.fhfelMZ6LwVrFgIAlff2TBQm62Jzomtk2XnQY4rqMmE%3DSOMEまっち(さむまっち)