アライドアーキテクツ、ハラルナビと連携ムスリム向けのインバウンドマーケティング支援を強化

データとクリエイティブの力でマーケティングコミュニケーションを設計し、企業のマーケティングAXを支援するアライドアーキテクツ株式会社（本社：東京都渋谷区、取締役社長：村岡弥真人、証券コード：6081、以下「当社」）はグローバル事業において、ムスリム向けのレストラン検索アプリ「ハラルナビ」の運営やPR支援を行う株式会社Halal Navi（本社：東京都、代表取締役：本宮郁士、以下「Halal Navi」）と連携し、ムスリム向けのインバウンドマーケティング・越境EC支援の強化をいたします。

■背景

訪日外国人市場が拡大を続ける中、ムスリム旅行者は世界的にも成長著しいセグメントとして注目されています。推計によると、世界のムスリム旅行者数は2024年に約1.7億人規模に達し、今後も中長期的な成長が見込まれています。(※1)こうした背景から、各国・地域においてムスリム旅行者への対応強化が進んでいます。訪日旅行においては、食事への配慮（ハラル対応）に加え、情報収集のしやすさや受入環境、コミュニケーションを含めた総合的なインバウンド対応が、渡航先選定や滞在満足度を左右する重要な要素となっています。

一方で、日本国内ではハラル対応を行う事業者や自治体が増加しているものの、海外ムスリム旅行者に向けた情報発信や、食事以外の体験・受入対応を含めた情報設計には、依然として課題が残されています。

こうした背景を受け、ムスリム向けレストラン検索アプリ「ハラルナビ」の日本窓口を担うHalal Naviが有する、ムスリム旅行者向けマーケティングやデータ、海外ユーザーへのリーチ力と、当社のインバウンドマーケティング支援の知見を掛け合わせ、食事対応にとどまらないムスリムインバウンド市場全体に向けた情報発信・集客支援の強化を目的に、本連携を開始しました。

■取り組み内容

本連携では、飲食店、観光施設、商業施設、宿泊事業者などを対象に、ムスリム訪日客向けのPR・マーケティング支援を行います。

ムスリム層に影響力を持つKOL(※2)・KOC(※3)のキャスティングや、市場特性を踏まえたコンテンツ設計・発信を行うほか、ムスリム旅行者に利用されているレストラン検索アプリ「ハラルナビ」も活用し、訪日前から訪日中までの適切なタイミングで海外ムスリム層への情報発信を行っていきます。

■事例紹介

ムスリム層への認知拡大を目的とした食品メーカーのPR施策において、ムスリム層に影響力を持つKOLを起用した情報発信を実施しました。

購入先情報を明確に提示したコンテンツ設計や、商品の利用シーンを取り入れた表現により、理解促進と行動喚起を図った結果、高い視聴数およびエンゲージメントを記録し、購買意欲の醸成につながる効果的なコミュニケーションを創出しました。

■今後の展望

今後は、飲食・観光・宿泊事業者を中心に、ムスリム訪日客を対象としたPR・マーケティング支援および受入環境整備に関する支援メニューの拡充を進めていく予定です。

海外ムスリム市場におけるマーケティング知見や、KOL・各種メディア、ならびに「ハラルナビ」を含むデータ・プラットフォームを組み合わせることで、ムスリム旅行者にとって分かりやすく安心感のある情報提供と、事業者・地域における持続可能なインバウンド施策の推進に貢献してまいります。

＜インバウンドマーケティング支援・越境EC支援について＞

アライドアーキテクツは、中華圏をはじめ海外市場における企業のプロダクトやサービスの魅力を再定義し、インバウンドマーケティングおよび越境EC支援を、戦略設計から施策実行まで一気通貫で提供しています。

主な支援内容は以下の通りです。

- SNS・広告運用：RED、Weibo、WeChat、Douyin、Instagram、Facebook等の公式アカウント運用および広告配信、地図広告・クリエイティブ制作- KOL／KOC・ライブコマース：クリエイターネットワークを活用したKOL・KOC施策、ライブ配信・ライブコマースの企画・運営- AI・データ活用：市場調査、広告コンテンツ制作・最適化、チャットボット化などAIを活用したマーケティング支援- CRM・顧客分析：自社プロダクト「Kaname.ax」を活用し、顧客の声をAI解析してインサイトを抽出・活用- 越境EC支援：RED公式アカウント店舗（EC）の開設支援、決済・物流設計支援

アライドアーキテクツ株式会社は、データとクリエイティブの力でマーケティングコミュニケーションを設計することで事業成果の向上に貢献するマーケティングAX（※4）支援企業です。2005年の創業以来培った6,000社以上のマーケティング支援実績とUGCを始めとする顧客の声データ資産を活かし、独自開発のSaaS・SNS・AI技術とデジタル・AI人材（※5）を組み合わせた統合ソリューションで、企業のマーケティングAX実現を加速しています。

※1 参照元：Global Muslim Travel Index（Mastercard / CrescentRating）

※2 Key Opinion Leaderの略称。多大な影響力を持つインフルエンサーを指します。

※3 Key Opinion Consumerの略称。消費に影響を与えるような共感性と信頼性の高い口コミを発信する消費者を指します。

※4 マーケティング領域におけるAIトランスフォーメーションのこと。AI技術やデジタル・AI人材（※5）によって業務プロセスや手法を変革し、データとAIの活用によって人と企業の新しい関係性を創出すること、と当社では定義しています。

※5 主にAI技術、SaaS、SNSなどのデジタルマーケティングに関連する技術・手法に精通し、それらを活かした施策やサービスを実行できる人材（AIマーケティング戦略立案者、生成AIプロンプトエンジニア、SNS広告運用者、SNSアカウント運用者、エンジニア、Webデザイナー、クリエイティブ・ディレクター等）を指します。

＊ 本プレスリリースに記載している会社名および商品・サービス名は各社の商標または登録商標です