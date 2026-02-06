中央公論新社創業140周年特別企画　“小さな文芸誌”『アンデル』新創刊号が3刷。2号目は発売前重版決定！

株式会社 中央公論新社

株式会社中央公論新社（本社・東京都千代田区、代表取締役社長・安部順一）は、1月9日に創業140周年特別企画として復刊した『アンデル 小さな文芸誌』が好評につき、さらなる重版を実施。さらに2月10日発売のVOL.2の発売前重版を決定しました。

【お手軽な文芸誌が好調】

わずか80ページの中に、幅広い書き手をそろえ、税込み330円という価格設定。読み切りやすいボリュームや手になじむ造本から、皆さんが気軽に手にとってくださっているのではと考えています。おかげさまで書店様から多数の追加注文をいただき、1号目は3刷が決定。2月10日発売の2号目も、発売前重版が決まりました。

豊かなひとときを“小さな文芸誌”とご一緒に――そんな『アンデル』に、引き続きご注目ください。

【『アンデル』の概要】

2015年から4年間刊行していた文芸誌『アンデル』は、100万部超のベストセラーとなった原田ひ香さんの『三千円の使いかた』や、海外でも高い評価を受けた松田青子氏の『おばちゃんたちのいるところ』など、話題の作品を多数生み出しました。当社の創業140周年特別企画として、2026年より2年間限定で復刊します。

80ぺージに、小説から詩歌、エッセイ、コミック、ギャラリーまで、読み切りを中心にたくさんの「物語と出会うきっかけ」を詰め込みました。

創刊号から芥川賞作家の朝比奈秋さんが初の連載に挑み、3号からは小川糸さんが新たな物語を紡ぎます。

【アンデル1のラインアップ】

長篇連載

朝比奈 秋 『アンチエイジングクラブ東京』

読み切り短編 石田夏穂／犬怪寅日子

翻訳小説 アンドレ・デビュース 村上春樹訳

エッセイ 古賀及子／辻村深月／ひらいめぐみ／町田そのこ

コミック はらだ有彩

詩 最果タヒ

回文 コジヤジコ

【アンデル2のラインアップ】

長篇連載

朝比奈 秋 『アンチエイジングクラブ東京』

読み切り短編 須藤古都離／森絵都／山崎ナオコーラ

対談 川上未映子×穂村弘

エッセイ 澤田瞳子／永井玲衣／ひらいめぐみ／宮島未奈

コミック はらだ有彩

詩 最果タヒ

回文 コジヤジコ

【書誌情報】

〇書名：『アンデル１ 小さな文芸誌』／『アンデル2 小さな文芸誌』

〇刊行形態：月刊（毎月10日刊行） 〇判型：A5判

〇発売日：アンデル1 2026年1月9日／アンデル2 2月10日

〇ISBN：アンデル1 978-4-12-800159-0／アンデル2 978-4-12-800162-0

〇定価：各330円（10％税込）