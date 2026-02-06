期間限定！お得な「アトア学割」キャンペーンを実施します

株式会社アクアメント

AQUARIUM×ART atoa（神戸市中央区新港町、以下「アトア」）では、2026年2月20日（金）から3月31日（火）まで、中学生・高校生・大学生・大学院生・短大生・専門学校生を対象とした期間限定の「アトア学割」キャンペーンを実施いたします。

学生の方々に、より気軽にアトアを楽しんでいただきたいという想いから、本キャンペーンを企画しました。窓口にて学生証のご提示により、通常入場料金から600円引きとなる2,000円でご入場いただけます。春休みのお出かけはもちろん、卒業旅行や友人同士での思い出づくりの行程の一つとしても気軽に組み込んでいただける価格設定となっています。

キャンペーン概要

■対象：中学生・高校生・大学生・大学院生・短大生・専門学校生

※割引対象は、学生証をお持ちのご本人様に限ります。

※対象となる学校の学生証をお持ちであれば、年齢を問わずご購入いただけます。

※学生証を返却された方は、2026年発行の卒業証明書（コピー・画像可）と本人確認書類をあわせてご提示ください。

※団体、各種手帳割、各種セット券、その他割引券については利用対象外です。

■期間：2026年2月20日（金）～3月31日（火）

■料金 ： 学割適用で2,000円（税込） ※通常料金2,600円

■利用方法 ： 当日にアトア2階窓口にて学生証をご提示のうえ、学割入場券をご購入ください。

神戸観光の主要施設からアクセス◎ 都市型水族館「アトア」

館内には、思わず写真に残したくなるフォトスポットも多く、友人同士の思い出づくりにぴったりです。神戸の人気観光スポット「メリケンパーク」「南京町」「旧居留地」などからのアクセスも良く、卒業旅行の行程にも組み込みやすい都市型水族館となっています。

館内での所要時間は約1時間半～2時間。ほとんどが屋内施設のため、天候を気にせず、いつでも快適にお楽しみいただけます。

〈基本情報〉

・所在地：〒650-0041 兵庫県神戸市中央区新港町7番2号

・アクセス：各線「三宮駅」から南へ徒歩約18分（約1.4km）

・ホームページ：https://atoa-kobe.jp

運営会社：株式会社アクアメント

※最新の営業時間は公式サイトからご確認ください