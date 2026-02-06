【NiziU×セントレア】コラボキャンペーン開催！～対象店舗でのお買い物で「NiziU オリジナル・フォトカード」をプレゼント～

中部国際空港株式会社

中部国際空港セントレア（所在地：愛知県常滑市）は、人気9人組ガールズグループ「NiziU」とのコラボレーション企画として、2026年2月12日（木）から2月18日（水）までの7日間、フォトカードプレゼントキャンペーンを開催します。

本キャンペーンは、NiziUの全国アリーナツアー愛知公演（2026年2月14日（土）・15日（日）／Aichi Sky Expo）にあわせて実施するものです。期間中、セントレア内対象店舗にて税込1,500円以上ご利用いただいたお客さまに、「NiziUオリジナル・フォトカード」をもれなくプレゼントします。

中部国際空港セントレアは、今後も空港をご利用のお客さまに、セントレアでのショッピングやグルメとともに、特別な体験をお楽しみいただけるよう、取り組んでまいります。

■キャンペーン概要

・ 期間 ： 2026年2月12日（木）～2月18日（水）

・ 場所 ： 中部国際空港セントレア 第1ターミナル、フライト・オブ・ドリームズ内 対象17店舗

・ 内容 ： 期間中、対象店舗にて1会計につき税込1,500円以上ご利用のお客さまに、「NiziUオリジナル・フォトカード（全9種・ランダム）」を1枚プレゼントします。

※フォトカードのお渡しは1,500円（税込）ごとに1枚とし、最大10枚までとさせていただきます。

例：3,000円（税込み）のお会計の場合は2枚お渡しいたします。

※フォトカードをご希望の方は、対象店舗での会計時に「合言葉」をスタッフにお伝えください。

※フォトカードはランダム配布となり、他の種類との交換はできません。

※各店舗の配布枚数には限りがあり、期間中であっても予定枚数に達し次第、配布を終了します。

・ 対象店舗 ：

第1ターミナル

牛まぶしや/まるや本店/炭焼 牛たん東山/紗羅餐/若鯱家/とんこつらーめん麺達/フレッシュネスバーガー/田楽茶屋くすむら/名古屋鯱ひげ/LONG-hu Air-KITCHEN/セントレア銘品館/セントレアおみやげ館/セントレアオフィシャルショップ SORA MONO/ユニクロ

フライト・オブ・ドリームズ

THE PIKE BREWING RESTAURANT & CRAFT BEER BAR/本場讃岐うどん 寿製麺/SEATTLE FISH MARKET

キャンペーンサイト :https://www.centrair.jp/event/schedule/2026centrair_must-buy.html中部国際空港株式会社 会社概要

・会社名：中部国際空港株式会社

CENTRAL JAPAN INTERNATIONAL AIRPORT COMPANY , LIMITED

・所在地：愛知県常滑市セントレア一丁目1番地

・設立：

1998年5月1日（1998年7月1日 中部国際空港の事業主体として国の指定会社となる）

・代表：

代表取締役社長 籠橋寛典（かごはし ひろのり）

・主な事業内容：

1．

中部国際空港及び航空保安施設の設置及び管理

2．旅客及び貨物の取扱い施設等の機能施設、店舗等の利便施設の建設及び管理

3．上記に付帯する事業

・従業員数：308名 役員（常勤）含む

※2025年4月1日現在

・会社WEB：

https://www.centrair.jp/corporate/