万葉線で高岡～新湊を遊び尽くす！乗り放題＋沿線グルメ割引、親子セットもお得。my routeの2/10発売「万葉線らくらくおでかけきっぷ」で、歴史薫る高岡と海がきらめく新湊を1日満喫しよう♪
トヨタファイナンシャルサービス株式会社（名古屋市、代表取締役社長：頃末広義）が運営するおでかけアプリ「my route」は、2026年2月10日（火）から、万葉線全線が1日乗り放題となるデジタルきっぷ「万葉線らくらくおでかけきっぷ」を販売いたします。
本チケットは、高岡駅（高岡市）から越ノ潟（射水市）を結ぶ路面電車「万葉線」の1日乗り放題乗車券に加え、万葉線沿線の飲食店割引が付いたお得なデジタルきっぷです。
さらに、大人と小児がセットになった大変お得な「親子セット」もあります。
歴史情緒あふれる高岡の街並みから、海王丸パークのある新湊エリアまで、変化に富んだ車窓と観光スポットを楽しもう！
■利用可能エリアはこちら(https://toyama-city.myroute.fun/wp/wp-content/uploads/2026/01/manyosen_map.pdf)
■割引店舗一覧はこちら(https://toyama-city.myroute.fun/wp/wp-content/uploads/2026/01/manyosenrakurakuodekake_specialoffer.pdf)
【販売開始日】
・2026年2月10日（火）
【販売価格】（税込）
・大人900円
・小児450円
・大人＋小児：1,100円
【サービス情報】
おでかけアプリ「my route」とは：https://top.myroute.fun/
my routeは、みんなの「行きたい」を「行ける」につなげるおでかけアプリです。
「今週末は、どこ行こう」「いつも行先が同じ！」そんな悩みをもっていませんか？
「近くの行きたい場所、イベントが見つかる」「TVや雑誌、WEBサイトで見つけた行きたい場所、お
友達のおススメのお出かけ先が保存できる」「様々な交通手段を組み合わせた行き方が検索できる」
「お得な交通チケットが買える」など、便利な機能が満載です。
ダウンロードは無料。ログインなしですぐ使えます。
(チケット購入には会員登録‧クレジットカード等の決済手段の登録が必要です)
my routeは、おでかけのアイディアが広がる「おで活=おでかけ‧活動」応援アプリです。
【企業情報】
<トヨタファイナンシャルサービス株式会社>
代表者：代表取締役社長 頃末 広義
所在地：〒451-6015 愛知県名古屋市西区牛島町6番1号 名古屋ルーセントタワー15F
公式サイト：https://www.tfsc.jp/
自動車販売金融サービス等を提供する金融会社の統括会社として、経営の一元化により、トヨタの金融
事業の競争力‧収益力の強化を目的として設立しました。現在、日本を含めた世界40ヵ国以上の国‧地
域で自動車ローンやリースを中心とした自動車販売金融を展開して、お客様のご要望に応じた質に高い 商品‧サービスを提供することにより、お客様との結びつきを広げています。
【お問い合わせ先】
トヨタファイナンシャルサービス株式会社 my route PR事務局
E-mail： myroute_pr@globaltfs.com