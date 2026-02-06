「北海道いぶりオンライン移住セミナー　冬の暮らし編」を開催します！

北海道

いぶりの「冬の暮らし編」と題して、市町の担当者が冬の暮らしや暖房事情などにフォーカスを当て、いぶり地域の魅力や、地域おこし協力隊募集案内など知って得する情報をお届けします。

参加の上、アンケートに御協力いただいた方には、いぶり地域の特産品をプレゼントします！北海道への移住を検討している方は、是非ご参加ください。

～いぶり地域とは～

登別や洞爺湖といった全国有数の温泉、ホタテなどの海の幸、アイヌ文化などの文化や自然に恵まれた環境で生活しながら、新千歳空港から近ければ30分と、全国・世界とアクセス抜群の地域です！！

開催日時

令和８年２月13日（金）11:40～13:20

参加市町

室蘭市、苫小牧市、登別市、伊達市、豊浦町、壮瞥町、白老町、厚真町、洞爺湖町、安平町、むかわ町

開催方法

ZOOM開催（参加無料）

参加方法

チラシ内の二次元コードまたは下記URLよりお申し込みください。

URL：https://www.harp.lg.jp/SksJuminWeb/EntryForm?id=DkykrbCw

※申込〆切：２月11日（水）

主な内容

～各市町の魅力を紹介！～

各市町の担当者が地域の特色やお出かけスポットなどの魅力を紹介！

～冬に関するお悩みを解決！～

北海道に何年も住んでる冬のプロが寒さや暮らし、暖房事情などお答えします！

～いぶりってどこ？～

登別温泉や昭和新山他にも魅力的なポイントたくさん！

お問い合わせ

北海道胆振総合振興局地域創生部地域政策課

TEL：0143-24-9568（平日8:45～17:30のみ）

Mail：iburi.chisei@pref.hokkaido.lg.jp