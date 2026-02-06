開催日時

姫路市

令和8年3月20日(金曜日)

開催場所

国立オリンピック記念青少年総合センター(東京都渋谷区)

受賞について

2023年度から安富中学校と地域で取り組んでいる『安富町花あじさい復活プロジェクト』、このたび公益財団法人修養団の主催する「第20回ボランティア奨励賞」において、町のシンボル「あじさい」を復活を中心としたボランティア活動が高く評価され、兵庫県下の小学校・中学校としては、初めて「中学生の部・優秀賞」を受賞した。

なお、上位の賞に姫路市の団体が本校含め3団体入賞している。

授賞式は東京にて皇室臨席のもと行われる予定。

公益財団法人 修養団 とは

（公財）修養団はSYD（公益財団法人修養団）は、人生の充実を願い、心を磨き、潤いのある家庭や地域社会、職場を作ろうとする人たちの集まりである。1906年（明治39年）2月11日に、東京府師範学校（現在の東京学芸大学）に在学中の蓮沼門三（1882年から1980年）を中心とする学生達によって創立された。平成23年3月22日には内閣総理大臣より「公益財団法人修養団」として認定を受けた社会教育団体であり、2024年2月に創立118周年を迎えた。“愛と汗”の精神を理念とし、世界の福祉と平和に寄与することを目的として、「心の教育」一筋に青少年の健全育成を中心としたさまざまな活動をおこなっている。

公益財団法人 修養団 「SYDボランティア奨励賞」について(https://syd.or.jp/recruitment/encouragement/)

安富町花 あじさい復活プロジェクト とは

安富町は「ホタルとあじさいの町」として、梅雨の時期になると「あじさいの里」や「あじさい公園」でも数万株あるあじさいを楽しむ観光客でにぎわっていた。しかし、シカの食害であじさいの株数が激減し、地域の財産が危機に瀕していることを知った安富中学校の生徒が立ち上がり、安富地域貢献チームを立ち上げた。現在は学校と地域が協働することで、SDGsの理念の持続可能な「まちづくり」「生物多様性」「カーボンニュートラル」「観光資源」「地域の活性化」等も考えながら、安富町のシンボルでもある「あじさいの里」のあじさいの株数を増やすことに取り組んでいる。

現在では植栽活動の成果も現れはじめ、あじさいの里ではかつての風景を取り戻しつつある。