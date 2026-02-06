【埼玉県】ZEH（ゼッチ）住宅の宿泊体験者を募集します！

埼玉県

県は、カーボンニュートラルの実現に向け、住宅の脱炭素化を推進しています。このたび、県民の皆様にZEH（ゼッチ）＊1住宅等の断熱性能の高いモデルハウスに宿泊していただき、省エネ性能と快適さを体験する「埼玉県ZEH宿泊体験事業」を実施します。

この宿泊体験を通じ、ZEH住宅の購入を検討してみませんか。

＊1 ZEH（ゼッチ）：ネット・ゼロ・エネルギー・ハウスの略。高断熱の家に省エネ機器や太陽光発電を組み合わせ、エネルギー消費量の収支を実質ゼロ以下にする住宅

１ 事業内容

県内で住宅の購入や改修を検討している方を対象に、ZEH又はZEH基準の断熱性能を有するモデルハウスへの宿泊体験を実施します。

体験費用は無料です。

２ 宿泊体験の条件

Ÿ 県内で住宅の新規購入又は建て替え・リフォームを検討していること

Ÿ 宿泊体験者が未成年者のみではないこと

Ÿ アンケートに協力の上、匿名での公開に同意いただけること

Ÿ 宿泊体験当日、申込者本人を確認できるもの(運転免許証など)を提示すること

３ 体験施設＊2

【実施事業者】ヤマト住建株式会社

【施設名】狭山住宅展示場

【所在地】狭山市中央二丁目12-8

【実施事業者】株式会社高砂建設

【施設名】川口体感モデルハウス

【所在地】川口市芝二丁目26-38

＊2 体験施設は今後随時追加予定です。

４ 募集期間

令和８年２月６日（金曜日）以降、随時

５ 申込方法

下記ホームページの各宿泊体験施設の利用規約を御確認の上、各事業者へ直接お申込みください。

https://www.pref.saitama.lg.jp/a0502/zeh-syukuhakutaiken.html