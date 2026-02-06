開館30周年記念文集に掲載するあなたとびわ博のエピソードを募集しています

滋賀県立琵琶湖博物館

概要

- 2026年10月に開館30周年を迎える滋賀県立琵琶湖博物館（びわ博）では、びわ博での忘れられない思い出、びわ博での学びや出会いなど、エピソードを募集しています。- お寄せいただいたエピソードは、開館30周年記念文集「私とびわ博（仮）」として、取りまとめます。

詳細

琵琶湖博物館は2026年10月に開館30周年を迎えます。かかわりのある皆様の思いをご寄稿いただき、文集の形に取りまとめます。これまでのびわ博と一人ひとりとのかかわりを振り返るとともに、これからの博物館活動を考えるために、活かしていきたいと考えています。

・募集内容：ご自身の経験を基に、あなたとびわ博とのかかわりや、びわ博での学びや出会い、忘れられない思い出など、びわ博に対する思いについて（自作の作品に限る）

・応募資格：展示観覧や活動への参加、びわ博からの情報に接するなど、これまでにびわ博と何かしらのつながりがある方。ご自身の経験に基づいた自作の作品を執筆し、応募作品の文集『私とびわ博(仮)』への収録と公開、博物館活動における利用にご賛同いただける方。

・必要事項・応募作品の取り扱い・文集への掲載について：募集チラシを参照のこと。

・応募方法：別紙の応募様式に下記必要事項を記載し、word形式で、メールにてお送りください。

応募様式（Wordファイル）は、琵琶湖博物館ウェブページ

https://www.biwahaku.jp/2025/12/30_5.htmlからもダウンロード可能。

・応募先：30anniversary_bunshu@biwahaku.jp

・募集期間：2025年12月26日(金)～2026年3月31日(火)