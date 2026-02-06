出生祝いプレゼント　茨城町役場で子育て支援連携の締結式　2月12日（木）〔茨城 栃木〕

パルシステム生活協同組合連合会

生活協同組合パルシステム茨城 栃木（本部：水戸市梅香、理事長：青木恭代）と茨城町（小林宣夫町長）は2月12日（木）、茨城町役場で子育て支援に関する協定書の締結式を開催します。協定に基づき、申請した子育て世帯へ育児に活用できる商品を詰め合わせた「おめでとうばこ」を届けます。行政と生協の協同により、町民が安心して子どもを育てることができ、全ての子どもが健やかに成長できる環境づくりを推進します。

「赤ちゃん訪問」で案内し育児世帯応援

締結する「子育て支援の推進に係る連携協定」に基づき茨城町は、生後4か月までの乳児を対象とする「赤ちゃん訪問」時に、出生祝いとして育児用品を詰め合わせた「おめでとうばこ」の案内カードを配付します。出生祝いは、パルシステムが宅配サービスで届けるベビーソープやおしりふき、離乳食作りに役立つツナフレークやだしパックなどを詰め合わせます。

「おめでとうばこ」は、町に代わりパルシステムが申請者に直接手渡します。地域内での配送時に子育て世帯に寄り添う生協として、商品の提供と配達の役割を担います。商品の配達に加え、町が作成する子育て相談や支援団体のリストなど、交流や見守りにつながる情報を紹介します。昨年度から開始した市町村との子育て支援に係る連携協定は今回で21件となり、地域ぐるみの子育て応援を広げています。

茨城町との「子育て支援の推進に係る連携に関する協定書」締結式

【日時】2026年2月12日（木）14時00分～

【会場】茨城町役場 2階政策会議室（茨城県東茨城郡茨城町大字小堤1080番地）

【出席者】茨城町長 小林宣夫[こばやし のりお]

生活協同組合パルシステム茨城 栃木理事長 青木恭代[あおき やすよ]

地域見守る「生協宅配」の役割

パルシステムは週1回、宅配のため茨城町の同じ地域を訪れます。地域に密接したインフラを生かし、育児に役立つオリジナル商品などをはじめ、利用者とともに開催する子育て関連の交流イベントや独自で運営する育児サイト「子育て123」などの情報を届け、多様なつながりによる協同の力で子育て世帯を応援します。

パルシステム茨城 栃木はこれからも、子育て情報を積極的に発信する生活協同組合として、行政をはじめさまざまな人たちと協同し、誰もが安心して子どもを育てられる地域づくりを目指します。

生活協同組合パルシステム茨城 栃木

所在地：茨城県水戸市梅香2-1-39、理事長：青木恭代

出資金：70.9億円、組合員数：14.1万人、総事業高：183.4億円（2025年3月末現在）

HP：https://www.palsystem-ibaraki.coop/



パルシステム生活協同組合連合会

所在地：東京都新宿区大久保2-2-6 、理事長：渋澤温之

13会員・統一事業システム利用会員総事業高2,604.2億円/組合員総数176.2万人（2025年3月末現在）

会員生協：パルシステム東京、パルシステム神奈川、パルシステム千葉、パルシステム埼玉、パルシステム茨城 栃木、パルシステム山梨 長野、パルシステム群馬、パルシステム福島、パルシステム静岡、パルシステム新潟ときめき、パルシステム共済連、埼玉県勤労者生協、あいコープみやぎ

HP：https://www.pal-system.co.jp/