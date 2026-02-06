27卒・2月1日時点の内定率は46.6％ 　～2月1日時点の就職意識調査〈速報〉

株式会社キャリタス

株式会社キャリタス（本社：東京都文京区、代表取締役社長：新留正朗）は、2027年3月卒業予定の大学3年生（理系は大学院修士課程1年生含む）を対象に、2月1日時点での就職意識などについて尋ねました。

（調査期間：2026年2月1日～5日、回答数：1,000人）

※調査詳細は同調査レポート（速報版）をご覧ください。

https://www.career-tasu.co.jp/wp/wp-content/uploads/2026/02/202602_gakuseichosasokuho.pdf

※確報詳細レポートについては2月下旬の発行予定です。

2月1日時点の内定状況

○内定率は46.6%。前年同期実績（39.9%）を 6.7 ポイント上回る

○内定企業の8割（80.2%）が「インターンシップ等参加企業」

調 査 概 要

調査対 象 : 2027年3月に卒業予定の大学3年生(理系は大学院修士課程 1 年生含む)

回答者 数 : 1,000 人(文系男子 197 人、文系女子 446 人、理系男子 203 人、理系女子 154 人)

調査方 法 : インターネット調査法

調査期 間 : 2026年2月1日~5日

サンプリング : キャリタス就活 学生モニター2027

調査実 施 : 株式会社キャリタス/キャリタスリサーチ