『KOUNOE』『MoveSport』 × 今井 達也選手 「UFO SLIDER」ロゴを発表　「TATSUYA IMAIコレクション」 受注販売開始

デサントジャパン株式会社は、『KOUNOE（コウノエ）』『MoveSport（ムーブスポーツ）』の両ブランドより、プロ野球の今井 達也選手と制作したオリジナルロゴをデザインした「TATSUYA IMAIコレクション」を展開いたします。当社公式通販「DESCENTE STORE オンライン」限定で2月10日(火)より受注販売を開始いたします。

特設サイト：https://www.kounoe.com/imai-collection

＜2種類のオリジナルロゴが誕生＞

オリジナルロゴは、今井 達也選手を支える「鴻江理論（※）」に基づいた洗練された投球フォームを象徴しています。決して揺るがない軸の美しい今井選手の投球フォームと、今井選手の代名詞である変化球のスライダーをモチーフに、2種類のロゴを今井選手とともに制作しました。

今井選手の美しいフォームと力強さを表現

“どちらに曲がるか分からない”今井選手のスライダーを

「UFO SLIDER（UFOスライダー）」と命名

＜今井選手コメント＞

「この度、『コウノエ』『ムーブスポーツ』の両ブランドと共に、色々考えて商品化をできる機会をいただき、大変嬉しく思います。ロゴのモチーフにもなった「UFOスライダー」は、自分の一番の得意なボールですし、多くの方に覚えていただけたら嬉しいです。たくさんの方々に限定アイテムを着用して応援していただけるように今後も頑張りたいと思います。」

※今井選手の投球を支える鴻江理論と『コウノエ』アイテム

アスリートコンサルタントの鴻江 寿治（こうのえ ひさお）氏が骨盤の開き方の左右差に基づき、人間を“うで体（猫背）”と“あし体（反り腰）”に分類した「鴻江理論」。“あし体”の今井選手は鴻江氏の指導を受けながら、自身の身体のタイプにあった投球フォームやトレーニングを実践しています。『コウノエ』ブランドでは、「鴻江理論」に基づいたベルトアイテムなどを展開し、スポーツシーンでのパフォーマンス向上に加え、日常生活シーンでの身体のバランス調整をサポートできるよう、“うで体”と“あし体”の各タイプに適した使用方法を提案しています。

『コウノエ』ブランドサイト：https://www.kounoe.com/

＜「TATSUYA IMAIコレクション」 展開アイテム＞

今井選手の哲学とスタイルを体現した限定コレクション。すべてのアイテムに今井選手の精神性と想いが込められています。今井選手も愛用している『コウノエ』ブランドの骨盤ベルトとキャップに加え、トレーニングや日常シーンでも使いやすいTシャツやバッグなど7型を『コウノエ』と『ムーブスポーツ』のダブルブランドで展開します。

アイテム一覧はこちら(https://www.kounoe.com/imai-collection)

期間内に「TATSUYA IMAIコレクション」の

コウノエベルト骨盤用（レギュラー）を購入の方に、

もれなく缶バッジ・キーリングのいずれかをプレゼントします。

色や柄は、何が当たるかはお楽しみ。

＜主なアイテム 製品概要＞

品 名：コウノエベルト骨盤用（レギュラー）｜IMAI TATSUYA

品 番：KZ6SBLI0U

メーカー希望小売価格：\7,920（税込）

カラー：BKOR（ブラック×オレンジ）

サイズ：S、M、L、O

品 名：コウノエキャップ(あし体用)｜IMAI TATSUYA

品 番：KZ6SCP20UI

メーカー希望小売価格：\6,600（税込）

カラー：GY00（グレー)、GY01（グレー)

サイズ：F（フリー）

品 名：フルジップフーディー｜IMAI TATSUYA

品 番：ST6SJKI0MB

メーカー希望小売価格：\15,400（税込）

カラー：NV00（ネイビー)、WH00（ホワイト）

サイズ：M、L、O

品 名：ロングスリーブシャツ｜IMAI TATSUYA

品 番：ST6SLTI0MB

メーカー希望小売価格：\7,700（税込）

カラー：WH00（ホワイト)、BK00（ブラック）

サイズ：M、L、O

＜販売について＞

2026年2月10日10時より、デサント公式通販「DESCENTE STORE オンライン」にて受注販売を開始します。

予約期間：2026年2月10日（火）10：00～2月15日（日）23：59

商品出荷：3月中旬～下旬予定

※生産上限に達し次第、受付を締め切ります