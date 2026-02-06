【住宅設備機器ブランドCrafree】壁に浮かぶ洗面台「Lavitas（ラヴィタス）」に壁付け水栓モデルが登場。72通りの組み合わせでオーダーメイド感覚の洗面空間を実現。

カナエテ株式会社

カナエテ株式会社（本社：福岡県福岡市南区、代表取締役：石田 徹）が展開する住宅設備ブランド「Crafree（クラフリー）」は、天板とボウルを一体成型したシームレスデザインの洗面台「Lavitas(ラヴィタス)」を、公式ECサイトにて販売しております。

Lavitasは、継ぎ目のないシームレスな造形と独自の構造設計により、壁面に浮かぶような存在感を実現。サイズ・水栓・カラーの組み合わせで72通りの選択肢から、空間に最適な一台をお選びいただけます。

ラヴィタス 幅1650mm ホワイトモデル

施工事例・コーディネート例など詳細はこちら

Lavitas の詳細を見る :https://crafree.jp/lavitas1

開発背景

Crafreeはこれまで、世界的デザイン賞iF Design Awardを受賞した洗面ボウル「Nuar（ヌアール）」や、 グッドデザイン賞を受賞したコンパクトキッチン「Levloc（レヴロック）」など、 ホテルライクな空間づくりを実現する製品を展開してきました。

ラヴィタスは、その設計思想をさらに進化させ、洗面空間を「洗う場所」から「魅せる場所」へと昇華させることを目指して開発されました。時代に左右されない普遍的な美しさを追求し 、ただ美しさだけを残すことで 、洗面空間を邸宅のような品格ある空間へと引き上げます。

■ラヴィタス 3つの特徴

1. 重力を感じさせない「浮遊する洗面台」壁面に浮かぶような佇まいを実現することで、空間に広がりと建築的な美しさをもたらします。

2. 既製品とオーダーメイドの境界を消す「72通りの選択肢」 サイズ・水栓・異素材（木/石/ステンレス カラー）を自由に組み合わせ、まるでオートクチュールのように空間を仕立てることが可能です。

3. 視覚的ノイズのない「シームレスな造形」 継ぎ目のない一体成型が、美しさと心地よを実現。水が流れる瞬間さえもデザインの一部に変えます。

72通りの選択肢

W900 壁水栓

シームレスな造形

ブラック×ウォールナット

浮遊する洗面台

ホワイト×ウォールナット

異素材

ブラック×カラカッタ

商品名：ラヴィタス

サイズ展開： W900mm / W1200mm / W1650mm

価格例： 税込149,000円～（W900 ブラック・グレー・ホワイト モデルプランの場合）

■ブランド「Crafree」について

■会社概要

Lavitas の詳細を見る :https://crafree.jp/lavitas1Crafree（クラフリー）は、「ホテルライクな空間づくり」をテーマに、洗面空間を中心とした水まわり製品を展開しています。“旅先で感じるような感動と落ち着き”を日常に取り入れることで、暮らしの質を高め、心地よい時間を生み出すことを目指しています。ものづくりの技術と美意識を融合させたプロダクトは、設計・施工・デザインのプロフェッショナルからも高く評価されています。

【会社名】 カナエテ株式会社

【所在地】 〒815-0035 福岡県福岡市南区向野2-10-25

【事業内容】 住宅設備機器の企画・製造・販売

【URL】 https://company.kanaete.jp/about/company/

■本件に関するお問い合わせ先

カナエテ株式会社

クラフリー事業部

TEL：0120-987-559

Email：info@crafree.jp