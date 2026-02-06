羽田空港にモンチッチがやってくる！初のコラボイベント『モンチッチウィーク in 羽田空港』を開催

日本空港ビルデング株式会社

日本空港ビルデング株式会社は、2月8日（日）～2月15日（日）の期間、羽田空港第1・第2ターミナルにて「モンチッチ」と初のコラボレーションイベント『モンチッチウィーク in 羽田空港』を開催します。

本イベントでは、1974年の誕生以来、世代を超えて愛され続けている「モンチッチ」の魅力を存分にお楽しみいただける、多彩なコンテンツを展開します。「モンチッチ」の世界観あふれるぬいぐるみ展示や限定フォトスポットをはじめ、「モンチッチ」、「ベビチッチ」、「チムたん」とのグリーティング、無料で参加できるワークショップなど、幅広い世代の方にお楽しみいただける内容となっています。

さらに、期間中、羽田空港内対象店舗にて3,000 円(税込)以上お買い上げいただいた方に、ご購入金額に応じたオリジナルノベルティをプレゼントします。

「モンチッチ」の“かわいい世界”に包まれる特別な1週間を、ぜひ羽田空港でお楽しみください。

【『モンチッチウィーク in 羽田空港』概要】

■会 期：2月8日（日）～2月15日（日）

■場 所：羽田空港第１・第２ターミナル

■主 催：日本空港ビルデング株式会社・東京国際空港ビッグバード会

■協 力：株式会社セキグチ

1.モンチッチぬいぐるみ展示

世代を超えて愛されてきた魅力あふれる「モンチッチ」の世界観をお楽しみいただけます。

場 所：第2ターミナル5階 フライトデッキトーキョー

※最終日は20:00まで

2.モンチッチ紹介コーナー

「モンチッチ」と仲間たちのキャラクター紹介に加え、『モンチッチとめぐる羽田空港』と題した写真パネルを展示します。羽田空港を旅する「モンチッチ」のかわいらしい姿に出会えます！

場 所：第2ターミナル5階 スカイデッキ通路北側

※最終日は20:00まで

3.限定！モンチッチフォトスポット！

「モンチッチ」と羽田空港を楽しんでいる気分になれるイベント限定のフォトスポット。

バレンタインデーをイメージしたフォトスポットも登場！

場 所：

第1ターミナル5階 THE HANEDA HOUSE

第2ターミナル5階 フライトデッキトーキョー

※最終日は20:00まで

4.スタンプラリー

第１ターミナルフォトスポット第２ターミナルフォトスポット

ターミナル内4箇所を巡るスタンプラリー。コンプリートしたお客さまにはオリジナルポストカードをプレゼント！

場 所：

第1ターミナル5階 THE HANEDA HOUSE【★】

2階 中央エスカレーター北側

第2ターミナル5階 フライトデッキトーキョー【★】

３階 国際線出発ロビー

※10:00～17:00の間、【★】の場所で景品をお渡しいたします。

※スタンプラリー台紙は各スタンプ台横にございます。

5.【土日祝限定！】モンチッチ＆ベビチッチ＆チムたん グリーティング

「モンチッチ」と仲間たちが羽田空港にやってきます。特別な思い出の一枚を撮影しよう！

開催日程：2月8日（日）、2月11日（水・祝）、2月14日（土）、2月15日（日）

時 間：各日10:00～、12:30～、15:00～

場 所：第2ターミナル5階 フライトデッキトーキョー

参加人数：各回限定50組

※ご参加には整理券が必要になります。整理券は各回開始1時間前より配布いたします。

〈キャラクター出演スケジュール〉

6.【土日祝限定！】モンチッチトートバッグに色を塗ろう！

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/67976/table/295_1_345b980b4cbfd7e2323ef42284065372.jpg?v=202602060221 ]モンチッチ、ベビチッチ、チムたん

「モンチッチ」の可愛いトートバッグに塗り絵ができるワークショップを開催！

開催日程：2月8日（日）、2月11日（水・祝）、2月14日（土）、2月15日（日）

時 間：各日10:00～17:00 (16:30最終受付)

場 所：第2ターミナル5階 フライトデッキトーキョー

参加人数：各日限定100名 ※参加は先着順となります。

7.ノベルティプレゼント

対象店舗の利用でオリジナルノベルティをGETしよう！思わずコンプリートしたくなる羽田空港限定デザイン！

対象店舗：「ノベルティプレゼント対象店舗」参照

配布条件：

3,000円以上（税込）のご購入でステッカー1枚をプレゼント

5,000円以上（税込）のご購入でアクリルキーホルダー1個とステッカー1枚をプレゼント

【注意事項】

ステッカー（全5種）アクリルキーホルダー（全2種）

・当日お買上レシートが対象となります。クレジットカード控えなどは対象外とさせていただきます。

・オークションに出品する等の転売行為は禁止いたします。

・レシートを発行した店舗のみで引き換えが可能です。

・レシート合算及び複数店舗のレシート合算は不可となります。

・イベント期間中、対象店舗のみで配布となります。

・一度ノベルティ交換に利用したレシートは、2回目以降は交換できません。

・オリジナルノベルティはランダム配布です。絵柄はお選びいただけません。

・オリジナルノベルティの交換、変更はできません。

・なくなり次第、終了となります。

「モンチッチ」について

「モンチッチは」1974年にセキグチより発売された、おしゃぶりポーズとそばかすが可愛らしいぬいぐるみです。体はぬいぐるみ、顔と手足はソフビ製という斬新さと可愛らしい姿に、発売と共に爆発的ブームを起こしました。その翌年から海外へ輸出を行い世界中でモンチッチは人気者となりました。

その後、1985年よりパリ以外では一時販売を休止しましたが、多くのファンの要望により、1996年より再販を開始。時代にあわせて変化をしながら、世界中のファンに愛され続け、1974年の発売から現在までに30か国以上・累計7,000万体以上を販売しています。

Webサイト：https://www.monchhichi.co.jp/

公式X（旧Twitter）：@monchhichi126 (https://x.com/monchhichi126)(https://x.com/monchhichi126)

Instagram：@monchhichi_official (https://www.instagram.com/monchhichi_official/)(https://www.instagram.com/monchhichi_official/)

ノベルティプレゼント対象店舗

●第1ターミナル（19店舗）

〈ショップ〉

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/67976/table/295_2_43d28e0209217464d526d4f4e2b71a44.jpg?v=202602060221 ]

〈レストラン〉

[表3: https://prtimes.jp/data/corp/67976/table/295_3_66279e058035910e057489e6bffa591f.jpg?v=202602060221 ]

●第2ターミナル（24店舗）

〈ショップ〉

[表4: https://prtimes.jp/data/corp/67976/table/295_4_0d15e76edb9e51cfab830b191741e160.jpg?v=202602060221 ]

〈レストラン〉

[表5: https://prtimes.jp/data/corp/67976/table/295_5_b3f4968b18065e4c42259b33c6cdecf6.jpg?v=202602060221 ]

・イベント内容、ノベルティプレゼント対象店舗は予告なく変更となる場合がございます。あらかじめご了承ください。

・イベント期間中、羽田空港内の駐車場は混雑が予想されます。羽田空港へは電車・バス等の公共交通機関をご利用ください。

・画像はすべてイメージです。