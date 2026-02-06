2/12（木）～14（土）「第23回 国際オートアフターマーケットEXPO2026」初出展

株式会社スマートドライブ

モビリティデータを活用したサービスを提供する株式会社スマートドライブ（本社所在地：東京都千代田区、代表取締役：北川 烈、以下「当社」）は、2026年2月12日(木)～14日(土)に東京ビッグサイトで開催される「第23回 国際オートアフターマーケットEXPO2026」（主催：国際オートアフターマーケットEXPO実行委員会）に初めて出展し、2025年12月に発表したブレーキパッド残量可視化サービス「BRAKEPAD SCAN powered by ADVICS」(https://smartdrive.co.jp/special/brakepadscan/)を展示することをお知らせいたします。

国際オートアフターマーケットEXPOは、自動車のアフターマーケットビジネスの活性化を図るコンベンションで、自動車関連ビジネスに関わる幅広い関係者が一堂に集い、国内外から約400社が出展する国際商談会です。

当社ブース（国際展示場 東7ホール 小間番号7859）では、提供開始に向けて準備を進めている「BRAKEPAD SCAN powered by ADVICS」について、以下の内容で展示を行います。

【主な展示・実施内容】

・製品の操作体験：専用ハンディカメラを実際にお手にとってご覧いただけるほか、アプリの操作感をご確認いただけます。

・開発エンジニアを含む当社担当者からの直接ヒアリング：会期中は、本サービスの開発を行っているエンジニアも参加いたします。SaaS製品としてリリースする本アプリは、リリース後も随時アップデートを行う予定であるため、今後実装する機能に現場の生の声を反映させることを目的とし、操作性に対する感想や必要な機能などについて、来場者様に直接ヒアリングさせていただきます。

・正規代理店の募集案内：当社では現在、本サービスの普及・販売を共に推進いただける「正規代理店」を募集しております。会期中は当ブースにて、正規代理店制度に関するご案内やご相談を承ります。

本サービスにご興味をお持ちの方や、新規商材をお探しの企業様は、ぜひ当社ブースまでお気軽にお立ち寄りください。（※来場には事前登録が必要です。）

また、会期初日となる2026年2月12日(木)には、15:15～15:45にセミナー会場Fで、当社取締役であり本サービスの事業責任者でもある元垣内 広毅（もとがいと ひろき）が、出展者プレゼンテーションを実施いたします。ご参加には事前予約が必要となりますので、以下予約方法をご確認のうえ、こちらも奮ってご参加ください。



●「第23回 国際オートアフターマーケットEXPO2026」概要

- 主催：国際オートアフターマーケットEXPO実行委員会- HP ：https://www.iaae-jp.com/outline/- 会期：2026年2月12日(木)～14日(土) 10:00～17:00（最終日のみ16:00まで）- 会場：東京ビッグサイト 東7・8ホール（東京都江東区有明3-10-1）- 当社出展ブース：東7ホール 7859※来場には事前登録が必要です。以下のリンクよりご登録ください。第23回国際オートアフターマーケットEXPO 2026 来場者事前登録ページhttps://www.iaae-jp.com/advance/

●「出展者プレゼンテーション」概要

- 日時：2026年2月12日(木) 15:15～15:45- 会場：東京ビッグサイト 東8ホール セミナー会場F※以下のリンク先から該当セミナーを選択し、ご予約ください。第23回国際オートアフターマーケットEXPO 2026 セミナー情報https://www.iaae-jp.com/advance/

2013年の創業以来、「移動の進化を後押しする」をビジョンに掲げサービスの開発・提供してきた当社は、今後も、お客様のニーズやご要望にお応えするサービスの開発・提供に取り組んでまいります。

【スマートドライブのサービス】

「経営者とドライバーが使いたいNo. 1」※法人向け車両管理システム「SmartDrive Fleet(https://smartdrive.co.jp/fleet/)」

車両に関する書類DXを促進するクラウドサービス 「SmartDrive Box(https://smartdrive.co.jp/fleet/lp/smartdrive-box/)」

ブレーキパッド残量可視化サービス「BRAKEPAD SCAN powered by ADVICS(https://smartdrive.co.jp/special/brakepadscan/)」

走行データの取得・蓄積・活用「Mobility Data Platform(https://smartdrive.co.jp/mobility-data-platform/)」

業界の垣根を超えたコミュニティー「Mobility Transformation(https://www.mobility-transformation.com/)」

※日本マーケティングリサーチ機構調べ 調査概要:2021年5月期_ブランドのイメージ調査

（「SmartDrive」、「SmartDrive Fleet」、「SmartDrive Box」、「BRAKEPAD SCAN」、「Mobility Data Platform」、「Mobility Transformation」、「Vector G」は、株式会社スマートドライブの商標または登録商標です。）

■会社概要

会社名 : 株式会社スマートドライブ （東京証券取引所グロース市場：証券コード5137）

設立 : 2013年10月

代表取締役 : 北川 烈

所在地 : 〒100-0011 東京都千代田区内幸町2-1-6 日比谷パークフロント19F

URL : https://smartdrive.co.jp/