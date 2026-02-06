華やぐ日も、何気ない日常も。ハレの日からデイリーまで着回せる「セレモニーコレクション」が新登場

株式会社タカキュー

株式会社タカキュー(本社：東京都板橋区、代表取締役：伊藤健治)が展開するファッションブランド「T/Q(ティーキュー)」「m.f.editorial(エム・エフ・エディトリアル)」より、ハレの日に向けた「セレモニーコレクション」が登場いたします。

本コレクションは、「特別な日の装いを、その先の日常へ」をテーマに、卒業式や入学式、結婚式などのセレモニーシーンに向けたコレクションです。

ハレの日にふさわしい品格を備えながら、その後もビジネスやデイリーシーンで着回せる汎用性の高さを追求しました。セットアップでの凛とした装いはもちろん、単品使いでカジュアルダウンもしやすい柔軟なデザインが魅力。一着あれば季節やシーンを問わず長く愛用できる、賢くおしゃれを楽しむ大人に向けたセレモニーコレクションを、メンズ・レディースともにご提案いたします。

特設サイト：https://online.taka-q.jp/shop/pages/feature_26s_ceremony.aspx

■凛とした美しさと、自由な着こなし。シーンを繋ぐ大人のスタイル

ハレの日はセットアップスーツで凜と美しく。

祝福の席から、謝恩会、大切な人とのディナーまで、シーンを選ばず活躍する、大人のための「着回せる」セレモニーコレクション。「特別な日」と「日常」をシームレスに繋ぐ、賢く自由なスタイルです。

【Men‘ｓ】

LOOK 01

光沢ウール混 スリムフィット 3ピーススーツ \53,900(税込)

https://online.taka-q.jp/shop/g/g110011803350633050030/?b_brand=taka-q

セレモニー行事に最適な王道定番3ピーススーツ

端正な佇まいが際立つ3ピース仕様で、装いに格調と安心感をもたらす一着。式典やフォーマルな場はもちろん、装いを整えたいビジネスシーンにも自然に馴染みます。ベストを外せば表情が変わり、シーンに応じた着こなしが楽しめる、長く頼れる定番スーツです。

★for Ceremony

SUIT \53,900(税込)

https://online.taka-q.jp/shop/g/g110011803350633050030/?b_brand=taka-q

SHIRT \5,390(税込)

https://online.taka-q.jp/shop/g/g110216249200633013780/?b_brand=taka-q

TIE \6,490(税込)

https://online.taka-q.jp/shop/g/g110305173402633049999/?b_brand=taka-q

★for Daily

SUIT \53,900(税込)

https://online.taka-q.jp/shop/g/g110011803350633050030/?b_brand=taka-q

SHIRT \5,390(税込)

https://online.taka-q.jp/shop/g/g110213933255633733780/?b_brand=taka-q

TIE \5,390(税込)

https://online.taka-q.jp/shop/g/g110300783401633759999/?b_brand=taka-q

LOOK 02

Ｔ／Ｗメタルボタンネイビーブレザー \20,900(税込)

3月上旬入荷予定

https://online.taka-q.jp/shop/g/g110107981402633750030/?b_brand=taka-q

ＴＷウォッシャブルスラックス グレー \10,890(税込)

3月中旬入荷予定

https://online.taka-q.jp/shop/g/g110113973400633060030/?b_brand=taka-q

着こなしで印象が変わるジャケット×パンツスタイル

メタルボタンジャケットにグレーパンツを合わせ、レジメンタルタイとタイバーで装いに華やぎを添えたスタイル。デイリーシーンでは、オンブレチェックのシャツで程よくアクセントを効かせ、変化をプラス。着こなし次第で、スタイリングの幅が広がります。

★for Ceremony

JACKET \20,900(税込)

https://online.taka-q.jp/shop/g/g110107981402633750030/?b_brand=taka-q

SHIRT \5,390(税込)

https://online.taka-q.jp/shop/g/g110213933252633733780/?b_brand=taka-q

TIE \6,490(税込)

https://online.taka-q.jp/shop/g/g110304733310633059999/?b_brand=taka-q

SLACKS \10,890(税込) 3月中旬入荷予定

https://online.taka-q.jp/shop/g/g110113973400633060030/?b_brand=taka-q

★for Daily

JACKET \20,900(税込)

https://online.taka-q.jp/shop/g/g110107981402633750030/?b_brand=taka-q

SHIRT \5,390(税込)

https://online.taka-q.jp/shop/g/g110136249401633010040/?b_brand=taka-q

SLACKS \10,890(税込) 3月中旬入荷予定

https://online.taka-q.jp/shop/g/g110113973400633060030/?b_brand=taka-q

LOOK 03

光沢ウール混 スリムフィット 2ピーススーツ \42,900(税込)

https://online.taka-q.jp/shop/g/g110011803353633350030/?b_brand=taka-q

清潔感と落ち着きのある美シルエット2ピーススーツ

深みのあるこげ茶が、上品さと余裕を演出。すっきりとしたシルエットがスタイルを美しく見せ、日常の装いから社内行事などの節目まで、オン・オフ問わず活躍。ノータイにカーディガンを合わせた、今どきの軽やかな大人スタイルは、堅くなりすぎず好印象を与えます。

★for Ceremony

SUIT \42,900(税込)

https://online.taka-q.jp/shop/g/g110011803353633350030/?b_brand=taka-q

SHIRT \5,390(税込)

https://online.taka-q.jp/shop/g/g110216249204633753780/?b_brand=taka-q

TIE \5,390(税込)

https://online.taka-q.jp/shop/g/g110304733407633759999/?b_brand=taka-q

★for Daily

SUIT \42,900(税込)

https://online.taka-q.jp/shop/g/g110011803353633350030/?b_brand=taka-q

SHIRT \5,390(税込)

https://online.taka-q.jp/shop/g/g110213933250633013780/?b_brand=taka-q

KNIT \6,490(税込) 3月上旬入荷予定

https://online.taka-q.jp/shop/g/g110403933400635030050/

【Women‘ｓ】

LOOK 01

ファンシーツィード ノーカラージャケット \15,400 (税込)

https://online.taka-q.jp/shop/g/g120103063209633050030/?b_brand=mfeditorial-ladies

多彩なスタイルを演出するツイードジャケット

表情豊かなツイード素材が、コーディネートに奥行きをもたらす一着。スカートを合わせれば上品に、デニムを合わせれば程よく力の抜けた今どきスタイルに。セレモニーシーンから休日まで自然に馴染み、幅広いスタイルを楽しめるジャケットです。

★for Ceremony

JACKET \15,400(税込)

JACKET \15,400(税込)

https://online.taka-q.jp/shop/g/g120103063209633050030/?b_brand=mfeditorial-ladies

BLOUSE \6,490(税込)

https://online.taka-q.jp/shop/g/g120134393101633010040/?b_brand=mfeditorial-ladies

SKIRT \8,690(税込) 3月上旬入荷予定

https://online.taka-q.jp/shop/g/g120064393400633050040/?b_brand=mfeditorial-ladies

★for Daily

JACKET \15,400(税込)

https://online.taka-q.jp/shop/g/g120103063209633050030/?b_brand=mfeditorial-ladies

CUT＆SEWN \4,290(税込)

https://online.taka-q.jp/shop/g/g120203513800633400040/?b_brand=mfeditorial-ladies

PANTS \7,590(税込)

https://online.taka-q.jp/shop/g/g120145013100633700040/?b_brand=mfeditorial-ladies

LOOK 02

ダブルクロス カラーレスジャケット \15,400(税込)

https://online.taka-q.jp/shop/g/g120103063111633750030/?b_brand=mfeditorial-ladies

ダブルクロス サックワンピース \13,200(税込)

https://online.taka-q.jp/shop/g/g120073063251633750040/?b_brand=mfeditorial-ladies

品のあるデザインが魅力的な万能ワンピーススタイル

シンプルで洗練された佇まいが、着る人の印象を美しく引き立てるセットアップ。通勤や家族行事、きちんと感が求められるシーンまで多用途に着用可能で、小物次第で雰囲気を変えられるのも魅力。毎日に寄り添う、頼れるワンピーススタイルです。

★for Ceremony

JACKET \15,400(税込)

https://online.taka-q.jp/shop/g/g120103063111633750030/?b_brand=mfeditorial-ladies

ONE PIECE \13,200(税込)

https://online.taka-q.jp/shop/g/g120073063251633750040/?b_brand=mfeditorial-ladies

BAG \6,050(税込)

https://online.taka-q.jp/shop/g/g120483813400633039999/?b_brand=mfeditorial-ladies

★for Daily

JACKET \15,400(税込)

https://online.taka-q.jp/shop/g/g120103063111633750030/?b_brand=mfeditorial-ladies

SLACKS \8,800(税込)

https://online.taka-q.jp/shop/g/g120113063157633750030/?b_brand=mfeditorial-ladies

BLOUSE \6,490(税込)

https://online.taka-q.jp/shop/g/g120130953101633010040/?b_brand=mfeditorial-ladies

LOOK 03

シャークスキン テーラードジャケット＋テーパードパンツ

\27,500(税込)

https://online.taka-q.jp/shop/g/g120014393150633040030/?b_brand=mfeditorial-ladies

実用性も好印象も叶えるグレー系パンツスーツ

ストレッチの効いた素材で動きやすく、長時間の着用も快適。美しく整ったラインと上品なライトグレーが、式典や改まった場にも違和感なく対応します。社内プレゼンからセレモニーまで着回せて、女性らしさもさりげなく感じられるパンツスーツです。

★for Ceremony

SUIT \27,500(税込)

https://online.taka-q.jp/shop/g/g120014393150633040030/?b_brand=mfeditorial-ladies

BLOUSE \6,490(税込)

https://online.taka-q.jp/shop/g/g120134393100633120040/?b_brand=mfeditorial-ladies

BAG \15,290(税込)

https://online.taka-q.jp/shop/g/g120485233103523950001/?b_brand=mfeditorial-ladies

★for Daily

SUIT \27,500(税込)

https://online.taka-q.jp/shop/g/g120014393150633040030/?b_brand=mfeditorial-ladies

CUT＆SEWN \4,290(税込)

https://online.taka-q.jp/shop/g/g120205283300633010040/?b_brand=mfeditorial-ladies

BAG \6,050(税込)

https://online.taka-q.jp/shop/g/g120483813400633039999/?b_brand=mfeditorial-ladies

取扱店舗情報

TAKA-Q、T/Q、MALE＆Co.全店舗

m.f.editorial一部取扱店舗

タカキュー公式オンラインショップ(https://online.taka-q.jp)

※その他全国の取扱店

ブランドについて

T/Q(ティーキュー)

“静謐(せいひつ)な美しさ”をコンセプトに、洗練された佇まいを提案するブランドです。

無駄を削ぎ落としたデザインと、細部まで計算されたシルエットにより、気品と清潔感のあるスタイルを追求しています。控えめでありながら凛とした存在感を持つアイテムを通じて、日常に上質さと美しさをもたらします。

m.f.editorial(エム・エフ・エディトリアル)

メンズ・レディース双方の魅力が交差する、洗練されたスタイルを提案するブランドです。

ビジネスからカジュアルまで幅広いシーンに対応し、異なる要素を掛け合わせることで、新しいバランスと現代的な美しさを追求しています。相反する要素が調和することで生まれる、今までにない輝きを体現します。

会社概要

会 社 名 ：株式会社タカキュー

事 業 内 容 ：紳士服・婦人服及び関連洋品雑貨の企画・販売

本社所在地 ：〒173-0004 東京都板橋区板橋3丁目9番7号

設 立 ：1950年6月30日(創業75年)

資 本 金 ：1億円

上場取引所 ：東京証券取引所 スタンダード市場(証券コード:8166)

上場年月日 ：１部上場 1989年8月