【埼玉県】埼玉の技術×デザインの力。開発中の商品をお披露目します！
県産業技術総合センター（SAITEC）では、プロダクトデザイナーとの協働により自社の技術を生かして BtoC商品を開発し、事業の多角化にチャレンジする事業者を支援するプロジェクト「THINK DESIGN/SAITAMA（シンクデザイン埼玉）」を実施しています。
このたび、本プロジェクトで開発した商品（試作品）に対するユーザーの声を直接聞く機会として、浦和パルコにてテストマーケティングを開催します。是非会場にお越しいただき、皆様のご意見・ご感想をお聞かせください。
１ 開催概要（事前申込不要）
（１）日時
令和８年２月１１日（水曜日・祝日）から２月１５日（日曜日）
１０時～２１時（最終日は１８時終了）
（２）会場
浦和パルコ ４階イベントスペース
（さいたま市浦和区東高砂町１１-１、ＪＲ浦和駅東口徒歩１分）
（３）内容
企業の取組内容、試作品の展示 １４社（うちテスト販売３社)
※出展する企業及び試作品については、下記【参加企業一覧】をご覧ください。
２ 今後の予定【成果発表会】
令和７年度支援企業による成果発表会を開催します。
・日 時：令和８年３月３日（火曜日）１４時から１７時１５分
・会 場：渋沢ＭＩＸ
（さいたま市大宮区吉敷町４-２６２―１８
ｅｋｉｓｍさいたま新都心５階、ＪＲさいたま新都心駅徒歩１分）
・参加費：無料
・定 員：５０名（先着順）
・申 込：以下のＵＲＬからお申し込みください。
https://www.pref.saitama.lg.jp/saitec/seminar/koshukai/r07/r7_tdsaitama2.html
３ 問合せ先
埼玉県産業技術総合センター
生産技術・事業化支援室 デザイン支援担当
電話：048-265-1420
E-mail：h6513112@pref.saitama.lg.jp
【参加企業一覧】