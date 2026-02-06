【ホテルグランヴィア京都】伝統工芸に触れる1日！親子で楽しめるワークショップ体験型イベント！まなぶんか in 京都駅ビル開催のお知らせ
画像：水引アクセサリー制作体験・木皿絵付け体験 イメージ
西日本旅客鉄道株式会社、京都駅ビル開発株式会社、ホテルグランヴィア京都の3社共同で、伝統工芸が体験できるワークショップイベント「まなぶんか in京都駅ビル」を、京都市が「伝統産業の日」と定める春分の日、2026年３月20日（金・祝日）にホテルグランヴィア京都にて開催いたします。
「まなぶんか in京都駅ビル」は、伝統工芸に触れていただける体験型イベントとなっており、京友禅や京七宝などのワークショップを19ブースご用意しております。
お好みの色の水引きを用いて、髪飾りやイヤリングなどのアクセサリーを作れるブースや、お気に入りのマスコットなどを飾ることができる、多色の畳を自由に組み合わせた「推し畳」を制作できるブースなど、お子様でも簡単にお楽しみいただけるワークショップが多数ございます。そのほか、京友禅の模様が彫刻された木皿をお好きな色で彩るブースや、手描き友禅の色挿しを体験できるブースなど、制作過程をじっくりとお楽しみいただけるワークショップもございます。
普段は触れることの少ない伝統工芸の技を間近に感じていただけるイベントです。ぜひこの機会にご家族やご友人とご来館いただき、伝統工芸の魅力をご体感ください。（入場無料、体験1,000円～、所要時間20分～）
また同会場にて、学べる体験コーナー「‶おだし″のひみつ」を開催いたします。日頃ご家庭で使われている、和食文化に欠かせない出汁(だし)がどのようにできあがるのかを学べるほか、昆布に実際に触れたり、味の変化を比べたりできる体験をご用意しております。
◆イベント情報
開催日時：2026年3月20日（金・祝日）10：00～17：00（最終受付16：30）
開催場所：ホテルグランヴィア京都 5階宴会場「古今の間」
販売価格：入場無料 体験1,000円～ ※表示価格は税金込み、年齢問わず同額
参加方法：当日もしくは事前に体験チケットを購入してご参加ください
販売方法：１.当日販売
２.オンラインショップでの販売
販売期間 ：2月6日（金）14：00から３月19日（木）12：00まで
お問合せ：075-342-5511（ホテルグランヴィア京都 営業部直通9：00～18：00）
特 典：チケットを購入いただいた小学生以下のお子様には、当日ワークショップ会場にて使用できる500円チケットをお一人様につき1枚プレゼントします。
◆特別企画「‶おだし″のひみつ」が学べる体験コーナー
日頃ご家庭で使われている出汁(だし)がどのように作られているのかを学べるほか、昆布に実際に触れ、出汁が完成するまでの味や香りの変化を比べるなど、五感で楽しめる体験をご用意しております。ホテルグランヴィア京都の和食統括料理長を務めた総支配人・三浦 覚が講師を務め、京都の和食文化に欠かせない「出汁」の役割や魅力についてお子様に体感していただける企画です。
開催時間
１.11：00～ ２.13：30～ ３.15：00～ 各回約20名/約45分
講師 ホテルグランヴィア京都 総支配人 三浦 覚
2013年に食品衛生労者として大阪府知事賞を受賞、2015年にはSSI認定用酒師および日本酒品質盤定士の資格を取得。2022年、ホテルグランヴィア京都 和食統括料理長に就任し、和食部門全体の統括・監修を担う。2025年よりホテルグランヴィア京都 総支配人に就任し、現在に至る。
◆京都国立博物館公式キャラクター「トラりん」が来館します！
ホテルグランヴィア京都総支配人 三浦 覚
京都国立博物館公式キャラクター「トラりん」が会場に来てくれます。「トラりん」も伝統工芸を体験し、ご来館の皆さまと交流する時間を設けております。
登場時間
１.10：40～ ２.13：10～ ３.14：40～
京都国立博物館公式キャラクター「トラりん」
トラりんは、京都国立博物館公式キャラクター PR大使です。京都国立博物館にある尾形光琳の『竹虎図』から生まれた、やんちゃな1歳の男の子です。
京都国立博物館公式キャラクター 「トラりん」
◆出店一覧
それぞれ体験いただいた工芸品はお持ち帰りいただけます。
※ワークショップの体験内容・時間・価格は変更する場合がございます。あらかじめご了承ください。
水引アクセサリー作り(株式会社やまひで)1,500円～／30分
象嵌（ぞうがん）体験(株式会社中嶋象嵌)2,500円～／40～60分
手描友禅「色挿し」（彩色）体験 (染工房正茂)3,500円～／60分
指物キット「サシモノッチ」を使った桐箱製作体験 (函七工房)2,500円／30分
御朱印帳・豆本作り体験 (株式会社西川紙業)2,000円～／30分
竹工芸体験(長岡銘竹株式会社)2,500円～／20～30分
七宝体験(京七宝ヒロミ・アート)2,500円～/30~60分
和ろうそく絵付け体験(有限会社中村ローソク) 1,500円／30分
石のハンコ作り 篆刻体験(河政印房)3,000円／60～90分
金箔貼り体験(京金箔押 常若)1,500円～／20～40分
京友禅の金彩体験(takenaka kinsai)1,000円／30分
都うちわ 和紙貼り絵 絵付け体験(塩見団扇株式会社)2,000円／20～40分
縅(おどし)体験(工房武久)4,500円～／60分
金継風 金粉蒔き体験(金継ヒラタ)3,000円～／60分～90分
木皿絵付け体験(三彩工房株式会社)1,500円／30分
陶芸 絵付け体験(瑞希工房)1,000円～／20～30分
推し畳制作体験(有限会社 太田畳店)２,000円／20分
コラボワークショップ｜京友禅の型友禅・金彩体験(岩井染工・田中金彩工芸)４,000円～／40分～50分
ホテルM3F クラフト＆アートショップ「アトリエジャパン」でも同日にワークショップを実施
はっぴーだるまを作ろう！2,500円 / 30～60分
時間：10:00～18:00（最終受付17:00）
※まなぶんかで発行するチケットは使用不可。
※予約可 （TEL : 075-744-1290 アトリエジャパン直通）
桜色、藤色、若草色の3色の中からひとつ選び、
デコレーションをしてオリジナルだるまをお作りいただけます。
画像：体験イメージ
「CO2ゼロMICE(R)」 Powered by JTBコミュニケーションデザイン
本イベントは「グリーン電力証書」を利用し、CO2が排出されない再生可能エネルギーを使用して開催いたします
【JR西日本ホテルズSDGｓの取り組みについて】
JR西日本ホテルズでは、「街とともに生きるホテルとして、未来のために、今、私たちができること」をスローガンに、持続可能な開発目標（SDGs）を持ち、地域と共に、お客様一人ひとりの豊かな人生を広げる活動を推進しています。また、従業員にはSDGs研修をはじめ、地域清掃等の活動に積極的に参加するなど、地域共生企業として、すべての人と環境にやさしいホテルの実現を目指しています。
JR西日本ホテルズのSDGｓの取り組みについては詳しくはこちらをご覧ください。
