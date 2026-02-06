【いわきFC】オウイエ ウイリアム選手、加入のお知らせ

写真拡大 (全2枚)

株式会社いわきスポーツクラブ


このたび、いわきFCは、柏レイソルからFC岐阜に育成型期限付き移籍していたオウイエ ウイリアム選手が加入することとなりましたので、お知らせいたします。
なお、契約期間は2026年6月30日までとなり、すでにチームに合流しております。



【オウイエ ウイリアム（OWIE WILLIAM）】




|ポジション


FW



|背番号


32



|生年月日


2004年4月19日（21歳）



|身長 / 体重


190cm／80kg



|出身


神奈川県



|経歴


大空KSC → 川崎フロンターレU-15 → 日本体育大柏高校 → 柏レイソル → FC岐阜（育成型期限付き移籍）



|出場記録


＜2025年＞
J3リーグ：14試合出場 / 0得点、リーグカップ戦：1試合出場 / 0得点、天皇杯：1試合出場 / 0得点



＜通算＞
J3リーグ：14試合出場 / 0得点、リーグカップ戦：2試合出場 / 0得点、天皇杯：2試合出場 / 0得点



|選手コメント


「このたび、いわきFCに加入することになりました。オウイエ ウイリアムです。
強い覚悟を持ってきました。チームの勝利に貢献できるよう頑張ります！よろしくお願いします」