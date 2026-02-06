【埼玉県】埼玉の技術×デザインの力。開発中の商品をお披露目します！

埼玉県

県産業技術総合センター（SAITEC）では、プロダクトデザイナーとの協働により自社の技術を生かして BtoC商品を開発し、事業の多角化にチャレンジする事業者を支援するプロジェクト「THINK DESIGN/SAITAMA（シンクデザイン埼玉）」を実施しています。

このたび、本プロジェクトで開発した商品（試作品）に対するユーザーの声を直接聞く機会として、浦和パルコにてテストマーケティングを開催します。是非会場にお越しいただき、皆様のご意見・ご感想をお聞かせください。

１ 開催概要（事前申込不要）

（１）日時

令和８年２月１１日（水曜日・祝日）から２月１５日（日曜日）

１０時～２１時（最終日は１８時終了）

（２）会場

浦和パルコ ４階イベントスペース

（さいたま市浦和区東高砂町１１-１、ＪＲ浦和駅東口徒歩１分）

（３）内容

企業の取組内容、試作品の展示 １４社（うちテスト販売３社)

※出展する企業及び試作品については、下記【参加企業一覧】をご覧ください。

２ 今後の予定【成果発表会】

令和７年度支援企業による成果発表会を開催します。

・日 時：令和８年３月３日（火曜日）１４時から１７時１５分

・会 場：渋沢ＭＩＸ

（さいたま市大宮区吉敷町４-２６２―１８

ｅｋｉｓｍさいたま新都心５階、ＪＲさいたま新都心駅徒歩１分）

・参加費：無料

・定 員：５０名（先着順）

・申 込：以下のＵＲＬからお申し込みください。

https://www.pref.saitama.lg.jp/saitec/seminar/koshukai/r07/r7_tdsaitama2.html

３ 問合せ先

埼玉県産業技術総合センター

生産技術・事業化支援室 デザイン支援担当

電話：048-265-1420

E-mail：h6513112@pref.saitama.lg.jp

【参加企業一覧】