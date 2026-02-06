～アトア ロマンティックテラス 2026 SPRING～ドリンク付き夜景鑑賞特別チケットの販売開始！

株式会社アクアメント

AQUARIUM×ART atoa（神戸市中央区新港町、以下「アトア」）では、2026年3月7日（土）・20日（金・祝）・21日（土）・28日（土）の4日間、閉館後の4階「SKYSHORE」にて神戸の夜景を楽しめるワンドリンク付き特別チケットを販売します。7日・21日には、神戸港ウィークエンド花火もご覧いただけます。展望デッキでゆったりと過ごしながら、100万ドルの夜景とともに特別なひとときをお楽しみください。

こちらのチケットは、4階展望デッキのみご入場いいただけるチケットになっております。

また、本イベントの開催に伴い、アトア営業時間を一部変更します。3月の上記日程は、18:30閉館(最終入場18:00)となります。なお、本イベントは今後も定期的に開催を予定しており、季節ごとに異なる夜景や演出をお楽しみいただけるよう準備を進めております。

アトア ロマンティックテラス 2026 SPRING

4階望テラスから見た花火の様子

■開催日：2026年3月7日（土）・20日（金）・21日（土）・28日（土）

■時間：18:30～19:30(最終入場18:55)

※ドリンク引換・フード販売は、19:00まで

■定員：先着100名様（3月7日・21日は先着60名様）

■料金：大人（中学生以上）1,500円、小学生1,000円、

■幼児(3歳以上)500円（各税込） ※入場料、ドリンク代含む

※既に年間パスポート、顔PASSをお持ちの方は、ドリンク代として500円（税込）支払が必要

■受付場所：1階ミュージアムショップ海側入り口

■観覧ゾーン： 4階SKYSHORE

【参加方法】事前予約購入。空きがあれば、当日先着にて販売予定

▼事前予約購入はこちら

URL:https://reserve.smart-theater.com/projects/kobeportmuseum-production&theaterBranchCode=Experience00&scheduleDate=20260307(https://reserve.smart-theater.com/projects/kobeportmuseum-production&theaterBranchCode=Experience00&scheduleDate=20260307)

※館内他ゾーン・水槽・生きものについてはご覧いただけません。

※1階ミュージアムショップについて19時以降はご利用できません。

atoa cafe

ワンドリンクチケットでは、4階 atoa cafe にてお好きなドリンク1杯をお楽しみいただけます。また、思わず写真を撮りたくなるようなフードメニューも販売しており、展望デッキの特別な空間で、神戸の夜景を眺めながらゆったりとしたカフェタイムをお過ごしいただけます。

注意事項

※三脚、自撮り棒等の持ち込みはご遠慮ください。

※観覧場所に指定席はございません。お客様同士譲りあってのご観覧にご協力お願いいたします。

※3月7日・21日の花火鑑賞時間は19:00～19:10です。

※4階SKYSHOREに展示している生きものはご覧いただけません。

※チケットの払い戻しはできかねます。 ※花火は天候により中止になる場合がございます。

【イベントに伴う通常営業時間変更について】

アトア ロマンティックテラス 2026 SPRINGの開催日は通常営業時間を下記に変更いたします。

10:00～18:30(最終入場18:00) 通常：（10:00～19:00最終入場 18:30）

AQUARIUM × ART atoa 概要

生きものが暮らすアクアリウムと舞台美術やデジタルアートが融合した劇場型アクアリウム。館内は洞窟や精霊の森など８つの独創的なテーマで構成され、まるで映画や舞台のワンシーンのような空間で約170種4000点の生きものたちに出会えます。

〈基本情報〉

・所在地：〒650-0041 兵庫県神戸市中央区新港町7番2号

・アクセス：各線「三宮駅」から南へ徒歩約18分（約1.4km）

・ホームページ：https://atoa-kobe.jp

運営会社：株式会社アクアメント

※最新の営業時間は公式サイトからご確認ください