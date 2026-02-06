株式会社SHO-SAN、2026年版 「働きがいのある会社」ランキング 中規模部門13位に選出

株式会社SHO-SAN

株式会社SHOｰSAN（東京都杉並区、代表取締役社長：高谷一起、以下「SHO-SAN」）は、Great Place To Work(R) Institute Japan（以下、GPTW Japan）が発表する2026年版 日本における「働きがいのある会社」ランキングで中規模部門13位に選出されました。

本ランキングは、世界共通基準による従業員アンケートと企業文化に関する調査をもとに、日本において特に働きがいの水準が高い企業100社を選出するものであり、当社は中規模部門において、その取り組みが高く評価されました。

「働きがいのある会社」ランキング ベスト100とは

「働きがいのある会社」ランキングは、Great Place To Work(R) Instituteが約170ヶ国で実施している、世界最大級の従業員意識調査に基づくランキングです。本部の米国では1998年に最初のランキングがFortune誌で発表され、以来このランキングに掲載されることが優良企業の証となっています。

日本における「働きがいのある会社」ランキングの発表は2007年に開始し、今回(2026年)で20回目となります。

調査は、

・働く人への無記名アンケート（信頼・尊重・公正・誇り・連帯感などを問う60問）

・会社へのアンケート（企業文化や会社方針、人事施策に関わる具体的取り組み）

の2つで構成され、両者を総合的に評価した結果、特に働きがいの水準が高い上位100社が「ベスト100」として選出されます。

ランキングの詳細は以下をご覧ください。

https://hatarakigai.info/ranking/japan

当社の「働きがいポイント」と背景にある取り組み

今回のランキング選出に使用されたのは、当社で働く従業員一人ひとりが日々の職場体験をもとに回答したアンケートの結果です。

同規模の他社と比較して相対的にスコアが高かったポイントが明らかになりました。

１.昇進すべき人が昇進している

SHO-SANでは、採用・報酬設計・評価基準において、成果・組織への貢献度・人柄といった観点を重視し、性別や年齢、年次にとらわれないフラットな評価を行っています。

昇進や役割付与においても同様の基準を用い、実績と姿勢に基づいて判断することで、「挑戦した人が正当に評価される」仕組みを整えています。

また、こうした評価・判断軸については、マネージャー向けの社内研修を通じて明確に共有し、評価のばらつきや属人的判断が生まれないよう、価値観の統一と浸透を図っています。

その結果、意欲と成果を発揮した社員が早期に昇進・抜擢される事例も生まれており、年次や属性に関係なくキャリアアップを目指せる環境づくりにつながっています。

２.経営・管理者層は適切に人材配置をしている

SHO-SANでは、性別や年次にとらわれず、本人の意欲や適性に応じて成長機会を提供する人材配置・育成を行っています。

社員59名のうち、マネージャー以上の管理職7名中1名が女性（約14.3％）、リーダー・マネージャー層では13名中4名が女性（約30.8％）と、段階的に女性登用を進めています。

2022年7月の「令和3年度雇用均等基本調査」によると、管理職に占める女性割合は部長相当職7.8％、課長相当職10.7％と全国的にも低水準であり、当社における30代女性管理職や女性リーダーの存在は、若手社員にとって将来のキャリアを具体的に描けるロールモデルとなっています。

さらに、マネジメント志向や適性のある社員に対しては、経営陣による直接指導を含む戦略研修や、マネージャー・リーダー研修を実施。

新卒1年目の女性社員をリーダーに抜擢するなど、早期から実践的な経験を積める配置を行い、個々の成長段階に応じた役割設計と育成を通じて、組織全体の力を高めています。

３.仕事に行くことが楽しみである

SHO-SANでは、社員一人ひとりが前向きに仕事に向き合えるよう、日常的なコンディション把握と、組織の一体感・挑戦意欲を高める取り組みの両面からエンゲージメント向上を図っています。

コンディション把握の面では、毎月のアンケートや、社員・インターン生を対象とした隔週のメンター制度を通じて、業務状況や悩みを継続的に把握しています。

あわせて、全社員が参加するキックオフや新規事業創出コンテスト「NEW WAVE」、インターンの成果発表会「アワード」、就活支援イベントなどを実施し、立場を超えた交流と挑戦の機会を創出しています。

これらの取り組みにより、各種イベントの満足度調査では「満足」「とても満足」と回答した社員・インターン生が90％以上となっており、「仕事に行くことが楽しみ」と感じられる組織づくりにつながっています。

代表取締役社長 コメント

この度は、「働きがいのある会社」ランキング中規模部門13位にご選出いただき、誠にありがとうございます。

当社は成長企業として、会社の成長とともに自らも変化・成長し続けようとする人が力を発揮できる環境づくりを大切にしています。年齢や経歴、年次に関係なく、意欲と実力があれば早期から重要な役割を任せるフラットな組織が、挑戦を後押しし、働きがいにつながっていると考えています。

また、「迷ったら飛べ」「強みで暴れろ」というクレドのもと、失敗を恐れず挑戦し、自身の強みを活かして成果を出すことを重視しています。

仕事を楽しめる環境こそが、個人の成長と組織の強さを生み出すと考え、今後もその好循環を育ててまいります。

今後に向けて

株式会社SHOｰSANは今回の選出を一つの通過点と捉え、今後も

・挑戦を後押しし、成長機会を提供し続ける人材育成

・個々の強みを最大限に活かすフラットな評価と組織づくり

・仕事を楽しみながら成果を生み出せる環境整備

に取り組み、社員一人ひとりが誇りを持って働ける会社づくりを進めてまいります。

参考情報｜Great Place To Work(R) Instituteについて

Great Place To Work(R) Institute は、約170ヶ国で年間21,000社以上の働きがい（エンゲージメント）を調査し、一定水準に達した企業を「働きがいのある会社」認定・ランキングとして各国の有力メディアで発表している世界的な調査機関です。30年間のデータに裏付けされた方法論を用いて評価を行う認定・ランキング制度は、企業における採用ブランディングやIR・人的資本開示の目的で広く活用されています。日本においては、株式会社働きがいのある会社研究所がGreat Place To Work(R) Institute よりライセンスを受け、Great Place To Work(R) Institute Japan（GPTW Japan）を運営しています。

SHOｰSANについて

当社は、住宅業界に特化したマーケティング支援およびAI活用コンサルティングを展開し、SNS運用、広告運用、Webサイト制作、動画制作、AI導入支援などを一気通貫で提供しています。

2025年現在、住宅会社300社超の支援実績を持ち、さらに100名以上のインターン生が活躍する独自の組織戦略を強みに、集客から業務効率化、成果創出までをスピーディーに実行できる体制を構築してきました。

「楽しむ人が社会を変える」という信念のもと、提案が即日実行されるスピード感と社員一人ひとりの挑戦を後押しする組織文化が特徴です。

サービス概要

１.工務店のマーケティング支援

住宅・工務店向けに、マーケティング戦略立案から各種クリエイティブ制作、広告・Web運用までを一気通貫で支援。各社の課題や目的に応じて、集客・採用・ブランディング施策を伴走型で提供しています。

２.AI活用支援事業

住宅業界の業務課題に応じて、AI活用のレクチャーから業務設計、運用支援、ツール導入・開発までを段階的にサポート。現場で継続的に活用できる実用性を重視した支援を行っています。