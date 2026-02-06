Tesla、三菱ふそうなど、グローバル企業が集結する転職イベント「Daijob Career Fair」3月6日（金）開催

ヒューマンホールディングス株式会社

ビジネス・プロフェッショナル×バイリンガルのための転職・求人情報サイト「Daijob.com」を展開するヒューマングローバルタレント株式会社（本社：東京都新宿区、代表取締役：横川 友樹、以下「当社」）は、転職イベント「第59回Daijob Career Fair」を2026年3月6日（金）にAKIBA_SQUARE（東京都：秋葉原）にて開催します。 (https://www.daijob.com/cfair/place/65)

【本件のポイント】

■英語などの語学力を活かして働きたいグローバル人材のための転職イベント「第59回Daijob Career Fair」を2026年3月6日（金）、AKIBA_SQUARE（東京都：秋葉原）で開催

■多様な業界の企業が出展。今回は「外資系企業」、「海外勤務を目指せる企業」エリアを特設■英語力を活かしたい人材向け、グローバルビジネス知見者から直接話が聞ける無料セミナーも開催



【本件の概要】

グローバル人材と企業をつなぐ転職イベント「第59回Daijob Career Fair」を2026年3月6日（金）に開催いたします。今回、特設するのは「外資系企業」「海外勤務を目指せる企業」です。語学力や多文化適応能力を武器に、日本国内に留まらず、グローバルなフィールドで活躍したいと願う求職者の皆さまに向け、特別な出会いの場を提供いたします。

会場には、日本に拠点を置く世界的な外資系トップ企業をはじめ、海外拠点への派遣・採用を積極的に進める日系グローバル企業が多数集結。直接採用担当者と対話できる対面形式の強みを活かし、募集要項だけでは見えにくい社風や、海外プロジェクトのリアルな詳細を知ることができます。自身のキャリアを世界基準へとアップデートしたいバイリンガル人材にとって、新たな一歩を切り拓く絶好の機会となります。

【開催概要】

日時：2026年3月6日（金）16:30～20:30

（最終入場20:00） ※入退場自由

会場：「AKIBA_SQUARE」（アキバ・スクエア）

東京都千代田区外神田4-14-1 秋葉原UDX 2F

対象者：語学力を活かして働きたいバイリンガルの方

参加費：無料（転職イベント参加後、アンケートにご回答いただいた参加者には、抽選で20名様にAmazonギフト券500円分をプレゼント）

入場形態：入場無料、入退場自由

参加登録：以下Official URLから受付

イベント当日までに、出展企業への事前応募も可能！

■Daijob Career Fair Official URL：https://www.daijob.com/cfair/place/65

■主催：ヒューマングローバルタレント株式会社

■後援：一般社団法人外国人雇用協議会、在日ベルギー・ルクセンブルグ商工会議所、レイクランド大学ジャパン・キャンパス

■転職お役立ちセミナー

テーマ：バイリンガル人材として「選ばれる」面接力

登壇：VISTRA Japan株式会社 Head of Talent Acquisition：バウティスタ・アツシ 氏

テーマ：外資系IT企業勤務マーケターのリアルな1日と働き方、四半期ごとのルーティンを完全公開

登壇：F5ネットワークスジャパン合同会社 Team Lead, Sr Regional Marketing Manager：野崎 馨一郎 氏

その他、オフィシャルサイトで随時更新中！

【出展企業】

・株式会社フェローシップ：人材の観点から課題解決を行うグローバル人材サービス企業

・双日ライフワン株式会社：マンションや事務所ビル、商業施設などの不動産の総合的管理を主体とする事業会社

・MVCI（Thailand）Ltd.：世界最大規模を誇るマリオットブランドのバケーションオーナーシップ社。世界各地にクラブリゾートを建設、販売、運営

・青葉ビジネスコンサルティング：「One Stop Approach」をコンセプトに、香港・中国本土の企業経営において直面する多種多様な経営課題をサポートする専門家集団

・ARKTECH PHILIPPINES INC.：アークテック株式会社の100％出資子会社として、2003年にフィリピンで設立。金属加工に携わる企業の社会的責任を自覚し、環境との調和に配慮した事業活動を推進

・パーソルテンプスタッフ株式会社：大手総合人材サービス会社として、人材派遣、紹介予定派遣、人材紹介、アウトソーシングサービスなどを提供

・株式会社クラブメッド：フランス生まれのオールインクルーシブのリゾートホテル。日本では沖縄と北海道、世界で25ヵ国以上、約80カ所でリゾートホテルを運営

・VISTRA Japan株式会社：日本に進出または事業展開する多国籍企業を中心に、法人およびファンドのクライアントに英語と日本語でフルサポートを提供

・学校法人グロービス経営大学院：日英の2言語でMBAプログラムを提供する日本最大のビジネススクール

・Apex Capital Real Estate LLC：ドバイの不動産市場で15年以上にわたり実績のある不動産会社

・Tesla Japan合同会社：世界最大級の電気自動車（EV）メーカーであり、単なる自動車会社にとどまらず、エネルギーや人形ロボットなど先進技術を開発・応用するAI企業

・SBCメディカルグループ株式会社：病院経営、専門医療、美容医療、商品開発、保険診療から自由診療までのトータル医療サービス に関するマーケティング、商品企画、人材派遣、他トータル経営コンサルティングを提供

・株式会社やる気スイッチグループ：個別指導学習塾をはじめ、幼児教室、子ども向け英会話スクール、英語で預かる学童保育、バイリンガル幼児園、キッズスポーツ教室を全国で運営する総合教育グループ

・株式会社ジェイエイシーリクルートメント：個別指無料転職支援、日本で25年以上の信頼と実績を持つ、国内9拠点、世界9ヵ国のグローバルネットワーク

・三菱ふそうトラック・バス株式会社：世界で最も成功している自動車メーカーの一社、ダイムラーAGの構成組織。小型トラックの開発やハイブリッド技術の開発の中心を担っている

・緑の木株式会社：北海道・ニセコで、不動産・プロパティマネジメント・ホスピタリティのサービスを提供

・ビステオン・ジャパン株式会社：自動車コックピットエレクトロニクスのグローバルリーダー。革新的なテクノロジーソリューションを通じて、ソフトウェア定義のモビリティの未来を切り拓いている

・JTA Co., Ltd.：Japan Travel Agency Ltd.として香港の地で設立され、創業から50年以上の歴史を持つ老舗ランドオペレーター会社

・ザ・カハラ・ホテル＆リゾート 横浜：世界の名門リゾートとして、上質なホスピタリティを提供するアーバンラグジュアリーホテル

・ヒューマングローバルタレント株式会社：日本最大級の規模を誇るバイリンガル・グローバル人材のための外資系・グローバル企業転職情報サイトを運営。「特定技能人材サービス課」も出展

（順不同）その他、オフィシャルサイトで随時更新中！

■コンシェルジュスタッフ常駐

会場内には、来場者の希望に沿う企業をご案内するコンシェルジュスタッフが常駐しています。

■前回の「スタートアップ企業」特化（2025年12月12日開催）時のアンケートより一部抜粋

・企業ブースの位置がとてもわかりやすく、対応も非常にていねいだった

・採用担当者の方から、事業について丁寧に説明いただき分かりやすかった。

・バイリンガル向けの求人がまとめて一同に会するイベントはあまりないので、とても良い経験になりました。

・セミナーは外資とスタートアップ企業両方に興味があったので勉強になりました。

◆出展料金や当日のご見学など、企業様からの詳細のお問い合わせは、こちらから。

https://biz.daijob.com/services/careerfair?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=20260206-cfpr(https://biz.daijob.com/services/careerfair?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=20260206-cfpr)

■ヒューマングローバルタレント株式会社について

ビジネス・プロフェッショナル×バイリンガルのための転職・求人情報サイトDaijob.comは、1998年のオープンより日本を中心に、累計登録者数87万人、求人掲載数常時11,000件以上と、世界27カ国、のべ9,400社以上の外資・日系グローバル企業から高い評価を得てきました。他にも海外転職専門の「Working Abroad」の運営や、ダイレクトリクルーティング、多言語で対応可能なRPO（採用代行）を含め、企業と求職者との効率的なオンラインマッチングの場を提供しています。

■ヒューマングループについて

ヒューマングループは、教育事業を中核に、人材、介護、保育、IT、美容、スポーツと多岐にわたる事業を展開し、2025年4月に創業40周年を迎えました。1985年の創業以来「為世為人（いせいいじん）」を経営理念に掲げ、各事業の強みを生かし、連携しながらシナジーを最大限に発揮する独自のビジネスモデルにより、国内340拠点以上、海外4カ国5法人のネットワークでお客様に質の高いサービスを提供しています。

●ヒューマンホールディングス ウェブサイト：https://www.athuman.com/

会社概要

ヒューマングローバルタレント株式会社

●代表者：代表取締役 横川 友樹 ●所在地：東京都新宿区西新宿7丁目5番25号 西新宿プライムスクエア2F

●事業内容：バイリンガルに特化した就職・転職の求人広告事業、イベント事業

●資本金：1,000万円 ●URL：https://corp.daijob.com/ ●運営サイト：https://www.daijob.com