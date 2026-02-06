【開催報告】産休・育休中の職員向け「オンライン交流会」を開催

社会福祉法人奉優会

2026年1月23日（金）、社会福祉法人奉優会（本部：東京都世田谷区、理事長：香取 寛）は、産前産後休業・育児休業を取得中の職員を対象に、各種休暇制度や復職後の働き方について理解を深めることを目的としたオンライン交流会を開催しました。

産育休期間中は、法人の制度や職場の状況が見えにくくなり「復職後の働き方がイメージしづらい」「他の職員はどのように両立しているのだろう」といった不安や疑問を感じることも少なくありません。本交流会は、そうした声に寄り添い、人事部から制度の説明を行うとともに、休職中であっても“法人の一員としてつながり続けられる場”として実施しました。

◆当日の様子

当日は、育児休業制度や各種休暇制度の概要説明に加え、参加者同士の交流や質疑応答の時間を設けました。復職に向けた準備の進め方や、仕事と子育てを両立するための工夫などについて率直な意見交換が行われ、経験や悩みを共有する和やかな時間となりました。

参加者からは「制度について改めて理解でき、安心感につながった」「復職後の働き方が具体的にイメージできるようになった」といった声が寄せられました。

また、本交流会は子ども同伴での参加も可能とし、育児中の職員が無理なく参加できる環境づくりにも配慮しました。画面越しに子どもの様子を見せ合う場面もあり、終始あたたかな雰囲気の中で進行しました。

◆今後の展望

社会福祉法人奉優会では、休職中であっても大切な仲間の一人であるという想いのもと、職員一人ひとりの声に耳を傾けながら、ライフステージに応じた支援を行っています。

今後も、誰もが安心して働き続けられる職場環境の実現に向け、取り組みを続けてまいります。

◆開催概要

開催内容：各種休暇制度のご案内／参加者同士の交流・情報交換／質疑応答

開催目的：産育休中の職員が、法人制度や復職後の働き方について理解を深め、不安や疑問を共有・解消すること

対象：産休・育休中の職員（パパ・ママ）

開催形式：オンライン（Zoom）

備考：子連れ参加可

◆ お問い合わせ先

社会福祉法人奉優会

所在地：東京都世田谷区駒沢1-4-15 真井ビル

人事部：水内・坂下

E-mail：jinji@foryou.or.jp

広報担当：田村・鈴木

E-mail：kouhou@foryou.or.jp

TEL：03-5712-3770（ガイダンスに従い「5」を押してください）

各種SNS

Instagram

奉優会 広報Instagramアカウント(https://www.instagram.com/houyukai_kouhou?igsh=MWtlaXhiM3UwNndnbg%3D%3D&utm_source=qr)

Facebook

奉優会 管理本部 Facebookアカウント(https://www.facebook.com/people/%E5%A5%89%E5%84%AA%E4%BC%9A-%E7%AE%A1%E7%90%86%E6%9C%AC%E9%83%A8/100067138481415/)