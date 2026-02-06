【トランスコスモスオンラインセミナー】LYディスプレイ統合で何が変わる？LINE面徹底攻略法　YDAアルゴリズム対策と成功事例一挙公開を2月26日（木）に開催

トランスコスモス株式会社

トランスコスモスは、オンラインセミナーLYディスプレイ統合で何が変わる？LINE面徹底攻略法 YDAアルゴリズム対策と成功事例一挙公開を2月26日（木）に開催します。

2026年4月のLINEヤフー広告プラットフォーム統合に向けた緊急対策セミナーです。統合により配信ロジックがYDAベースへ変更されるため、従来のLINE広告の成功法則が通用しなくなる可能性があります。今回はLINEヤフー社を招き最新情報を解説いただくと共に、YDAを熟知した当社が、アルゴリズムの違いを攻略し成果を最大化するための「運用とクリエイティブの転換戦術」を徹底解説します。

セミナーハイライト

●LYプラットフォーム統合について詳細をご紹介

●YDA運用のポイントと事例紹介

●参加特典：ウェビナー資料ダウンロード&クリエイティブパッケージ

このような方が対象です

●LINE広告に出稿中の企業様

●LINE広告で成果が出ているが、YDAのノウハウがない方

●YDAの成果を拡大したい方

●セミナー概要

日時： 2026年2月26日（木）14:00～15:00

会場： オンライン開催（zoom）

※本セミナーはオンライン配信のみ（会場開催なし）で実施いたします。

※お申込みいただいた後、開催1時間前までに視聴用URLとパスワードをお送りします。

参加費： 無料(事前登録制)

主催： トランスコスモス株式会社

お申し込みURL： https://www.trans-cosmos.co.jp/seminar/260226.html

※本セミナーは法人のお客様対象のセミナーとなっております。個人のお客様からのお申し込みは受け付けておりません。

※お申し込み多数の場合は抽選とさせていただきます。

※ご登壇企業様および弊社と同様のサービスを提供されている企業の関係者からのお申し込みは、ご遠慮いただいております。

●プログラム

14：00～14：05 開会のご挨拶・開催背景のご説明

14：05～14：30 広告プラットフォーム統合の背景と最新ロードマップ

14：30～14：55 LINE広告運用者は要注意！YDAアルゴリズムで勝つための「転換のポイント」

14：55～15：00 質疑応答

※セミナー内容は予告なしに一部変更する場合がございますので予めご了承ください。

※トランスコスモスは、トランスコスモス株式会社の日本及びその他の国における登録商標または商標です。

※その他、記載されている会社名、製品・サービス名は、各社の登録商標または商標です。

（トランスコスモス株式会社について）

トランスコスモスは1966年の創業以来、優れた「人」と最新の「技術力」を融合し、より価値の高いサービスを提供することで、お客様企業の競争力強化に努めて参りました。現在では、お客様企業のビジネスプロセスをコスト最適化と売上拡大の両面から支援するサービスを、アジアを中心に世界36の国と地域・186の拠点で、オペレーショナル・エクセレンスを追求し、提供しています。また、世界規模でのEC市場の拡大にあわせ、お客様企業の優良な商品・サービスを世界46の国と地域の消費者にお届けするグローバルECワンストップサービスを提供しています。トランスコスモスは事業環境の変化に対応し、デジタル技術の活用でお客様企業の変革を支援する「Global Digital Transformation Partner」を目指しています。(URL： https://www.trans-cosmos.co.jp)