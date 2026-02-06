【ふわりぃランドセル】2/21（土）から全国４６都道府県、過去最多２１４会場で展示会スタート！ふわりぃランドセルが２０２７年度ご入学のお子さまに向けた展示会を開催！ふわりぃが全国各地へ向かいます☆

株式会社協和

1948年創業のランドセルメーカー、株式会社 協和（代表取締役社長：古田嶋 徹、資本金：９，８００万円、本社：東京都千代田区）は、2027年度に小学校へ入学するお子さまに向け「ふわりぃランドセル展示会」を２月2１日（土）から開始します。

今年のランドセル展示会はさらに開催会場を増やし、全国４６都道府県、214会場において開催。

参加料無料！事前のご予約がなくても参加できる会場をたくさんご用意してお待ちしておりますので、お子さまのペースに合わせご来場いただき、しっかりじっくりふわりぃランドセルのラインナップをご覧いただくことができます。

（※一部完全予約制の会場あり）

ふわりぃランドセル公式サイトにて事前にお近くの会場をご確認いただき、詳細をご覧ください。

URL：https://shop.fuwarii.com/tenjikai/(https://shop.fuwarii.com/tenjikai/)

2/21（土）からふわりぃランドセル展示会スタート！2027年ご入学のお子様向け ふわりぃランドセル公式展示会はここがポイント！

☆ 全26モデル136アイテム、カラーは約70色展開のランドセルを実際に触って背負って体験できる！

☆ 気に入ったランドセルを見つけたら、その場でご予約が可能！

☆ 公式ショップ限定の購入特典も増やし、11大特典をもれなくプレゼント！

※以下ご参照ください。

☆ ご来場記念プレゼントのふわりぃマスコットが3種類に増加！

※以下ご参照ください。

どれがもらえるかお楽しみに！

※ふわりぃマスコットは数に限りがありますのでご了承ください。

２０２７年度モデル ふわりぃランドセル公式展示会 開催概要

ふわりぃランドセル全26モデル136アイテムの中から、6年間の成長と毎日の通学にピッタリのランドセルを、ぜひ会場で見つけてください。

開催期間：2026年2月21日（土）～7月26日（日）

開催時間：11：00～15：00 ※会場によって異なる場合がございます。

参加方法：「ふわりぃランドセル」公式サイトより全国各地の開催会場の詳細と開催スケジュールをご覧いただけます。

参加料無料！

ご予約不要の会場へは直接お越しください。

（※一部完全予約制の会場あり）

わくわくフェスティバルへのご参加に限り、完全予約制となっております。

URL：https://shop.fuwarii.com/tenjikai/(https://shop.fuwarii.com/tenjikai/)

全国214会場で開催する「ふわりぃランドセル」展示会のご案内

開催スケジュール：北海道、東北開催スケジュール：北海道、東北開催スケジュール：関東開催スケジュール：関東開催スケジュール：関東開催スケジュール：関東開催スケジュール：中部開催スケジュール：中部開催スケジュール：中部開催スケジュール：関西開催スケジュール：関西開催スケジュール：中国、四国開催スケジュール：中国、四国開催スケジュール：九州安心のランドセルアドバイザーがサポート！ランドセルアドバイザーがお待ちいたしております

はじめてのランドセル選びも、各会場に常駐するランドセルアドバイザーが、皆さまのランドセル選びをしっかりサポートさせていただきます。

ぜひお声がけいただき、お気軽にご相談ください。

大切なお子さまのとっておきのランドセル選びを、お手伝いいたします。

楽しい♪うれしい☆２つの来場特典！

ふわりぃマスコットプレゼント♪ふわりぃ、かるふわりぃ、つよふわりぃ

ご来場くださったお子さまには、もれなく！ランドセルのキャラクター「ふわりぃ」のかわいらしい「ふわりぃマスコット」をプレゼント♪

3種類の「ふわりぃマスコット」から、どれがもらえるかお楽しみ！！

※特典内容は変更する場合がございます。

ふわりぃとパチリ♪フォトスポットをご用意！フォトスポットでふわりぃと撮影♪

ランドセル姿をかわいくカッコよく残せるフォトスポット☆

ランドセルを色々と試してお気に入りを見つけた時は、背負った姿を鏡に映すだけではもったいない！会場では、ランドセルのキャラクター「ふわりぃ」と一緒に記念撮影ができます。

楽しく選んだランドセルを背負ったら、フォトスポットでふわりぃとパチリ☆

思い出の1枚に残せます。

ふわりぃランドセルならではの11大特典！

２０２７年度モデル ふわりぃランドセル ラインナップ

ふわりぃランドセルの11大特典！

2027年度モデルのふわりぃランドセルは、最大の特長である「軽さ」をさらに進化させ、全26モデル・136アイテムを展開。大容量設計で教科書やA4フラットファイル、タブレットPCまでしっかり収納でき、高学年まで安心して使えます。

全モデルにチェストベルトと反射機能を標準装備し、安全性と背負いやすさを両立。新色を加えた約70色の豊富なカラーバリエーションから、成長に寄り添う一品を選べます。

＜２０２７年度モデル ふわりぃランドセル 注目アイテム紹介！＞

■ Super Flash FEVER（スーパーフラッシュ フィーヴァー）

話題のレインボーカラーシリーズに待望の新色が登場！

スタイリッシュなデザインが支持され、先輩ママ・パパの声にお応えし、新たに２アイテムを追加！

人気なメタリック調のシルバーとブルーを基調とした本体に、レインボーカラーの反射のデザインを施した、クールで個性が光る新色が登場しました。

もちろん720°全方向反射(R)の機能性はそのままに、トレンド感のある注目カラーです。

Super Flash FEVER（スーパーフラッシュ フィーヴァー）

【商品名】Super Flash ＦＥＶＥＲ（スーパーフラッシュ フィーヴァー）

【価 格】77,000円（税込）

【カラー展開】全8色

【重 量】約1，210g

【サイズ（内寸）】幅23.5×マチ13.5×高30.5cm

■ Champ de fleurs （シャン・ド・フルール）

可憐な花モチーフと繊細なディテールが人気のモデルに、新色が仲間入り。淡いニュアンスカラーに、新たにペールブルーが追加されました。ペールブルーは「すずらん」をモチーフに、可愛らしい女の子をイメージしたデザインに仕上げています。

さらにこの春だけの特別なカラーとして、ミモザをイメージしたやさしく上品な「ホワイト」が登場！５月まで１００個限定の、出会えたらうれしい一色です。

やさしく上品なカラーで、おしゃれに敏感な女の子に支持されているラインナップです。

Champ de fleurs （シャン・ド・フルール）ホワイト/ベージュ

５月まで100個限定！ 出会えたらうれしい特別なカラー。

ホワイトにベージュをあしらって、ミモザを思わせるやさしい色合いが、通学の背中をそっと彩る、この春だけのランドセルです。

【商品名】Champ de fleurs （シャン・ド・フルール）

【価 格】71,500円（税込）

【カラー展開】全6色

【重 量】約1，170g

【サイズ（内寸）】幅23.5×マチ13.5×高30.5cm

ふわりぃランドセルの「安心・安全・快適」を追求した背負いやすい機能を紹介！

ふわりぃランドセル最大の特徴「軽さ」

機能１. 軽さ

ふわりぃランドセル最大の特徴は「軽さ」です。発売以来軽量化にこだわり商品開発を行ってきました。

背中まわりの出っ張りをスッキリさせた「コンパクトワイド」製法で880ｇの軽量化を実現させました。

軽量さと丈夫さを両立した特殊設計です。

最大5cm伸びる拡張型ポケット

機能２. 大容量

人気機能の最大5cm伸びる拡張型ポケット。

荷物が多いときは全部広げて、たくさんの荷物を

入れることができます。

両手が空けられるので、安心・安全・らくらく通学ができます。

ふわりぃランドセルに標準装備の「チェストベルト」

機能３. チェストベルト

ふわりぃランドセルならではの特徴的な機能である「チェストベルト」は全商品に標準装備されています。ランドセルを背負った際、取り付け・取り外しも簡単なチェストベルトを使用することで、肩ひものズレを防止し、体へのフィット感をアップ。さらに肩・背中・腰への負担が軽減され、快適に背負うことができます。アンケート調

査において、先輩ママの約94％に「チェストベルトがあった方がいい」と回答いただきました。（自社調べ N＝604）

肩にやさしくフィットする「ふわりぃ肩ひも」

機能４. ふわりぃ肩ひも

「ふわりぃ」の名前の由来となった、ふわふわした肩ひも。ひと目で「ふわりぃのランドセルだ！」と分かる特徴的な両サイドのふくらみを持った「ふわりぃ肩ひも」が優しく肩を包み負担を軽減させます。

2027年度モデル ふわりぃランドセル 販売概要

販売開始 ： 2026年2月5日（木）～

取扱店舗 ： ふわりぃ公式オンラインショップおよびふわりぃ公式SHOP ほか

展示会 ： 全国各地で昨年より大幅に追加し全国214ヶ所、46都道府県の会場で開催！

製品展開数： 全26モデル136アイテム、約70色展開

価格帯 ： 43,780円～77,000円（税込）

公式オンラインショップURL：

https://fuwarii.com/(https://fuwarii.com/)

カタログ請求URL：

https://fuwarii.com/pages/n_randsel(https://fuwarii.com/pages/n_randsel)

※取扱期間、取扱商品は店舗により異なります。

ふわりぃランドセルのランドセルづくりへの想い

ふわりぃランドセルのものづくりは、その確かな品質と子ども想いの姿勢が評価され、第17回マザーズセレクション大賞2025を受賞。今回で３度目の受賞となり、多くのママたちから支持されてきたことが信頼の証として支持をいただきました。ふわりぃランドセルは、1948年の創業以来、「毎日使うランドセルだからこそ、子どもたちにとって気持ちよく背負えること」を何より大切に、学校生活を元気に過ごし、健やかに成長してほしいという「Kodomo First」の想いをカタチに、

研究開発を重ねてまいりました。

ベテラン職人たちが一つひとつ丹精込めて手づくりしたランドセルは、これまで累計1,400万人もの子どもたちに愛用されています。

時代とともに変化する学びの環境や通学スタイルを見据え、いち早く新しい発想と技術を取り入れてきた「ふわりぃランドセル」は、これからも、お子さま一人ひとりの大切な「ランドセルデビュー」を応援し、毎日の通学や学校生活を支え続けてまいります。

おうちで「ラン活」♪ ランドセル貸出しサービスもご用意！

https://fuwarii.com/pages/ouchi_rankatsu(https://fuwarii.com/pages/ouchi_rankatsu)

おうちでラン活！ランドセル貸出サービス

「気になるランドセル、見たいけれど、忙しくて展示会場に行けない…」 「できれば自宅で気兼ねなく、ゆっくりランドセルを試せたら…」そんなご家族の声にお応えし、ふわりぃランドセルでは貸し出しサービスを行っております。

ご自宅で実際に背負って歩いてみたり、細かく試してみたり、いつもの生活の中で使用感を確認できます。

ご家族みなさんで相談しながら、お子さまにぴったりのランドセル選びをお楽しみいただけます。

ふわりぃランドセルランドセル最新カタログ概要

カタログ請求URL：

https://fuwarii.com/pages/n_randsel(https://fuwarii.com/pages/n_randsel)

2027年度モデルふわりぃランドセルカタログ

カタログ料金：

無料（発送先は日本国内に限る）

カタログセット内容：

ふわりぃランドセルカタログ

オーダーメイドランドセルカタログ

生地見本

お得なクーポン、ランドセルペーパークラフト

カタログ掲載内容：

2027年度ご入学向けランドセル全136アイテム

・超軽量モデル

・大容量モデル

・タブレットPC収納対応サイズ（全商品）

・チェストベルト搭載（全商品）

・７２０°全方向反射(R)モデル

・きせかえモデル

・公式ＳＨＯＰ＆オンラインショップ限定モデル

・オーダーメイド

・Ｕランドセル

・スクールグッズ

・展示会・公式SHOP情報 ほか

デジタルカタログも配信！

https://fuwarii.com/blogs/news/251225(https://fuwarii.com/blogs/news/251225)

「ふわりぃ」は展示会場以外に皆さんの住む街にもお出かけしています♪

ふわりぃランドセルインスタグラム

@fuwarii_randoseru

https://www.instagram.com/fuwarii_randoseru/(https://www.instagram.com/fuwarii_randoseru/)

ふわりぃインスタグラム会社概要

会社名 ： 株式会社協和

所在地 ： 東京都千代田区東神田2-10-16

代表者 ： 古田嶋 徹

設 立 ： 1951年

URL ： http://kyowa-bag.co.jp/

事業内容 ： 鞄総合メーカー

お客さまからのお問い合わせ先

株式会社協和 ふわりぃランドセル研究室

TEL ： 0120-415-991 （平日9：30～17：00 ※年末年始休業・臨時休業有り）

e-mail ： info@fuwarii.com

ランドセルのキャラクター「ふわりぃ」