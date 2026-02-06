TEAM JAPAN WINTER FEST『プリントスタジアム presented by 三井不動産』オープニングイベントレポート

三井不動産株式会社

ミラノ・コルティナ2026冬季オリンピック開会式前日2/5(木)に、TEAM JAPANの感動の瞬間を六本木で体感！

スケルトン撮影体験をしたレインボーさんが顔面で暴風を受ける！過去にカーリング選手役を演じた本田さんが本気のスイープに挑戦

三井不動産株式会社(代表取締役社長：植田俊／以下、「三井不動産」)は、ミラノ・コルティナ2026冬季オリンピック競技大会開催に合わせて、2月6日(金)から2月23日(月)の期間限定で、TEAM JAPAN WINTER FEST『プリントスタジアム presented by 三井不動産(以下、プリントスタジアム)』を、三井不動産が運営する東京ミッドタウン アトリウムにて開催いたします。

開催に先駆け、開始前日である2月5日 (木)に東京ミッドタウン アトリウムにてTEAM JAPAN WINTER FEST『プリントスタジアム presented by 三井不動産』オープニングイベントを実施いたしました。

イベント当日には、フリーアナウンサーの中川安奈さんを司会に迎え、レインボーさん、本田望結さん、カーリングチーム「ロコ・ソラーレ」の藤澤五月さんがゲストとして登場。『プリントスタジアム』内に設置された、冬季オリンピック競技を疑似体験しながらスポーツの劇的瞬間を撮影できる撮影体験施設のデモンストレーションとして、スケルトンの撮影ブースをステージ上で体験しました。トークセッションでは、冬季オリンピックに対する思いや注目している競技・選手について本田さん、藤澤さんのお話を伺ったほか、観戦の楽しみ方や本施設の魅力について、レインボーさんや中川さんが語りました。

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/51782/table/983_1_4d80c70f104a07e575199c8f1ae1dbda.jpg?v=202602060251 ]

『プリントスタジアム』では、全5種目の冬季オリンピック競技を擬似体験しながら、オリンピックを彩る劇的瞬間を撮影することができます。本田さんは「幼い頃からオリンピックの仕事に携わるのが夢だったので、TEAM JAPANの応援Tシャツを着られる日が来たのがすごく嬉しいです。」と語りました。また会場を見渡したレインボージャンボたかおさんは、「オリンピックがある冬は、いつもよりワクワクが違います。このようなブースでどのようなことが体験できるのか、楽しみです！」とコメントし、会場は笑いに包まれました。

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/51782/table/983_2_f711b2f2cf44c6ae0172185fabb0b2ab.jpg?v=202602060251 ]

『プリントスタジアム』では、スキージャンプ、モーグル、カーリング、スノーボード、スケルトンの全5種目の撮影ブースを用意。その中から特別に、スケルトンの撮影体験のデモンストレーションをステージ上で実施しました。体験にはレインボージャンボさんが参加し、正面から風を浴びながら、臨場感あふれるスケルトンの体験にジャンボさんは「ちょっと待って！思ったよりすごい。口の中の水分がない！」と大きく手を広げ、まるで宙に浮いているかのような動きを見せました。池田さんが「カップルも家族もみんなで楽しめる体験になっている。」とコメントし、会場は大きな盛り上がりを見せました。



[表3: https://prtimes.jp/data/corp/51782/table/983_3_01ec501a3364ffdbd8a171630999a356.jpg?v=202602060251 ]

トークセッションでは、ミラノ・コルティナ2026冬季オリンピック競技大会の開催にちなみ、本田さん、レインボーさん、藤澤さんがスポーツや冬季オリンピックをテーマに熱く語りました。今回の冬季オリンピックで挑戦してみたい競技について問われると、本田さんは「カーリングに挑戦してみたいです。過去にカーリング選手役を演じたことがあり、本格的な競技としてのカーリングを実際に体験してみたい。」と、自身の経験を交えてコメントしました。

続いて、過去に出場したオリンピックで印象に残っていることについて藤澤選手は、「選手村の外に出る機会はほとんどありませんでしたが、会場に行くと一気に熱気を感じ、オリンピックならではの雰囲気を実感しました。」と当時を振り返りました。さらに、出場する選手に向けては「選手村にはグッズがたくさんありますが、大会後半になると売り切れてしまうこともあるので、早めに購入するのがおすすめです。」と現役選手ならではの実体験に基づくアドバイスも送りました。

さらに、オリンピックを現地で観戦できなくても楽しめる体験をテーマに話が広がると、藤澤選手は「現地に行けなくても、本場の料理を楽しめるスポットがあれば、より臨場感を味わえると思います。」とコメント。これに対し、ジャンボさんは「カーリングのもぐもぐタイムで選手たちが食べているお菓子を集めた『カーリング物産展』があったら面白い。」と提案し会場を和ませました。

また池田さんは、「都内を見渡しても、ここまで真っ白なブースはなかなかない。盛れる会場になっている。」と、美容好きの視点から会場の魅力を語りました。

登壇者それぞれの個性が光るトークを通して、冬季オリンピックへの期待とスポーツの魅力を改めて感じさせるイベントとなりました。

[表4: https://prtimes.jp/data/corp/51782/table/983_4_ea6697ef1501c7b3bd7d40d11ccc1ceb.jpg?v=202602060251 ]

カーリングの撮影ブース体験には藤澤さん、本田さん、MCの中川さんが参加。カーリングを象徴するスイープの動きを体験しながらの撮影に挑戦しました。中でも本田さんは、思わず本気になるほどの白熱したスイープを披露しました。

[表5: https://prtimes.jp/data/corp/51782/table/983_5_07f87e40152c46c82cdfd74e6cff6f37.jpg?v=202602060251 ]

・イベント概要

イベント名：TEAM JAPAN WINTER FEST『プリントスタジアム presented by 三井不動産』

場 所：東京ミッドタウン アトリウム

開催日程：2026年2月6日(金)～2月23日(月)

営業時間：11：00～20：00

料 金：無料

主 催：三井不動産株式会社

共 催：公益財団法人日本オリンピック委員会

オフィシャルサイトURL: https://www.mitsuifudosan.co.jp/bethechange/printstadium/202602/

[表6: https://prtimes.jp/data/corp/51782/table/983_6_3d3d3f46f09b9ea9f58ae7beea928c47.jpg?v=202602060251 ]

・開催概要

開催期間：2026年2月5日（木）～2月23日 (月)

会 場：東京ミッドタウン

主な大規模装飾実施場所：東京ミッドタウン B1 プラザ

主 催：三井不動産株式会社

・登場選手

TEAM JAPANシンボルアスリート

渡部暁斗（スキー／ノルディック複合）

高木美帆（スケート／スピードスケート）

坂本花織（スケート／フィギュアスケート）

TEAM JAPANネクストシンボルアスリート

一戸くる実（スキー／ジャンプ）

谷地宙（スキー／ノルディック複合）

森重航（スケート／スピードスケート）

伊藤麻琴（アイスホッケー）