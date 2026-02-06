【いわきFC】オウイエ ウイリアム選手、加入のお知らせ
株式会社いわきスポーツクラブ
このたび、いわきFCは、柏レイソルからFC岐阜に育成型期限付き移籍していたオウイエ ウイリアム選手が加入することとなりましたので、お知らせいたします。
＜2025年＞
＜通算＞
「このたび、いわきFCに加入することになりました。オウイエ ウイリアムです。
なお、契約期間は2026年6月30日までとなり、すでにチームに合流しております。
【オウイエ ウイリアム（OWIE WILLIAM）】
|ポジション
FW
|背番号
32
|生年月日
2004年4月19日（21歳）
|身長 / 体重
190cm／80kg
|出身
神奈川県
|経歴
大空KSC → 川崎フロンターレU-15 → 日本体育大柏高校 → 柏レイソル → FC岐阜（育成型期限付き移籍）
|出場記録
＜2025年＞
J3リーグ：14試合出場 / 0得点、リーグカップ戦：1試合出場 / 0得点、天皇杯：1試合出場 / 0得点
＜通算＞
J3リーグ：14試合出場 / 0得点、リーグカップ戦：2試合出場 / 0得点、天皇杯：2試合出場 / 0得点
|選手コメント
「このたび、いわきFCに加入することになりました。オウイエ ウイリアムです。
強い覚悟を持ってきました。チームの勝利に貢献できるよう頑張ります！よろしくお願いします」