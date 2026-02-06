[マリメッコ]人気のニットバッグシリーズに「ケイダス(Keidas)」のプリントが新登場。新型のミニハンドバッグもラインナップ。

株式会社ルックホールディングス

株式会社ルックが展開するフィンランドのデザインハウス マリメッコ(Marimekko)から、バッグシリーズの中でも高い人気を誇るニットバッグシリーズに「ケイダス(Keidas)」のプリントが新たに登場します。全国のマリメッコストア、日本公式オンラインストアにて2月20日(金)より販売スタート。

スプリング 2026 コレクションで新たにプリントの仲間に加わるケイダス(Keidas)。1967年にアンニカ・リマラ(Annika Rimala)がユースカルチャーのエネルギーに着想を得た、リズミカルで装飾的なデザインです。

本コレクションには、ラージバッグ1型と、サイズの異なる2種のショルダーバッグに加え、今季は新たに、コロンとしたフォルムが愛らしいミニハンドバッグが登場します。コンパクトなフォルムでスタイリングのアクセントとしても取り入れやすいアイテムです。

アイコニックなプリントと鮮やかなカラーリングが、エフォートレスで洗練されたスタイルを演出します。

Keidas ラージバッグ \48,400Keidas ショルダーバッグ \34,100keidas ミニショルダーバッグ \31,900keidas ミニハンドバッグ \29,700

販売開始日

2026年2月20日(金)

＊インポート商品のため入荷が遅れる場合がございます。

About Marimekko

1951年より続く、プリント作りのアート

マリメッコは、独創的なプリントや色使いによって世界中に広く知られるフィンランドのデザインハウス。1951年、アルミ・ラティアにより創業。オリジナリティあふれるファッション、バッグ、小物からホームデコレーションまでを展開するライフスタイルブランドの先駆けとなる。マリメッコが創業当初から一貫して掲げてきたミッションは、時代に流されることのない機能的でわかりやすいデザイン。目にするだけで力が湧くような大胆なプリントと色使いで、毎日の暮らしに幸せと喜びをもたらすデザインを発信している。