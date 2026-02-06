【埼玉県】「サーキュラーエコノミーラボ」をイオンモール羽生で開催！～見て聞いて触れて、資源循環を楽しく学ぼう～

埼玉県

　県はサーキュラーエコノミー*を推進するため、イオンモール羽生で「サーキュラーエコノミーラボ」を開催します。


　イベントでは、ペットボトルキャップを再利用したコマ作りや廃棄予定だった紙を使った創作活動を体験できるワークショップなどを行います。


　また、リチウムイオン電池等の適切な回収と再資源化に向けて、電池等の回収を行います。


＊ 生産活動や消費活動など、あらゆる段階で資源の効率的・循環的な利用を図る経済活動のこと。





１ 実施場所


イオンモール羽生 1 階 西コート


（埼玉県羽生市川崎2-281-3）



２ 実施日時


令和８年２月２８日（土曜日）、３月１日（日曜日） １１時から１７時まで



３ 参加方法及び参加費


参加方法：事前申込不要


参 加 費：無料



４ リチウムイオン電池等の回収について


　太平洋セメント株式会社・松田産業株式会社の協力のもと、充電式電池（リチウムイオン電池・ニッケル水素電池）、充電式電池内蔵製品（モバイルバッテリー、ハンディファン、加熱式・電子タバコ）を回収します。


　回収した充電式電池等は、埼玉県で行っているレアメタルの資源回収の実証試験に使用します。


　ご協力いただいた方には、オリジナルグッズ等をプレゼントします。


　お持ちいただく充電式電池等の詳細は別紙「回収できるもの・回収できないもの」をご覧ください。



別紙「回収できるもの・回収できないもの」


https://prtimes.jp/a/?f=d104306-882-e1a45254a85c358216498c4dd9a94bc6.pdf


５ 実施内容（出展ブース）※出展日に「〇」




６ 出展企業による関連事業


　川上産業株式会社の協力のもと、気泡緩衝材「プチプチ(R)」を回収します。回収した「プチプチ(R)」は再び「プチプチ(R)」の原料として使用する予定です。


　回収期間：令和８年２月２０日（金曜日）～３月１９日（木曜日）


　回収場所：


　１. 埼玉県環境科学国際センター 研修棟1 階入口（埼玉県加須市上種足914）


　２. 羽生市役所 １階ロビー（埼玉県羽生市東6 丁目15 番地）


　３. 加須市役所 １階ロビー（埼玉県加須市三俣二丁目1 番地1）


　４. 騎西総合支所 １階（埼玉県加須市騎西36 番地1）


　５. 北川辺総合支所 １階（埼玉県加須市麦倉1481 番地1）


　６. 大利根文化・学習センター「アスタホール」 １階（埼玉県加須市旗井1461 番地1）



【問い合わせ先】


埼玉県環境部資源循環推進課


サーキュラーエコノミー担当


電話：048-830-3107


E-mail:a3100-11@pref.saitama.lg.jp