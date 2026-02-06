【いわきFC】オウイエ ウイリアム選手、加入のお知らせ

株式会社いわきスポーツクラブ

このたび、いわきFCは、柏レイソルからFC岐阜に育成型期限付き移籍していたオウイエ ウイリアム選手が加入することとなりましたので、お知らせいたします。

なお、契約期間は2026年6月30日までとなり、すでにチームに合流しております。

【オウイエ ウイリアム（OWIE WILLIAM）】

|ポジション

FW

|背番号

32

|生年月日

2004年4月19日（21歳）

|身長 / 体重

190cm／80kg

|出身

神奈川県

|経歴

大空KSC → 川崎フロンターレU-15 → 日本体育大柏高校 → 柏レイソル → FC岐阜（育成型期限付き移籍）

|出場記録

＜2025年＞

J3リーグ：14試合出場 / 0得点、リーグカップ戦：1試合出場 / 0得点、天皇杯：1試合出場 / 0得点

＜通算＞

J3リーグ：14試合出場 / 0得点、リーグカップ戦：2試合出場 / 0得点、天皇杯：2試合出場 / 0得点

|選手コメント

「このたび、いわきFCに加入することになりました。オウイエ ウイリアムです。

強い覚悟を持ってきました。チームの勝利に貢献できるよう頑張ります！よろしくお願いします」