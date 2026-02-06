２月９日（月）、「ビアードパパ」が ＪＲ灘駅構内にＮＥＷ ＯＰＥＮ！！
通勤・通学の際に気軽に立ち寄れる、便利な駅ナカ改札口前に、シュークリーム専門店の「ビアードパパ」が新規オープン致します。注文後にクリームを詰め、作り立てのシュークリームをご提供。オープニングセールも実施予定ですので、ぜひ、お立ち寄りくださいませ。皆さまにお会いできる日を、心よりお待ち致しております。
1. 取扱商品 ( ※一部 )◇定番商品
【商品名】パイシュークリーム
【売 価】240円（税込）
原料や製法にとことんこだわったビアードパパのスタンダードシューです。人気の秘訣は、食感と特製カスタードクリームとのバランスです。
◇オススメ商品
【商品名】贅沢いちごシュー
【売 価】290円（税込）
北海道産生クリームと甘酸っぱい苺を合わせた特製クリームを、サクサクのパイシュー生地に詰めた、期間限定の商品です。
２. 店舗ロゴ、店舗位置
店舗ロゴ
店舗位置（ 赤い区画 ）
３ オープニング記念セール
【実施期間】
2月9日(月)～2月15日(日) ＜ 7日間 ＞
【実施内容】
パイシュークリーム×３、贅沢いちごシュー×３（ 計6個 ）を特別セット1,490円(税込)で販売
４. 店舗概要
【店舗名】
ビアードパパ JR灘駅店
【開業日時】
2月9日(月) 10時オープン
【所在地】
ＪＲ灘駅構内
【住所】
兵庫県神戸市灘区岩屋北町7丁目3番1号
【営業時間】
10時 ～21時
【販売商品】
シュークリーム
【運営会社】
株式会社DAY TO LIFE
大阪市北区西天満3丁目13-20 ASビル2F
５. ビアードパパとは
「できたて・作りたて」のシュークリーム専門店。シュー生地は、常にオーブンで焼き上げ、クリームは新鮮な状態を保つため毎日お店で手作りしています。ご注文をいただいてから1点1点クリームをお詰めする実演販売スタイルなので、いつも「できたて・作りたて！」の専門店だからこそこだわる安心・安全な厳選素材とオリジナルレシピで、他では真似できない、何度でも食べたくなる、飽きのこないおいしさを追求し、世界中に広がっています。
【URL】https://www.beardpapa.jp/about/