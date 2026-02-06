万葉線で高岡～新湊を遊び尽くす！乗り放題＋沿線グルメ割引、親子セットもお得。my routeの2/10発売「万葉線らくらくおでかけきっぷ」で、歴史薫る高岡と海がきらめく新湊を1日満喫しよう♪

トヨタファイナンシャルサービス株式会社

トヨタファイナンシャルサービス株式会社（名古屋市、代表取締役社長：頃末広義）が運営するおでかけアプリ「my route」は、2026年2月10日（火）から、万葉線全線が1日乗り放題となるデジタルきっぷ「万葉線らくらくおでかけきっぷ」を販売いたします。

本チケットは、高岡駅（高岡市）から越ノ潟（射水市）を結ぶ路面電車「万葉線」の1日乗り放題乗車券に加え、万葉線沿線の飲食店割引が付いたお得なデジタルきっぷです。

さらに、大人と小児がセットになった大変お得な「親子セット」もあります。

歴史情緒あふれる高岡の街並みから、海王丸パークのある新湊エリアまで、変化に富んだ車窓と観光スポットを楽しもう！

■利用可能エリアはこちら(https://toyama-city.myroute.fun/wp/wp-content/uploads/2026/01/manyosen_map.pdf)

■割引店舗一覧はこちら(https://toyama-city.myroute.fun/wp/wp-content/uploads/2026/01/manyosenrakurakuodekake_specialoffer.pdf)

【販売開始日】

・2026年2月10日（火）

【販売価格】（税込）

・大人900円

・小児450円

・大人＋小児：1,100円

【サービス情報】

おでかけアプリ「my route」とは：https://top.myroute.fun/

my routeは、みんなの「行きたい」を「行ける」につなげるおでかけアプリです。

「今週末は、どこ行こう」「いつも行先が同じ！」そんな悩みをもっていませんか？

「近くの行きたい場所、イベントが見つかる」「TVや雑誌、WEBサイトで見つけた行きたい場所、お

友達のおススメのお出かけ先が保存できる」「様々な交通手段を組み合わせた行き方が検索できる」

「お得な交通チケットが買える」など、便利な機能が満載です。

ダウンロードは無料。ログインなしですぐ使えます。

(チケット購入には会員登録‧クレジットカード等の決済手段の登録が必要です)

my routeは、おでかけのアイディアが広がる「おで活=おでかけ‧活動」応援アプリです。

【企業情報】

<トヨタファイナンシャルサービス株式会社>

代表者：代表取締役社長 頃末 広義

所在地：〒451-6015 愛知県名古屋市西区牛島町6番1号 名古屋ルーセントタワー15F

公式サイト：https://www.tfsc.jp/

自動車販売金融サービス等を提供する金融会社の統括会社として、経営の一元化により、トヨタの金融

事業の競争力‧収益力の強化を目的として設立しました。現在、日本を含めた世界40ヵ国以上の国‧地

域で自動車ローンやリースを中心とした自動車販売金融を展開して、お客様のご要望に応じた質に高い 商品‧サービスを提供することにより、お客様との結びつきを広げています。

【お問い合わせ先】

トヨタファイナンシャルサービス株式会社 my route PR事務局

E-mail： myroute_pr@globaltfs.com