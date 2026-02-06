奈良県立図書情報館　ブックトーク「自費出版は『あなたの生きてきた証し』の本づくり」開催

奈良県

”個人負担で本を作る自費出版の文化を守り、すぐれた作品に光をあてる”「日本自費出版文化賞」を創設し四半世紀、自費出版製作の普及活動も務めてきた「自費出版の大ベテラン」川井信良（かわい・しんすけ） NPO法人日本自費出版ネットワーク代表理事が登壇。これまで手がけてきた優れた自費出版本を紹介するとともに、「作者にとって一生に一冊の本作り」についてお話しします。

□ブックトーク「自費出版は『あなたの生きてきた証し』の本づくり」

講師：川井信良（かわい・しんすけ） NPO法人日本自費出版ネットワーク代表理事

日時：2026/3/8（日）14:00~15:00（開場13:30)

場所：奈良県立図書情報館１F交流ホール（奈良市大安寺西1-1000）

参加無料 / 要申込

詳細・申込み https://www.library.pref.nara.jp/event/4779

第28回日本自費出版文化賞 入選・入賞作品展 2026年3月3日（火）～15日（日）

2025年に開催された「第28回日本自費出版文化賞」への応募総数805点の中から二次審査を経て選出された72点の入選候補作品より、最終選考を経て選ばれた色川大吉賞1点、部門賞7点、シルバー特別賞1点、入選56点を展示します。（最終日3/15は15:00まで）

https://www.library.pref.nara.jp/gallery/4778