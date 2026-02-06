未来のオリンピック選手を応援！クリクラがプロスノーボーダー 柳原詩・凛来選手とのスポンサー契約を更新

株式会社ナック

株式会社ナック（本社：東京都新宿区、代表取締役社長：吉村 寛）は、当社が展開する安心・安全なおいしい宅配水「クリクラ」（クリクラビジネスカンパニー代表：川上 裕也）において、ジュニアスノーボーダーの柳原 詩（うた）選手（17歳）と柳原 凛来（りんく）選手（15歳）とのスポンサー契約を更新しました。

スポーツ選手にとって必要不可欠な「水」を通じて、彼らの選手活動を支援します。世界の舞台での活躍を目指す柳原兄弟のさらなる活躍をクリクラは応援してまいります。

柳原兄弟のプロフィール

柳原 詩選手 （兄）

【生年月日】2008年9月24日

【所属】 YAMAZEN

【目標】

今シーズンの目標はまずはW杯出場。そして、2030冬季オリンピックに出場する事が目標です。そのためにアジア杯でシーズン総合優勝を狙います。

【主な成績】

2026 … 全日本ジュニアスキー選手権栂池大会 ビッグエア 高校生男子2位

2025 … 全日本選手権大会スロープスタイル 7位、ビッグエア 5位

2023 … 全日本ジュニアスキー選手権栂池大会 スノーボード競技 スロープスタイル 中学生男子 3位、ビッグエア 中学生男子 5位

※2024年はケガのため試合欠場

柳原 凛来選手 （弟）

【生年月日】 2010年3月17日

【所属】 YAMAZEN

【目標】

世界トップレベルのバックカントリーフリースタイル大会のナチュラルセレクションツアーに出場することが目標です。

【主な成績】

2026 … TOYO TIRES FWT JAPAN SERIES YUZAWA NAKAZATO JUNIOR U-18クラス 3位

2025 … JAPAN FREERIDE OPEN U-18クラス 4位、FREERIDE WORLD TOUR U-18クラス 5位

2024 … JAPAN FREERIDE OPEN /JUNIOR U18カテゴリー 1位

柳原兄弟からのコメント

◆柳原 詩選手からのコメント

いつも応援ありがとうございます。今年はオリンピックが開催されます。自分も2030 冬季オリンピックの舞台に立つことを目標に、日々の練習を大切に積み重ね、大会で良い結果を残せるよう全力で挑んでいきます。

◆柳原 凛来選手からのコメント

いつも応援ありがとうございます。僕がやっている競技は整備されていない自然な山を滑る“フリーライド”という競技です。世界トップレベルの大会への出場を目標に、日々の練習に励んでいます。良い結果をご報告できるよう、これからも頑張りますので応援よろしくお願いいたします。

スポンサー契約の背景

（左から）柳原 凛来選手、詩選手

クリクラと柳原家の縁は、2008年に兄の詩選手が生まれた頃、ご家庭でクリクラをご契約いただいたことから始まりました。クリクラのお水で育った柳原兄弟は、現在も競技生活の中でクリクラを愛飲いただいています。

柳原兄弟の最新情報は、クリクラアスリート応援プロジェクト特設ページよりご覧いただけます。

https://www.crecla.jp/athlete/

補足資料

■株式会社ナックについて https://www.nacoo.com/

当社は、1971年に株式会社ダスキンのフランチャイズ加盟店として創業して以来、「暮らしのお役立ち」を軸として、積極的な事業領域の拡大を行ってまいりました。2021年には創業50周年を迎え、現在ではダスキン事業を中核とするレンタル事業に加え、宅配水事業を展開するクリクラ事業、地場工務店の経営支援を行う建築コンサルティング事業、住宅事業、美容・健康事業と、「暮らし」と「住まい」に関わる幅広い領域において全国のお客様とダイレクトにつながりを持ち、さらなる成長を続けております。

■クリクラについて https://www.crecla.jp/

クリクラは、2002年の事業開始以来、「安心・安全」を理念に、現在約400拠点の配送ネットワークでご家庭やオフィスに直接製品を配送しています。環境に配慮したサステナブルなボトルの採用や輸送による CO2削減、サーバーの100%リサイクルなどの循環型社会を目指した取り組みを行うとともに、今後もクリクラに携わる研究員、メンテスタッフ、配送員などすべてのプロフェッショナルが協力し、お客様へ安心・安全なお水をお届けしてまいります。

株式会社ナック 会社概要

社名：株式会社ナック

設立年：1971年5月20日

資本金：6,729,493,750円

代表者：吉村 寛

社員数：連結1,698名（2025年9月末現在）

本社所在地：東京都新宿区西新宿1-25-1 新宿センタービル42階

電話番号：03-3346-2111（代表）